 Какими видели животных в античные времена (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 05.08.2020

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Культура и стиль жизни

Какими видели животных в античные времена (фотогалерея)

Братья наши меньшие окружают человека с древнейших времен. Диких и домашних животных охотно изображали этруски, древние греки и римляне. И собаку, и мышку, и льва, и даже верблюда.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Мыши, кошки, змеи

    Мышка с кусочком хлеба. Бронза, Древний Рим. Мыши были большой проблемой до I века до н.э. Они портили запасы продовольствия, а кошек завезли из Египта позже. Роль кошек выполняли змеи: они неплохо справлялись с мышами и крысами. Но были опасны и для людей.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Лев с питьевой водой

    Украшение фонтана. Глина, IV век до н. э. Когда-то из пасти этого льва лилась вода. Таких причудливо украшенных фонтанов с питьевой водой было много в городах Древней Греции и Древнего Рима.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Первый подвиг Геракла

    Амфора из Афин. Ок. 530 года до н. э. На амфоре изображен Геракл, побеждающий немейского льва. За его спиной - покровительствовавшая ему богиня Афина Паллада, справа - Иолай, племянник и возничий Геракла. Это был первый подвиг легендарного героя, победившего немейского льва чудовищной величины и с такой твердой шкурой, что ее не брало ни одно оружие.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Не тягловая сила

    Шкатулка из Древней Греции. VIII век до н. э. Принадлежала богатому человеку. Об этом говорит и сама искусно разрисованная шкатулка, в которой хранили украшения, и то, что ручка сделана в виде лошади. Владели лошадями тогда только состоятельные люди. Никто лошадей как тягловую силу не использовал. Вместо них были волы и быки.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Охота для элиты

    Охотничья собака с добычей. V в. до н. э. Изготовлена в Беотии, в древности - самой обширной из стран средней Греции. Охота была любимым развлечением элиты, которая не жалела денег и времени для тренировки охотничьих собак. Хорошая охотничья собака была предметом зависти и статусным символом.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Тетрадрахма с совой

    Серебряная монета - тетрадрахма - из Афин. Первая половина V в. до н. э. Сова изображалась на гербе Афин, была символом этого города-государства.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Посвящается домашним богам

    Пантера нападает на молодого бычка. Алтарь из южной Италии, 550-525 гг. до н. э. Такие алтари древние греки и древние римляне посвящали своим домашним богам. Сцена символизирует победу над дикой природой.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Древнегреческий верблюд

    Это скифос - древнегреческая керамическая чаша для питья. Ок. 550 г. до н. э. Самое любопытное здесь - верблюд. То есть этих экзотических животных знали уже в Древней Греции и использовали как вьючных животных в пустыне.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Популярная жертва

    Фигурка свиньи из Афин. Первая половина V века до н.э. Терракота. Изображения свиней были популярны у древних греков и древних этрусков. Свиньи становились особенно часто жертвенными животными.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Пей до дна

    Рог для питья с ручкой в виде головы теленка. Тарент, 330-320 гг. до н.э.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    "Собака. Кошка. Мышка"

    Плакат выставки "Собака. Кошка. Мышка. Животные в буднях и мифах" ("Hund. Katze. Maus - Tiere in Alltag und Mythos"), которая проходит сейчас в Государственных собраниях античного искусства в Мюнхене. Выставка продлится до 10 января 2021 года.

    Автор: Ефим Шуман


  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Мыши, кошки, змеи

    Мышка с кусочком хлеба. Бронза, Древний Рим. Мыши были большой проблемой до I века до н.э. Они портили запасы продовольствия, а кошек завезли из Египта позже. Роль кошек выполняли змеи: они неплохо справлялись с мышами и крысами. Но были опасны и для людей.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Лев с питьевой водой

    Украшение фонтана. Глина, IV век до н. э. Когда-то из пасти этого льва лилась вода. Таких причудливо украшенных фонтанов с питьевой водой было много в городах Древней Греции и Древнего Рима.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Первый подвиг Геракла

    Амфора из Афин. Ок. 530 года до н. э. На амфоре изображен Геракл, побеждающий немейского льва. За его спиной - покровительствовавшая ему богиня Афина Паллада, справа - Иолай, племянник и возничий Геракла. Это был первый подвиг легендарного героя, победившего немейского льва чудовищной величины и с такой твердой шкурой, что ее не брало ни одно оружие.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Не тягловая сила

    Шкатулка из Древней Греции. VIII век до н. э. Принадлежала богатому человеку. Об этом говорит и сама искусно разрисованная шкатулка, в которой хранили украшения, и то, что ручка сделана в виде лошади. Владели лошадями тогда только состоятельные люди. Никто лошадей как тягловую силу не использовал. Вместо них были волы и быки.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Охота для элиты

    Охотничья собака с добычей. V в. до н. э. Изготовлена в Беотии, в древности - самой обширной из стран средней Греции. Охота была любимым развлечением элиты, которая не жалела денег и времени для тренировки охотничьих собак. Хорошая охотничья собака была предметом зависти и статусным символом.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Тетрадрахма с совой

    Серебряная монета - тетрадрахма - из Афин. Первая половина V в. до н. э. Сова изображалась на гербе Афин, была символом этого города-государства.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Посвящается домашним богам

    Пантера нападает на молодого бычка. Алтарь из южной Италии, 550-525 гг. до н. э. Такие алтари древние греки и древние римляне посвящали своим домашним богам. Сцена символизирует победу над дикой природой.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Древнегреческий верблюд

    Это скифос - древнегреческая керамическая чаша для питья. Ок. 550 г. до н. э. Самое любопытное здесь - верблюд. То есть этих экзотических животных знали уже в Древней Греции и использовали как вьючных животных в пустыне.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Популярная жертва

    Фигурка свиньи из Афин. Первая половина V века до н.э. Терракота. Изображения свиней были популярны у древних греков и древних этрусков. Свиньи становились особенно часто жертвенными животными.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    Пей до дна

    Рог для питья с ручкой в виде головы теленка. Тарент, 330-320 гг. до н.э.

  • Животные в античности: реальность и мифы

    Животные в античности: мифы и реальность

    "Собака. Кошка. Мышка"

    Плакат выставки "Собака. Кошка. Мышка. Животные в буднях и мифах" ("Hund. Katze. Maus - Tiere in Alltag und Mythos"), которая проходит сейчас в Государственных собраниях античного искусства в Мюнхене. Выставка продлится до 10 января 2021 года.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • Золотая пряжка с изображением химеры. VII век до н. э.

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    Золотая пряжка с изображением химеры. VII век до н. э. Этруски были очень религиозным и, судя по всему, очень суеверным народом. Во всяком случае, в химер они верили. Они обожествляли силы природы. Древняя Этрурия состояла из 12 городов-государств, которые объединяли их религия и общий язык, не похожий ни на один из известных языков и до сих пор не расшифрованный.

  • Капитолийская волчица. Этрусская бронзовая скульптура V в. до н. э.

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    Капитолийская волчица. Этрусская бронзовая скульптура V века до н. э. Фигуры Ромула и Рема были добавлены уже в XV веке. Тогда же этот символ Рима - изображение волчицы, которая по преданию вскормила близнецов, основавших город, - перенесли в Капитолийский дворец.

  • Золотая застежка гребня

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    Золотая застежка женского гребня. Вторая четверть VII века до н. э. Вглядитесь внимательней: с каким мастерством, как тонко и изящно сделано это украшение этрусским мастером более двух с половиной тысяч лет тому назад! Какая красавица его носила?..

  • Sonderausstellung des Landes Baden-Württemberg Die Etrusker - Weltkultur im antiken Italien (16.12.2017-17.06.2018), in Karlsruhe | Weibliche Büste (Polo Museale del Lazio)

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    Женский бюст из Черветери, города в провинции Лацио, в 55 км к северу от Рима. Когда-то это был самый богатый город Этрурии. Его население составляло в период расцвета 25 тысяч человек. Черветери (этруски называли его Цере) сдался римлянам, и поэтому какое-то время сохранял в Римской империи относительную автономию. Здесь находится один из самых крупных этрусских некрополей.

  • Блюдо, изготовленное этрусскими мастерами в VII веке до н. э.

    Сокровища древних этрусков

    В одном из некрополей Черветери нашли и это покрытое золотом блюдо, изготовленное в VII веке до н. э. Сегодня оно хранится в одном из музеев Ватикана.

  • Karlsruhe Ausstellung Die Etrusker - Weltkultur im antiken Italien (SABAP, Roma)

    Сокровища древних этрусков

    Золотые серьги в виде гроздей винограда (IV век до н. э.). Виноделие было одной из самых выгодных сельскохозяйственных отраслей древней Этрурии. Этруски и сами были не прочь как следует выпить, и экспортировали вино в другие города-государства.

  • Так выглядит одно из этрусских захоронений в сегодняшней Тоскане.

    Сокровища древних этрусков

    Одно из этрусских захоронений в сегодняшней Тоскане. В таком сложенном из камней кургане хоронили богатых и знатных людей. Их гробницы могли состоять из нескольких комнат. Хоронили вместе с вещами, драгоценностями и даже рабами. Отдельные курганы соединялись между собой в города мертвых.

  • Крышка, которой закрывали саркофаг или урну с пеплом умершего этруска (конец III века до н. э.)

    Сокровища древних этрусков

    Крышка, которой закрывали саркофаг с телом или урну с пеплом умершего этруска (конец III века до н. э.). Великолепное пластическое изображение возлежащей на ложе пары! Чей именно прах был захоронен в этой урне - его или ее, установить не удалось.

  • Скульптура с одного из этрусских захоронений. II век до н. э.

    Сокровища древних этрусков

    Скульптура с одного из этрусских захоронений. Терракота, II век до н. э. У этрусков было особое отношение к смерти и загробному миру. Они богато украшали гробницы, часто изображая умерших, так сказать, в оптимистическом духе, - как и этого этруска с чашей в руке.

  • Амфора с изображением сражающихся воинов. Конец VI века до н. э.

    Сокровища древних этрусков

    Амфора с изображением сражающихся воинов. Конец VI века до н. э. Этруски были хорошими воинами, знали толк в единоборстве с оружием или без него. Именно у них древние римляне переняли позже бои гладиаторов и гонки на колесницах.

  • Праздничный сервиз, который использовался для банкетов в V веке до н. э.

    Сокровища древних этрусков

    Такой посудой из бронзы этруски пользовались не каждый день. Это праздничный сервиз, который использовался для банкетов в V веке до н. э. Этруски любили хорошо выпить и хорошо повеселиться, о чем говорят многочисленные фрески и барельефы с изображением пирующих и танцующих людей.

  • Музыканты и танцоры. Рельеф с гробницы VI - начала V века до н. э.

    Сокровища древних этрусков

    Музыканты и танцоры. Рельеф с гробницы VI - начала V века до н. э.

  • Бронзовая ручка от крышки давно сгнившего деревянного ящика (V век до н. э.).

    Сокровища древних этрусков

    На снимке: бронзовая ручка от крышки давно сгнившего деревянного ящика (V век до н. э.). Что хранили в этом ящике, ручка которого изображает двух воинов, несущих тело своего убитого товарища? Какие-то целебные мази? Перевязочный материал? Оружие? Как и многое другое в истории этрусков, это так и осталось загадкой.

  • Бронзовые миниатюрные изделия этруски импортировали из Сардинии.

    Сокровища древних этрусков

    Бронзовые миниатюрные изделия этруски импортировали из Сардинии. Они найдены в знаменитом некрополе в Вульчи, древнем городе этрусков. Вульчи входил в состав Союза двенадцати городов Этрурии. Римляне завоевали его и практически стерли с лица Земли. Но в гробницах остались бесценные артефакты, которые сегодня можно увидеть на выставке "Этруски", проходящей в Badisches Landesmuseum в Карлсруэ.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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