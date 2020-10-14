Амурская тигрица и другие звери: лучшие фотографии дикой природы 2020 года

Лондонский музей естествознания объявил итоги одного из престижнейших конкурсов среди фотографов дикой природы, прошедшего уже в 56-й раз. Его победителем впервые стал россиянин.
Амурские тигры Джил и Сахиб выступали в немецком цирке, но цирк из-за пандемии не работает, поэтому дрессировщик передал своих питомцев защитникам животных.
Фотографии Нанны Хайтманн о борьбе за жизнь в московской больнице стали частью уникальной фотовыставки о жизни в Советском Союзе и России.
Этот зоопарк расположен в Саксонии. Здесь можно увидеть около 70 самых маленьких в мире видов животных: от ласки до летающей белки.
Коллеги-зоозащитники с любовью называют Даниелу Франце из Бранденбурга приемной мамой для лис. Она и ее муж спасли и выходили уже около 20 осиротевших детенышей.