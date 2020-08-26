Как в Германии спасают осиротевших лисят

Четыре года назад Гунтер Франце (Gunter Franze) проект-менеджер берлинской компании по промышленному альпинизму вместе с женой Даниелой, специалистом по биоинформатике в берлинской клинике "Шарите", переехали из немецкой столицы в идиллическую деревушку Штольценхаген в Бранденбурге. "Мы устали от шумной городской жизни, поэтому купили дом с участком поближе к природе и теперь добираемся 40 минут на работу в Берлин", - рассказывает в интервью DW Гунтер Франце.

Работа промышленного альпиниста сопряжена с повышенным риском для жизни. По фасадам высотных зданий он передвигается с помощью веревки - без использования строительных лесов и люлек. "Опасная у вас, Гунтер, работа", - говорю своему собеседнику, а он с улыбкой поясняет: "В Берлине гораздо опасней работать таксистом, чем альпинистом". О работе он говорит мало, его с женой гораздо больше интересуют природа и животные. Именно поэтому они, оказавшись в Штольценхагене, вступили в местное Общество по спасению диких животных (Verein Gnadenhof und Wildtierrettung Wensickendorf). "Если есть люди, которые убивают животных, должны быть и те, кто спасает их от смерти", - подчеркивает Гунтер.

Гунтер Франце

"Три года назад коллеги по объединению попросили нас забрать и выходить двух осиротевших лисят. Поскольку эти животные очень пугливые и чувствительные, для них искали тихое и укромное место, каким является наше подворье", - вспоминает Гунтер. Жена Даниела, биолог по образованию, тут же согласилась принять детенышей, а вскоре в объединении зоозащитников ее с любовью стали называть "приемной мамой лисиц".

Как лисиц готовят к свободе

"Вы говорите "щенки лисиц", а на кого по поведению они больше похожи - на собак или кошек?", - интересуюсь я у Даниелы. "Ни на тех, ни на других. Это дикие животные и очень пугливые. Они полагаются исключительно на свой животный инстинкт и не привыкли к тесному контакту с людьми. Это надо учитывать при уходе за ними", - подчеркивает бразильянка по происхождению Даниела Франце. По ее словам, лисята, в отличие от домашних животных, не подаются дрессировке и не выполняют каких-либо команд. Приручать их нельзя, их надо выпускать на свободу. Именно поэтому по достижении ими пяти-шести месяцев, когда специально построенный для них вольер становится тесным, семья Франце их снова выпускает в лес.

Щенки лисиц - очень пугливые животные

Но этому предшествует предварительная подготовка к жизни в дикой природе, по-немецки - Auswilderung. Важным условием, по словам Гунтера, является то, что животных необходимо высадить там, где они были найдены, то есть в их среде обитания. "Мы их продолжаем подкармливать, пока они сами не научатся добывать себе пищу. Устанавливаем специальные видеокамеры, чтобы наблюдать и анализировать их поведение в первые недели жизни на свободе. Потом постепенно сокращаем подкормку и совсем перестаем их кормить, когда видим, что они сами начинают ловить мышей и добывать другую пищу", - рассказывает зоозащитник.

Приемная мама Даниела

Опыт работы по уходу за осиротевшими щенками лисиц пришел с годами, потому что двумя первыми животными дело не обошлось. В 2018 году семья Франце выходила еще шесть лисят, а в минувшем году их было уже тринадцать! Были и взрослые раненые лисы, которым оказывалась врачебная помощь, - Гунтер и Даниела Франце выхаживали их до полного выздоровления. Чтобы содержать животных на своем участке, семья построила для них специальный вольер на сто квадратных метров. Здесь лисицы чувствуют себя в безопасности и идут на контакт с Даниелой. "Когда появляюсь я, то они тут же убегают и прячутся. Они признают только свою приемную мать", - пожимает плечами Гунтер.

Даниела Франце приготовила корм для лисят

И это неудивительно: самые маленькие лисята, которых недавно выхаживала Даниела, весили всего по сто граммов. Их родители были застрелены охотниками. Даниела каждые два часа кормила щенков сначала из пипетки, а позже из соски молоком и специальными жидкими смесями. Лишь через восемь недель их поместили в вольер. Один лисенок так полюбил свою приемную мать, что то и дело норовил полизать ей руки и лицо, выражая таким образом свою благодарность.

Но семья Франце всегда помнит о том, что лисят приручать нельзя: "Мы им даже не даем имен, чтобы самим не начать испытывать к ним чувства и чтобы расставание было не таким болезненным". Хотя по признанию Даниелы, в последний раз ей это удалось с большим трудом. "Лисицы - не домашние животные, к ним нельзя привязываться, они счастливы в дикой природе, и я об этом всегда помню", - подчеркивает она.

По признанию Гюнтера и Даниелы, зоозащита для них - не хобби, как думают некоторые, а требующий терпения напряженный труд, который могут выполнять только люди, любящие природу и животный мир. Им нелегко расставаться с лисицами, которых они выходили, уже от одной мысли, что в лесу их ждут охотники и что их подстерегает смертельная опасность от автомобилей на дорогах, которые они вынуждены перебегать в поисках пищи.

Любимый питомец Даниелы недавно был выпущен на свободу

У семьи Франце, как и у общества спасателей диких животных, иногда возникают проблемы с надзорными органами или Земельным охотничьим объединением Бранденбурга (Landesjagdverband Brandenburg), которые считают лисиц своей собственностью. "Для них лисицы - дичь, которую можно отстреливать. Понятное дело, что они не являются животными, которым грозит вымирание, но если, скажем, у взрослых лисиц, которых отстреливают охотники, остаются щенки, то бросать их на голодную и мучительную смерть было бы бесчеловечно. Для меня их жизнь так же ценна, как жизнь людей”, - подчеркивает зоозащитник Гунтер Франце.

Популяция лис саморегулируется

Лисы охотятся за зайцами, птицами, мелкими грызунами и, как считают экологи, другими животными, среди которых есть вымирающие виды. На самом деле, по мнению Гунтера, лисы пожирают чаще всего больных зайцев - за здоровыми они просто не смогли бы угнаться. "В Германии в год отстреливают около полумиллиона лис, чтобы якобы сдержать рост их популяции. На самом же деле природа сама контролируют их популяцию. Лис не станет больше, если охота на них прекратится", - уверен бранденбургский защитник животных. Он обращает внимание на опыт соседнего Люксембурга". C 2015 года там официально запрещена охота на лисиц, а их популяция за эти пять лет не увеличилась.

В общей сложности семья Франце спасла и выпустила на свободу около тридцати лисиц. Щенки к ним попадают по весне, когда животные размножаются. С марта по август у спасателей особенно много работы, а осенью и зимой они выхаживают только взрослых раненых лисиц. Они надеются, что среди них не окажутся те, которых они уже выхаживали, когда они были беспомощными детенышами, и что в дикой природе у их бывших питомцев не будет серьезных и опасных для жизни проблем.

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