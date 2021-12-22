Археологические сенсации - 2021: что обнаружили в Германии (фотогалерея)

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От копья неандертальца до золота кельтов и гребня средневекового "хипстера" - 2021 год в Германии был богат на археологические находки, многие из которых стали сенсационными.
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