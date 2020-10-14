Амурская тигрица и другие звери: лучшие фотографии дикой природы 2020 года

Лучшие фотографии дикой природы - 2020

Категория “Окружающая среда Земли”

Автор работы "Река огня на вулкане Этна" - итальянец Лучиано Гауденцио. Эта фотография демонстрирует невероятную силу, которой обладает природа. Все фотоработы-победители будут представлены на выставке в Музее естествознания в Лондоне, которая пройдет в 16 октября 2020 года по 6 июня 2021 года. Ее цель - побудить людей к тому, чтобы они задумались и что-то предприняли для сохранения природы.