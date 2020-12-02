 Авантюрист Генрих Шлиман - пионер археологии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.10.2021

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Культура и стиль жизни

Авантюрист Генрих Шлиман - пионер археологии

200 лет назад родился знаменитый немецкий археолог-самоучка Генрих Шлиман. Открыв древнюю Трою, искатель сокровищ стал одним из основателей современной археологии.

Львиные ворота в Микенах

Археология шла к тому, чтобы считаться академической наукой, несколько веков. В ее долгой истории были и охотники за сокровищами, и искатели приключений. На стыке науки и авантюры стоял Генрих Шлиман (Heinrich Schliemann) - искатель сокровищ и один из основателей современной археологии в одном лице.

Авантюрист Шлиман

Генрих Шлиман

Генрих Шлиман

Бурная жизнь немецкого купца была совсем не похожа на биографию ученого. Родившийся 6 января 1822 года в бедной семье, начинавший мальчиком на побегушках у бакалейщика, Шлиман в 24 года становится представителем известной амстердамской компании в Санкт-Петербурге, а еще через несколько лет - успешным купцом первой гильдии, российским подданным и одним из крупнейших поставщиков русской армии в Крымской войне.

Авантюрная жилка проявлялась у него не раз. Еще в 19 лет он пытался отправиться в Венесуэлу, но потерпел кораблекрушение, а в 1850 году на несколько лет переселился в США в разгар золотой лихорадки и удвоил свое состояние, ссужая деньгами золотодобытчиков. Все это время он грезил мифами Древней Греции, но никогда не занимался наукой всерьез.

Лишь в 1858 году Шлиман кардинально меняет судьбу, за несколько лет ликвидирует свое предприятие и начинает вести жизнь интеллектуала-путешественника. В возрасте 44 лет он поступает студентом в Сорбонну, изучает филологию и литературу. 15 августа 1868 года, во время поездки по Греции, он встречает британского дипломата Фрэнка Калверта. Их объединяет не только страсть к греческим мифам и к великой "Илиаде" Гомера, но и сам подход к древнему тексту.

Сцены Троянской войны на древнегреческой вазе

Сцены Троянской войны на древнегреческой вазе

Обоих не смущало, что слепой поэт воспел осаду Трои примерно в конце VIII века до нашей эры, в то время как описанные события (если они вообще происходили), происходили на 500 лет раньше. Но Калверт и Шлиман подходили к тексту, который читали в оригинале, буквально. Для них это - не поэтическое описание древних легенд, а таинственный ребус, содержащий подсказки, которые нужно только распознать и расшифровать, чтобы найти путь к настоящей Трое. Географические описания, данные в Илиаде, заставляли подозревать, что руины Трои могут быть сокрыты под холмом Гиссарлык на северо-западе современной Турции.

Шлиману пришлось вступить в длительную переписку с властями Османской империи, чтобы получить официальное разрешение на раскопки. Не вытерпев, он начал их без разрешения в апреле 1870 года, но вскоре был вынужден прервать работы. Настоящие раскопки, разрешенные властями, начались 150 лет назад - в октябре 1871 года. В итоге Шлиман буквально прорезает Гиссарлык с яростью искателя сокровищ: прокапывает прямо посреди холма огромный ров глубиной в 15 метров, полностью игнорируя верхние слои заселения.

''Клад Приама'' и знаменитая фотография жены Шлимана Софии

"Клад Приама" и знаменитая фотография жены Шлимана Софии

Докопавшись до основания холма, Шлиман понимает, что друг над другом лежат руины не одного, а сразу нескольких древних городов. Когда во втором слое снизу он находит остатки массивных крепостных стен и следы пожара, археологу-самоучке все становится ясно: это, конечно же, может быть только дворец Приама, царя Трои, а следы разрушений, как он уверен, прямо указывают на успешное нападение героев-ахейцев, скрывшихся в знаменитом троянском коне.

"Клад Приама"

Наконец, 31 мая 1873 года Шлиман находит то, что считает решающим подтверждением своей теории: огромный клад, более 8000 предметов, в том числе и из драгоценных металлов. И тут Шлиман повел себя не как ученый. Он нелегально вывез драгоценности из Османской империи, без доли смущения надевал древние драгоценности на свою молодую жену-гречанку, которая позировала для европейской прессы. Шлиман придумал целую историю о том, как они вдвоем с женой Софией нашли "клад Приама" и вынесли его из лагеря втайне от рабочих.

Место раскопок на холме Гиссарлык

Место раскопок на холме Гиссарлык

Сегодня ученые точно знают, что София в тот момент вообще не присутствовала на раскопках, зато не могут точно установить, нашел ли Шлиман весь клад в одном месте или собрал с разных участков. Как бы там ни было, Шлиман внес бесспорный вклад в развитие археологии как науки: в методику, документальное сопровождение, интерпретацию археологических источников.

Великий археолог и гениальный маркетолог

Прославившись на всю Европу открытием Трои, Шлиман продолжил раскопки в Греции и Италии, успешно комбинируя археологические открытия с кампаниями по популяризации археологии. Но за год до своей смерти ему все-таки пришлось признать, что по поводу своей главной гордости - "клада Приама" - он ошибался. Слой, в котором были найдены сокровища, оказался значительно древнее того времени, в которое, как предполагалось, шла Троянская война, описанная Гомером. Драгоценности были изготовлены примерно в 2400 году до н.э. То есть клад никак не мог принадлежать царю Приаму...

До сих пор не утихают споры: a действительно ли Генрих Шлиман открыл ту самую Трою? Ведь Гомер использовал устные сказания, которые многие сотни лет передавались из поколения в поколение. "Историческая основа "Илиады"? Это полная ахинея", - не стесняясь в выражениях, заявляет, например, кельнский археолог, профессор Дитер Хертель (Dieter Hertel).

Так или иначе, но "Илиада" является великолепным образцом того, что современные историки называют "устной историей" (oral history). Многие строки поэмы, с их точным гекзаметром и архаичными формулировками, легко заучивались наизусть и могли передаваться неизменными многие поколения, пока их не записал слепой поэт. Именно поэтому большинство ученых сегодня склоняются к тому, что Шлиман все же был прав.

Искатель сокровищ с авантюрной жилкой стал одним из основателей современной археологической науки. Именно в Трое началась археология!

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    Автор: Бренда Хаас, Татьяна Вайнман


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