Какую новую военную помощь окажет Берлин Киеву для отражения агрессии РФ

Зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Гепард", мощные гаубицы PzH 2000, десятки бронемашин, самая современная система ПВО IRIS-T, РЛС новейшего поколения, позволяющие вести прицельный огонь по артиллерии противника… Выступая в среду, 1 июня, в бундестаге в ходе дебатов по проекту госбюджета Германии, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) непривычно для него откровенно рассказал о немецких вооружениях, в том числе тяжелых, которые передаются Украине для отражения российской агрессии.

Помощь Украине - центральная тема дебатов в бундестаге

Расходы ведомства федерального канцлера - предпоследняя по величине статья государственного бюджета: 3,7 млрд евро против, например, 160 млрд для министерства труда и социального обеспечения. Но обсуждение в бундестаге именно этой статьи проекта бюджета на следующий год в Германии называют "генеральными дебатами" по политике правящего кабинета министров. Одной из главных тем в этот раз стал курс официального Берлина по отношению к войне России против Украины.

Фридрих Мерц открыл "генеральные дебаты" в бундестаге 1 июня

Первым в таких дебатах всегда выступает лидер крупнейшей оппозиционной фракции. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и глава объединенной фракции немецких консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz) значительную часть своей речи посвятил теме перевооружения бундесвера и поставкам немецких вооружений Украине.

Он напомнил о принятой 28 апреля и голосами консерваторов резолюции бундестага, в которой депутаты постановили оказывать Украине не только гуманитарную и финансовую поддержку, но и помощь тяжелыми вооружениями, чтобы, указал он, "эта страна могла в достаточной мере и успешно обороняться от российской агрессии".

Лидер оппозиции критикует канцлера за нерешительность

"Спустя более месяца после этого решения и до сегодняшнего дня Украине так и не поставлены обещанные вооружения, - обратился Мерц непосредственно к канцлеру. - Вместо этого члены вашего правительства и вашей партии постоянно выступают с некими утверждениями, которые попросту неверны, как, например, заявление парламентской статс-секретаря министерства обороны о том, что в НАТО якобы существует договоренность о том, чтобы не поставлять тяжелые вооружения Украине".

Мерц говорил о разочаровании партнеров по НАТО нечеткой позицией Германии, раздражении даже депутатов из фракций правящей коалиции и процитировал одного из издателей влиятельной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвавшего политику канцлера "бесчестной".

И добавил: "Что это означает, когда вы говорите: "Россия не должна победить в этой войне"? Что означает, когда вы говорите: "Украина должна существовать и дальше"? Почему вы не скажете просто и ясно, что Украина должна эту войну выиграть, а Россия отойти, как минимум, за контактную линию, существовавшую до 24 февраля 2022 года, как это говорят многие другие главы государств и правительств".

Канцлер: Военные цели должны определять сами украинцы

"Обсуждать здесь, какие решения (о своих военных целях. - Ред.) правильно было бы принять Украине, это высокомерно, неприлично и совершенно неуместно, - парировал выпад лидера оппозиции выступавший следом Олаф Шольц. - Решения, касающиеся Украины, принимают сами украинцы и украинки и никто другой".

Шольц в бундестаге: Решения, касающиеся Украины, принимают сами украинцы и украинки и никто другой

Целью же Берлина, по его словам, было и остается следующее: "Путин не должен победить в этой войне, и он не победит… Концепция захвата брутальным военным путем страны или ее части - это империализм, и мы его в Европе не потерпим".

До сегодняшнего дня немецкое правительство воздерживалось от того, чтобы публично говорить о том, какие именно вооружения и в каких объемах Германия уже поставила или готовится поставить Украине. По двум причинам.

Во-первых, в целях конспирации, чтобы противник не знал, что есть на вооружении у украинской армии. А, во-вторых, опасаясь, что Кремль, узнав детали, объявит Германию участницей войны на стороне Украины. Выступая в "генеральных дебатах", Олаф Шольц отошел от этого принципа и непривычно откровенно рассказал о немецкой военной помощи Украине.

Какие немецкие вооружения получает Киев

Уже через несколько дней после начала вторжения России в Украину, напомнил канцлер, Германия поставила украинской армии противотанковое оружие и ракеты для ПВО, то есть, "именно то, что было в тот момент больше всего необходимо".

Кроме танков Т-72 Чехия передала Украине и такие БМП-1 советского производства

К этому следует прибавить, перечислял Шольц, более 15 миллионов единиц различных боеприпасов, сотни тысяч ручных гранат, более пяти тысяч противотанковых мин, различную взрывчатку в больших количествах, пулеметы, технику для борьбы с беспилотниками, средства связи, санитарное оборудование. На пару с Данией Германия отправила в Украину - по ее просьбе - 54 модернизированные бронированные машины пехоты, а в ходе круговых поставок Чехии украинская армия получила 20 чешских танков Т-72.

А накануне, 31 мая, рассказал далее Олаф Шольц, он договорился с премьер-министром Греции о поставках Украине греческих БМП-1, доставшихся Афинам из арсеналов армии бывшей ГДР. Греция получит взамен немецкую боевую технику. На прошлой неделе, продолжал канцлер, Украина официально заказала у немецкого ВПК зенитные самоходки "Гепард", трехнедельное обучение украинских экипажей обращению с ними начинается в эти дни. Для "Гепардов", правда, есть в наличии только ограниченный боекомплект. Но тех уже имеющихся 59 тысяч снарядов, указал Шольц, хватит для поражения 1200 воздушных целей.

Кроме того, в ближайшие недели Украина получит из Германии 12 самоходных гаубиц PzH 2000, которые считаются одними из самых современных и эффективных в мире. "Какие вооружения могут быть еще более тяжелыми, чем "Гепарды" или эти гаубицы", - воскликнул Шольц.

Обучение украинских экипажей обращению с гаубицами PzH 2000 уже заканчивается

К числу сенсаций можно отнести его заявление о том, что немецкое правительство только что приняло решение поставить Украине системы ПВО IRIS-T - самые современные из тех, которые есть в Германии. "Тем самым мы обеспечиваем Украине возможность защитить целый крупный город от российских воздушных атак", - заявил Шольц.

Наконец, заключил канцлер, Германия передаст Украине РЛС новейшего поколения, которые, говорят эксперты, по вылетевшему со стороны противника снаряду или ракете могут сразу же точно определить точку, из которой он или она были выпущены, что позволит эффективно провести ответную атаку.

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