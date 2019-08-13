 За 50 лет популяция позвоночных животных сократилась более чем на две трети | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.09.2020

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Мир

За 50 лет популяция позвоночных животных сократилась более чем на две трети

Мир сможет вернуться к уровню биоразнообразия десятилетней давности лишь к 2070 году, следует из доклада WWF.

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Более двух третей представителей животного мира было уничтожено человеком за минувшие 50 лет. Это следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Живая планета 2020". Выдержки из него приводит в четверг, 10 сентября, агентство AFP.

Отчет свидетельствует о том, что с 1970 года численность популяций позвоночных, включая птиц и рыб, на Земле сократилась на 68 процентов. В качестве причины называется  глобальный экономический рост и экстенсивное хозяйство, которые ведут к уничтожению мест обитания живых организмов, изменениям климата, исчезновениям лесов и загрязняю воды Мирового океана.

По словам генерального директора WWF Марко Ламбертини, за минувшие годы негативная тенденция усилилась. Так, если в 2016 году задокументированное уменьшение популяции составляло 60 процентов, то всего четыре года спустя данный показатель уже почти достигает 70 процентов. Этот период - всего лишь "мгновение" по сравнению с "миллионами лет, в течение которых многие виды животных и растений жили на нашей планете", отметил Ламбертини.

Модели будущего развития

Одним из новшеств доклада "Живая планета 2020" стала публикация моделей будущего развития событий. Согласно расчетам, если совместить усиленные природоохранные меры и переход на устойчивую экономику, мир сможет вернуться к уровню биологического разнообразия 2010 года к 2070, считают эксперты.

В мае Еврокомиссия представила план по поддержке биологического разнообразия. Он предусматривает две стратегии.  В рамках первой предлагается реализовать до 2030 года такие меры, как превращение в охранные зоны не менее 30 процентов всех земельных и морских ресурсов в Европе. Вторая включает меры по улучшению качества продуктов питания и устойчивой работы продовольственных цепочек.

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