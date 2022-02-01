Год Тигра: главный специалист по хищникам живет в Германии

1 февраля начался год Тигра по китайскому лунному календарю. В китайской культуре тигр символизирует силу, щедрость и справедливость. Мы, конечно, всем желаем встретить Новый год весело, но от встречи с этим своенравным и гордым хищником за пределами зверинцев, будем надеется, год Тигра нас убережет. Поэтому предлагаем полюбоваться на самых известных представителей семейства кошачьих, которые обитают в немецких зоопарках.

На заглавной фотографии - Белла (справа) и Томак (слева). В январе 2022 года их переселили в вольер, который сотрудники Лейпцигского зопарка уже окрестили как "дом престарелых тигров". Дело в том, что Белле - 17 лет, а Томаку - 18. Для разведения потомства они уже староваты, поэтому им пришлось уступить место в обычном вольере четырехлетней тигрице. Судя по фотографиям, Белла и Томак пока только привыкают к своей новой жизни "на пенсии".

В условиях дикой природы эти мощные хищники живут от 13 до 18 лет, в неволе они могут прожить и четверть века.

Главный эксперт по тиграм

Сколько тигров рождается, сколько умирает, - полноценную информацию обо всех тиграх в мире собирает и обрабатывает биолог Петер Мюллер (Peter Müller), бывший директор Лейпцигского зоопарка, где как раз и проживают Белла и Томак. Почти полвека - 48 лет - немецкий специалист наблюдает за жизнью этих хищников. Свои наблюдения он заносит в Международную книгу о разведении тигров, которая является в своем роде настольной для всех зоопарков в мире.

В офисе 82-летнего эксперта, который до сих пор располагается в зоопарке Лейпцига, скопилось 250 папок. За всю свою научную деятельность Петер Мюллер обработал данные о 12 тыс. тигров. По его данным, число редких хищников в дикой природе сейчас не превышает 3500 особей. Еще 1400 обитают в зверинцах. Сбор и отслеживание данных - важная задача для увеличения популяции тигров и избежания инцеста при выводе нового потомства.

Биолог Петер Мюллер отслеживает популяцию семейства кошачьих по всему миру

250 папок в бюро биолога содержат информацию о 12 тысячах тиграх

Амурские тигрята из Дуйсбурга

Рождение тигрят в неволе - настоящая удача для любого зоопарка. 2021 год оказался в этом смысле плодородным для немецкого Дуйсбурга. В местном зоопарке на свет появились детеныши амурского тигра. Им долго не могли подобрать имена, но после онлайн-голосования, которое нередко практикуется немецкими зоопарками, тигрятам дали имена Малинка и Казимир. На этих фотографиях тигрятам уже по восемь месяцев, они уверенно набирают вес и мощь.

Малинка (слева) и Казимир (справа)

Малинка с мамой Дашей

Смотрите также: