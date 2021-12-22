Археологические сенсации - 2021: что обнаружили в Германии (фотогалерея)

Громкие находки в 2021 году: что обнаружили немецкие археологи

Оружие неандертальца

Уже более 65 тысяч лет назад неандертальцы использовали для охоты сложное оружие - на 20 тысяч лет раньше, чем считали ученые. Об этом говорит листовидный наконечник для копья, найденный в пещере Холе-Фельс горного массива Швабский Альб. Наконечник длиной около 8 см и шириной 4 см фиксировался на древке - ученые обнаружили следы растительного клея, а также шнурового крепления.