Министр экономики ФРГ: В Германии больше нет дефицита газа

Германия смогла преодолеть дефицит российского газа, заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в среду, 18 сентября, на встрече с жителями города Оснабрюк в Нижней Саксонии. "Больше нет дефицита газа. Газохранилища заполнены", - сказал он, добавив, что на данный момент страна располагает достаточными резервными мощностями благодаря недавно построенным терминалам для приема сжиженного природного газа (СПГ).

При этом Хабек, который также является вице-канцлером, признал, что цены на газ по-прежнему выше, чем до начала полномасштабного вторжения России в Украину, однако уже не такие высокие, как в 2022 и 2023 годах. "Газ из РФ был трубопроводным газом, а сжиженный газ нужно перевозить, его надо охлаждать, загружать на корабль и отправлять через океан. Это, как правило, делает его более дорогим", - объяснил министр.

"Газовый шантаж" Германии со стороны РФ

Летом 2022 года российский концерн "Газпром" сначала сильно сократил, а затем полностью прекратил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток - 1", сославшись на необходимость ремонтных работ. При этом российская компания отказывалась забирать из ФРГ отремонтированную турбину, требуемую для работы газопровода, ссылаясь на санкции ЕС, введенные в отношении Кремля из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На фоне "газового шантажа", а также произошедших позднее диверсий на ветках "Северных потоков" Германия стала искать альтернативных поставщиков топлива - важнейшим из них стала Норвегия, во многом восполнившая дефицит газа ФРГ после ограничений поставок из России.