В Германии подорожает газ. Но на этот раз не из-за России

С апреля для жителей Германии подорожает газ. Но на сей раз не из-за России, и это не новая волна энергетического кризиса, а, наоборот, свидетельство того, что ситуация с энергоснабжением нормализовалась и правительство ФРГ может позволить себе отменить одну из чрезвычайных антикризисных мер. А именно: вернуть на прежний уровень временно сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС). В Берлине исходят из того, что связанные с этим дополнительные расходы немецким домохозяйствам вполне по карману. Достаточно вспомнить хотя бы компенсации за инфляцию размером до трех тысяч евро.

Так что с 1 апреля 2024 года НДС на природный газ вновь составит в Германии 19%. В связи с этим защитники прав потребителей настоятельно рекомендуют всем, кто отапливает жилье газом (примерно половина населения), сфотографировать показатели счетчика на конец марта и отправить снимок своей энергокомпании, чтобы она по итогам года корректно выставила счет. Ведь первые три месяца года, когда отопительный сезон был в самом разгаре, еще действовала льготная ставка в 7%.

Расходы на газ увеличатся примерно на 20 евро в месяц

Она была введена с 1 октября 2022-го и стала одним из пунктов пакета антикризисных мер, принятого правительством ФРГ в течение недели после того, как "Газпром" 31 августа окончательно прекратил снабжать Германию газом, что вызвало небывалый взлет биржевых цен на него. То был уже третий пакет помощи населению и бизнесу в условиях энергетического кризиса, резко обострившегося в феврале 2022 года из-за полномасштабной российской агрессии против Украины. Еще при утверждении третьего пакета было решено, что срок действия льготного НДС закончится 31 марта 2024-го.

"Временное снижение НДС на газ и тепло стало в условиях энергетического кризиса важным инструментом помощи потребителям", - заявила глава Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Керстин Андреэ (Kerstin Andreae), подводя итоги этой антикризисной меры. Она считает ее отмену приемлемым шагом, поскольку на оптовом рынке энергия по сравнению с пиковыми значениями уже существенно подешевела.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек демонстрирует на пресс-конференции в Берлине 21 февраля 2024 года график нормализации биржевых цен на газ в Европе Фото: Political-Moments/IMAGO

Благодаря временному снижению НДС, семья, проживающая в частном доме и расходующая в год 20 000 киловатт-часов (кВт⋅ч) газа, смогла в течение полутора лет сэкономить порядка 550 евро, сообщило BDEW. В свою очередь, портал сравнения цен Verivox подсчитал, что экономия такой среднестатистической семьи составила 426 евро.

После возвращения НДС на прежний уровень расходы вырастут на 220 евро в год (примерно на 18 евро в месяц), считает Verivox. Другой портал сравнения цен, Check 24, назвал схожую цифру: 231 евро (чуть больше 19 евро в месяц). Если при сниженной ставке семья из четырех человек с годовым потреблением 20 000 кВт⋅ч платила за газ 2059 евро в год, то теперь это будут 2290 евро, указал Check 24.

Это, естественно, ориентировочные величины, поскольку не факт, что все немецкие энергокомпании автоматически повысят розничные цены точно на разницу между 7% и 19%. Компании с удачной закупочной политикой могут попытаться воспользоваться ситуацией, чтобы привлечь новых клиентов более выгодными предложениями, чем у конкурентов. Поэтому и порталы сравнения цен, и защитники прав потребителей настоятельно рекомендуют домохозяйствам внимательно изучить предложения на рынке и подумать о смене энергокомпании. В Германии это легко сделать после истечения действующего контракта, который обычно заключают на один или два года.

Destatis: газ все еще на две трети дороже, чем до кризиса

Ведь новым клиентам энергокомпании обычно предлагают значительно более выгодные условия, чем своим постоянным клиентам, у которых контракты просто автоматически продлеваются. Но и эти тарифы в настоящее время пересматриваются в сторону снижения, хотя далеко не столь быстро и резко, как это происходит на оптовом рынке. Об этом свидетельствует опубликованное 28 марта подробное сообщение Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) о динамике розничных цен на газ и электроэнергию в Германии.

Подобные системы газового отопления установлены в Германии во многих частных домах Фото: Goldmann/picture alliance

В нем отмечается, что во второй половине 2023 года цены на газ для домашних хозяйств были на 6,9% ниже, чем в первом полугодии 2023-го. "Постепенно домашние хозяйства начинают чувствовать снижение оптовых цен", - отмечает Destatis, но подчеркивает: "Цены на газ и электроэнергию остаются, несмотря на снижение, на высоком уровне".

Так, газ все еще обходится немецким домохозяйствам на 22,2% дороже, чем во втором полугодии 2022, и на целых 67,1% дороже, чем во втором полугодии 2021, когда кризис на газовом рынке только начинался. Россия в лице "Газпрома" тогда оставила в преддверии зимы почти пустыми свои крупные газохранилища в Германии и Австрии, что дало первый сильный импульс росту цен.

Таким образом, газ все еще обходится немецким домохозяйствам, в среднем, на две трети дороже, чем до кризиса, что очень много, но это все же не подорожание в разы, как иногда утверждают. На этом фоне электричество выросло в цене существенно меньше: оно стоило во втором полугодии 2023 на 27% больше, чем во второй половине 2021-го, сообщило Destatis.

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