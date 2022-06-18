Опрос: большинство немцев начали экономить энергию и горючее

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На фоне войны в Украине, роста цен на энергию и рисков, связанных с изменением климата, 72% немцев, опрошенных институтом Forsa, заявили, что уже сейчас экономят энергию и горючее.
На фоне продолжающейся войны России против Украины, повышения цен на энергию, а также из-за вызовов, связанных с изменением климата, большая часть населения Германии демонстрирует готовность бережнее относиться к энергоресурсам. Как следует из опроса института Forsa, результаты которого обнародовали в субботу, 18 июня, немецкие телеканалы RTL и n-tv, 72% немцев уже сегодня стараются экономить газ и электричество, а также горючее своих автомобилей.
Еще 11% опрошенных указали, что собираются начать экономить энергию в ближайшее время. В то же время 15% респондентов заявили, что не собираются этого делать.
63% участников опроса также выразили готовность будущей зимой поддерживать у себя дома комнатную температуру на два градуса ниже обычного. 34% респондентов, однако, заявили, что они к такому шагу не готовы. Ранее предложение Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) понизить минимально допустимую по закону температуру в съемных квартирах с 20 до 18 градусов вызвало в Германии противоречивые дискуссии.
Так, председатель фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Кристиан Дюрр (Christian Dürr) заявил, что считает обязанность экономить энергию неправильным шагом. Гораздо важнее, чтобы правительство ФРГ не допустило нехватки газа будущей зимой, указал он в интервью берлинской газете Der Tagesspiegel.
Со своей стороны, глава католической благотворительной организации Caritas Мария Вельскоп-Дефаа (Maria Welskop-Deffaa) высказалась за идею поддерживания более низкой комнатной температуры. "Так мы сможем предотвратить резкий скачок цен будущей зимой", - пояснила она, добавив, что считает неправильной попытку противодействовать нехватке энергии путем повышения цен, поскольку от этого страдают, в первую очередь, менее обеспеченные люди.
Между тем Вероника Гримм (Veronika Grimm) из Совета экономических экспертов при правительстве Германии ("Совет мудрецов") предложила ввести премии для домохозяйств, которые добровольно понизят свое потребление энергии. В интервью газете Rheinische Post она пояснила, что считает такую меру более эффективной, чем государственные правила, поскольку в таком случае люди смогут сократить свое потребление энергии в тех областях, которые являются для них самыми малозначимыми.
В середине июня российский концерн "Газпром" существенно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток". На 06.00 (07.00 мск) 16 июня часовой объем прокачки составлял около 2,6 млн кубометров (29 млн киловатт-часов), с 08.00 до 09.00 (09.00-10.00 мск) показатель достигал 2,7 млн кубометров (30 млн киловатт-часов), следует из системы мониторинга. При расчете суточного объема с учетом этих данных верхний порог составляет 64,8 млн кубометров.
До этого, 14 июня, "Газпром" заявил, что снизит поставки в Германию более чем на 40 процентов. Речь должна была идти лишь о 100 млн кубометров в сутки - вместо обычного объема в 167 млн кубометров. В качестве причины была названа задержка с ремонтом выработавшего свой ресурс оборудования, которой занимается немецкий концерн Siemens.
Позднее было объявлено, что суточная производительность с 16 июня опустится до 67 млн кубометров. В "Газпроме" объяснили это "остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens" на компрессорной станции "Портовая".
Позже о сокращении объемов поставок газа из России сообщили также Чехия, Австрия, Италия и Франция.
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