Какими видели животных в античные времена (фотогалерея)

Сокровища древних этрусков

Золотая пряжка с изображением химеры. VII век до н. э. Этруски были очень религиозным и, судя по всему, очень суеверным народом. Во всяком случае, в химер они верили. Они обожествляли силы природы. Древняя Этрурия состояла из 12 городов-государств, которые объединяли их религия и общий язык, не похожий ни на один из известных языков и до сих пор не расшифрованный.