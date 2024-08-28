Украина впервые атаковала дроном Кировскую область

В городе Котельнич беспилотник атаковал емкость с нефтепродуктами. По сообщению Baza, в результате загорелся один из резервуаров.

В городе Котельнич Кировской области беспилотник атаковал емкость с нефтепродуктами. Жертв и возгорания нет, написал в Telegram-канале губернатор области Александр Соколов.

Издание Baza сообщило, что, по предварительным данным, атаке дронов подверся склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в Котельниче, причем беспилотников было три, и после попадания одного из них загорелся один из резервуаров. Официально это не подтверждено.

Украинская сторона пока не комментировала эти сообщения. Котельнич находится примерно в 1500 километров от границы с Украиной. Об атаках беспилотников в Кировской области до сих пор не сообщалось, однако украинские дроны ранее атаковали столь же и даже более удаленные российские регионы, включая Мурманскую область и Башкортостан.

В тот же день поступили сообщения, что в Воронежской области после "падения фрагментов беспилотника вблизи взрывоопасных объектов" были эвакуированы два населенных пункта. Украина в последние дни значительно усилила удары дронами по российским НПЗ.