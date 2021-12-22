 Археологические сенсации - 2021: что обнаружили в Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.12.2021

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Культура и стиль жизни

Археологические сенсации - 2021: что обнаружили в Германии (фотогалерея)

От копья неандертальца до золота кельтов и гребня средневекового "хипстера" - 2021 год в Германии был богат на археологические находки, многие из которых стали сенсационными.

  • Золото кельтов в Бранденбурге

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Сокровище кельтов

    Декабрьская находка в деревне Баиц (Бранденбург) стала сенсацией: 41 золотая монета возрастом более 2000 лет. Археологам еще предстоит выяснить, как клад кельтов попал в этот регион. В Бранденбурге до сих пор не было обнаружено ни одного кельтского поселения, зато найдены следы поселения, относящегося к ясторфской культуре. Одна из версий - торговые отношения между древними германцами и кельтами.

  • Римские денарии в баварском Аугсбурге

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Римские денарии

    5500 древнеримских монет общим весом 15 килограммов - самый крупный серебряный клад из найденных в Баварии. Обнаружили его в Аугсбурге - столице древнеримской провинции Реция, на территории бывшей фабрики, а ныне - стройплощадки. Монеты относятся к I-II веку н.э. и, предположительно, принадлежали крупному торговцу вином или текстилем. Их реставрацию поручат ученым из Тюбингена.

  • Древнеримские вещицы из Аугсбурга

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Другие находки из Аугсбурга

    Серебряные монеты - уже вторая сенсационная находка, сделанная в Аугсбурге за последнее время. В июне на этой же стройплощадке обнаружили более 400 кг древнеримских артефактов: 800 хорошо сохранившихся монет, оружие, инструменты, украшения и эта масляная лампа с изображением римского бога Солнца. Находка подтверждает, что здесь был военный лагерь римлян, - старейший на территории нынешней Баварии.

  • Мегалитическая гробница

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Мегалитическая гробница

    В ноябре на севере Германии около города Эккернфёрде при подготовке площади под застройку было обнаружено захоронение, которому около 5000 лет! Впечатляют и размеры этой мегалитической гробницы, и ее хорошая сохранность. В пространствах между крупными камнями сохранился песчаник, а дно могил ранее было устлано кремнием. Также найдены осколки керамики, относящиеся к культуре воронковидных кубков.

  • Гребень средневекового хипстера

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Гребень воина-"хипстера"

    Этот предмет роскоши - гребень из слоновой кости с изображением животных, ножницы и оружие обнаружены на месте 1500-летнего захоронения воина. Находка в регионе Нёрдлингенский Рис (Бавария) демонстрирует, что и средневековые воины не пренебрегали уходом за внешностью. Гребень - уникальная находка для мест к северу от Альп. Он мог быть подарком правителя важному вассалу или военным трофеем.

  • Храм эпохи Оттонов

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Храмы и королевские резиденции (пфальцы)

    В Германии известно о четырех императорских дворцах эпохи Каролингов: в Ахене, Ингельхайме, Франкфурте и Падерборне. Но похоже, что обнаружен пятый - пфальц "Зальц". На это могут указывать останки храма, найденные в баварской общине Хоэнрот, хотя окончательных выводов пока нет. Зато архологи уверены в том, что Саксонии-Анхальт найден храм эпохи Оттонов - в королевском пфальце "Хельфта" (на фото).

  • Самая старая замковая часовня на романтическом Рейне

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Замковая часовня на романтическом Рейне

    Во время ремонта крепостной стены в замке Штерренберг на Среднем Рейне были найдены останки часовни XIV века - предположительно, самой старой в этом регионе. В одном из документов, датированном 1322 годом, говорится, что она была обустроена по распоряжению Бодуэна Люксембургского - архиепископа и курфюрста Трирского. Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кость с искусной резьбой, найденная у входа в пещеру Единорога в немецком регионе Гарц

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Кость с искусной резьбой

    Этой фаланге гигантского оленя примерно 51 тысяча лет. Кость около шести сантиметров длиной и четырех сантиметров шириной была обнаружена учеными из Гёттингена у входа в пещеру Единорога в немецком регионе Гарц в 2020 году. Но лишь недавно выяснилось, насколько уникальна эта находка. Искусный орнамент из шести насечек на кости показывает, что неандерталец обладал абстрактным творческим мышлением.

  • Наконечник для копья неандертальца

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Оружие неандертальца

    Уже более 65 тысяч лет назад неандертальцы использовали для охоты сложное оружие - на 20 тысяч лет раньше, чем считали ученые. Об этом говорит листовидный наконечник для копья, найденный в пещере Холе-Фельс горного массива Швабский Альб. Наконечник длиной около 8 см и шириной 4 см фиксировался на древке - ученые обнаружили следы растительного клея, а также шнурового крепления.

  • Археологические раскопки в центре Мюнхена

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Истоки Мюнхена

    Это самые старые предметы из найденных до сих пор в Мюнхене. Первое упоминание об этом городе датировано 1158 годом. Однако керамика и деревянные изделия, обнаруженные археологами в центре Мюнхена, указывают на то, что городская жизнь зародилась здесь на 60 - 70 лет раньше.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Золото кельтов в Бранденбурге

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Сокровище кельтов

    Декабрьская находка в деревне Баиц (Бранденбург) стала сенсацией: 41 золотая монета возрастом более 2000 лет. Археологам еще предстоит выяснить, как клад кельтов попал в этот регион. В Бранденбурге до сих пор не было обнаружено ни одного кельтского поселения, зато найдены следы поселения, относящегося к ясторфской культуре. Одна из версий - торговые отношения между древними германцами и кельтами.

  • Римские денарии в баварском Аугсбурге

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Римские денарии

    5500 древнеримских монет общим весом 15 килограммов - самый крупный серебряный клад из найденных в Баварии. Обнаружили его в Аугсбурге - столице древнеримской провинции Реция, на территории бывшей фабрики, а ныне - стройплощадки. Монеты относятся к I-II веку н.э. и, предположительно, принадлежали крупному торговцу вином или текстилем. Их реставрацию поручат ученым из Тюбингена.

  • Древнеримские вещицы из Аугсбурга

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Другие находки из Аугсбурга

    Серебряные монеты - уже вторая сенсационная находка, сделанная в Аугсбурге за последнее время. В июне на этой же стройплощадке обнаружили более 400 кг древнеримских артефактов: 800 хорошо сохранившихся монет, оружие, инструменты, украшения и эта масляная лампа с изображением римского бога Солнца. Находка подтверждает, что здесь был военный лагерь римлян, - старейший на территории нынешней Баварии.

  • Мегалитическая гробница

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Мегалитическая гробница

    В ноябре на севере Германии около города Эккернфёрде при подготовке площади под застройку было обнаружено захоронение, которому около 5000 лет! Впечатляют и размеры этой мегалитической гробницы, и ее хорошая сохранность. В пространствах между крупными камнями сохранился песчаник, а дно могил ранее было устлано кремнием. Также найдены осколки керамики, относящиеся к культуре воронковидных кубков.

  • Гребень средневекового хипстера

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Гребень воина-"хипстера"

    Этот предмет роскоши - гребень из слоновой кости с изображением животных, ножницы и оружие обнаружены на месте 1500-летнего захоронения воина. Находка в регионе Нёрдлингенский Рис (Бавария) демонстрирует, что и средневековые воины не пренебрегали уходом за внешностью. Гребень - уникальная находка для мест к северу от Альп. Он мог быть подарком правителя важному вассалу или военным трофеем.

  • Храм эпохи Оттонов

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Храмы и королевские резиденции (пфальцы)

    В Германии известно о четырех императорских дворцах эпохи Каролингов: в Ахене, Ингельхайме, Франкфурте и Падерборне. Но похоже, что обнаружен пятый - пфальц "Зальц". На это могут указывать останки храма, найденные в баварской общине Хоэнрот, хотя окончательных выводов пока нет. Зато архологи уверены в том, что Саксонии-Анхальт найден храм эпохи Оттонов - в королевском пфальце "Хельфта" (на фото).

  • Самая старая замковая часовня на романтическом Рейне

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Замковая часовня на романтическом Рейне

    Во время ремонта крепостной стены в замке Штерренберг на Среднем Рейне были найдены останки часовни XIV века - предположительно, самой старой в этом регионе. В одном из документов, датированном 1322 годом, говорится, что она была обустроена по распоряжению Бодуэна Люксембургского - архиепископа и курфюрста Трирского. Романтические замки Среднего Рейна внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кость с искусной резьбой, найденная у входа в пещеру Единорога в немецком регионе Гарц

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Кость с искусной резьбой

    Этой фаланге гигантского оленя примерно 51 тысяча лет. Кость около шести сантиметров длиной и четырех сантиметров шириной была обнаружена учеными из Гёттингена у входа в пещеру Единорога в немецком регионе Гарц в 2020 году. Но лишь недавно выяснилось, насколько уникальна эта находка. Искусный орнамент из шести насечек на кости показывает, что неандерталец обладал абстрактным творческим мышлением.

  • Наконечник для копья неандертальца

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Оружие неандертальца

    Уже более 65 тысяч лет назад неандертальцы использовали для охоты сложное оружие - на 20 тысяч лет раньше, чем считали ученые. Об этом говорит листовидный наконечник для копья, найденный в пещере Холе-Фельс горного массива Швабский Альб. Наконечник длиной около 8 см и шириной 4 см фиксировался на древке - ученые обнаружили следы растительного клея, а также шнурового крепления.

  • Археологические раскопки в центре Мюнхена

    Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

    Истоки Мюнхена

    Это самые старые предметы из найденных до сих пор в Мюнхене. Первое упоминание об этом городе датировано 1158 годом. Однако керамика и деревянные изделия, обнаруженные археологами в центре Мюнхена, указывают на то, что городская жизнь зародилась здесь на 60 - 70 лет раньше.

    Автор: Татьяна Вайнман


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