За 50 лет популяция позвоночных животных сократилась более чем на две трети

Более двух третей представителей животного мира было уничтожено человеком за минувшие 50 лет. Это следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Живая планета 2020". Выдержки из него приводит в четверг, 10 сентября, агентство AFP.
Отчет свидетельствует о том, что с 1970 года численность популяций позвоночных, включая птиц и рыб, на Земле сократилась на 68 процентов. В качестве причины называется глобальный экономический рост и экстенсивное хозяйство, которые ведут к уничтожению мест обитания живых организмов, изменениям климата, исчезновениям лесов и загрязняю воды Мирового океана.
По словам генерального директора WWF Марко Ламбертини, за минувшие годы негативная тенденция усилилась. Так, если в 2016 году задокументированное уменьшение популяции составляло 60 процентов, то всего четыре года спустя данный показатель уже почти достигает 70 процентов. Этот период - всего лишь "мгновение" по сравнению с "миллионами лет, в течение которых многие виды животных и растений жили на нашей планете", отметил Ламбертини.
Модели будущего развития
Одним из новшеств доклада "Живая планета 2020" стала публикация моделей будущего развития событий. Согласно расчетам, если совместить усиленные природоохранные меры и переход на устойчивую экономику, мир сможет вернуться к уровню биологического разнообразия 2010 года к 2070, считают эксперты.
В мае Еврокомиссия представила план по поддержке биологического разнообразия. Он предусматривает две стратегии. В рамках первой предлагается реализовать до 2030 года такие меры, как превращение в охранные зоны не менее 30 процентов всех земельных и морских ресурсов в Европе. Вторая включает меры по улучшению качества продуктов питания и устойчивой работы продовольственных цепочек.
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Автор: Фабиан Шмидт, Виктор Вайц