Какими видели животных в античные времена (фотогалерея)

Братья наши меньшие окружают человека с древнейших времен. Диких и домашних животных охотно изображали этруски, древние греки и римляне. И собаку, и мышку, и льва, и даже верблюда.
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