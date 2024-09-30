Газ и электричество подешевели к отопительному сезону в ФРГ

Насколько энергия в Германии все еще дороже, чем была три года назад? И кто платит больше - домохозяйства или индустрия? Немецкие статистики представили свежие данные.

Популярные некогда разговоры о том, как "Германия замерзнет без российского газа", нынешней осенью окончательно затихли, но вопрос, насколько подорожало для немцев в последние годы отопление помещений и электроэнергия, остается весьма актуальным. Накануне официально начинающегося в ФРГ 1 октября отопительного сезона Федеральное статистическое ведомство (Destatis) представило соответствующие данные.

Снижение оптовых цен не доходит до жильцов

Хорошая новость (для населения Германии, но не для тех, кто все же хотел бы его заморозить): цены немного снижаются и, по меньшей мере, стабилизировались. Плохая: они все еще существенно выше, чем были до полномасштабного вторжения России в Украину, которое сопровождалось энергетической войной Кремля против Европы . Однако нынешние цены, вопреки широко распространенным представлениям, сейчас все же не в разы выше, чем тогда, причем ни для домашних хозяйств, ни для промышленных предприятий. Бизнес даже в существенно более выгодном положении, чем домовладельцы и арендаторы жилья.

В Германии 1 октября официально начинается отопительный сезон Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Начнем с газа. Из сообщения Destatis от 30 сентября следует, что для домохозяйств он подорожал в 1-м полугодии 2024 на 4% по сравнению со 2-м полугодием 2023. Но это связано не с ситуацией на газовом рынке, а с увеличением налогов и отчислений: с 1 января вырос экологический сбор за выбросы СО2, а с 1 апреля правительство ФРГ отменило одну из антикризисных мер осени 2022 года и вернуло сниженный тогда налог на добавленную стоимость (НДС) на прежний уровень в 19%.

Тем не менее, по сравнению с 1-м полугодием 2023 года, газ подешевел на 3,2%. Таким образом, в годовом исчислении продолжается плавное снижение, поэтому в любом случае можно говорить о стабилизации. Средняя цена газа для домохозяйств составляла в первом полугодии 11,87 цента за киловатт-час (кВт⋅ч).

В то же время для промышленных предприятий и государственных органов газ (без НДС и других вычитаемых при составлении бухгалтерского отчета налогов) подешевел по сравнению со 2-м полугодием прошлого года на 10,3%, достигнув в среднем 6,04 цента за кВт⋅ч, а по сравнению с 1-м полугодием 2023-го, даже на 21,5%. Destatis приводит данные, согласно которым в наиболее выгодном положении оказались самые крупные индустриальные потребители газа, которые смогли получить на оптовом рынке очень выгодные цены: в среднем 3,93 цента за кВт⋅ч.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек демонстрирует на пресс-конференции в Берлине 21 февраля 2024 года график нормализации биржевых цен на газ в Европе Фото: Political-Moments/IMAGO

"Пока частные домашние хозяйства мало выиграли от снизившихся в 2023 и 2024 годах оптовых цен на природный газ и электроэнергию", - констатирует статистическое ведомство. Понятно, что у домовладельцев нет возможности сбивать цены крупными объемами закупок. С другой стороны, многие домохозяйства до сих пор недостаточно активно пользуются законным правом менять поставщика не только электроэнергии, но и газа, используя при этом конкуренцию между многочисленными энергокомпаниями.

Газ дороже на три четверти, электричество - на четверть

В своем сообщении Destatis дает ответ на вопрос, насколько энергия подорожала по сравнению с тем уровнем, который был до полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го. Для сравнения ведомство взяло 2-е полугодие 2021 года, когда энергетический кризис в Европе уже начал нарастать, но еще был очень далек от тех масштабов, которых он достиг год спустя.

Для немецких домохозяйств природный газ подорожал с тех пор почти на три четверти: в среднем на 73,8%. Для предприятий и учреждений цены выросли за тот же период в среднем менее чем на треть: на 30,5%. А для самых крупных промышленных потребителей газа, согласно Destatis, они даже сильно упали, примерно на треть (30,8%), что вполне логично: осенью 2021 домохозяйства еще продолжали платить по тарифам, закрепленным ранее в годичных или двухлетних договорах, а большому бизнесу уже приходилось закупать топливо по быстро растущим биржевым ценам.

Для домашних хозяйств электричество в ФРГ намного дороже, чем для промышленных предприятий Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/picture-alliance

В то же время электроэнергия подорожала для жителей Германии, по сравнению с предвоенной осенью, примерно на четверть: на 24.8%. Киловатт-час стоил в первой половине этого года в среднем 41,02 цента, что на 1,7% меньше, чем во втором полугодии прошлого года и на 3,0% меньше, чем в первой половине 2023-го.

Таким образом, электричество, как и газ, дешевеет, в том числе, естественно, и для оптовых покупателей - предприятий и учреждений. Они платили в первой половине этого года в среднем 19,73 цента за кВт⋅ч (без НДС и других вычитаемых налогов).

Это на 18,5% больше, чем осенью 2021-го. Так что для немецкого бизнеса электроэнергия сейчас примерно на одну пятую дороже, чем была до полномасштабной войны РФ против Украины. В наиболее выгодной ситуации опять-таки большой бизнес: для самых крупных индустриальных потребителей электроэнергия сейчас на 7,6% дешевле, чем была до войны.

Быстрое замедление инфляции благодаря бензину

О продолжающемся в Германии снижении цен на энергию свидетельствует и другое сообщение Destatis от 30 сентября. По его предварительным оценкам, темпы инфляции в ФРГ замедлились в сентябре до 1,6% в годовом выражении после 1,9% в августе и 2,3% в июле.

В результате темпы инфляции в Германии сейчас даже ниже оптимального для нормального развития экономики уровня в 2%, к которому стремится Европейский центральный банк (ЕЦБ). Замедление роста потребительских цен произошло, прежде всего, благодаря существенному удешевлению энергии на 7,6% по сравнению с сентябрем 2023-го, сообщает Destatis. Ключевую роль здесь явно сыграло значительное удешевление бензина и дизельного топлива на немецких АЗС, вызванное падением мировых цен на нефть.