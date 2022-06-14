 Россия сокращает поставки газа по ″Северному потоку″ на 40 процентов | Новости из Германии о России | DW | 14.06.2022

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Россия

Россия сокращает поставки газа по "Северному потоку" на 40 процентов

"Газпром" заявил о нехватке комплектующих Siemens для ремонтных работ на компрессорной станции и сокращении поставок по "Северному потоку" с 167 млн до 100 млн кубометров в сутки.

Газопровод Северный поток близ Грайфсвальда

Газопровод "Северный поток" близ Грайфсвальда

РФ сокращает поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток" на более чем 40 процентов. Во вторник, 14 июня, российский концерн "Газпром" заявил, что может гарантировать поставки лишь 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычного объема в 167 млн кубометров.

При этом "Газпром" сослался на задержку ремонтных работ на компрессорной станции "Портовая", которая произошла из-за нехватки комплектующих, не поставленных немецким концерном Siemens. "В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", - отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram. 

Санкции и газовый конфликт

После начала войны России против Украины и введения в этой связи западных санкций президент РФ Владимир Путин предписал "Газпрому" принимать от компаний из "недружественных" стран платежи за трубопроводный газ только в рублях. От зарубежных компаний требовалось открыть два счета - валютный и рублевый - в "Газпромбанке". Покупатель газа должен переводить иностранную валюту на валютный счет, затем "Газпромбанк", продав валюту на Московской бирже, засчитывает вырученные рубли на рублевый счет. В конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что "платежи в рублях являются нарушением санкций", если это не предусмотрено контрактами. Схему с открытием двух счетов в "Газпромбанке" в ЕС также считают противоречащей санкциям в отношении РФ.

30 мая российский газовый монополист заявил о прекращении поставок газа британско-голландской компании Shell Energy и датской компании Orsted с 1 июня в связи с отказом платить за газ в рублях по новой схеме. Стало известно также о прекращении поставок в Нидерланды. Ранее Россия прекратила в одностороннем порядке поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию.

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    Автор: Клаудиа Ден


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