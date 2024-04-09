В Германии назвали лучшие зоопарки

При составлении рейтинга лучших немецкких зоопарков были учтены самые разные критерии - от цены билетов и количества видов животных до прейскуранта в ресторанах.

Сколько в Германии насчитывается зоопарков зоопарков? Ответ на этот вопрос зависит от критериев. Если учитывать все парки и зверинцы, даже самые маленькие, общее число оценивается примерно в восемь сотен. Если говорить о больших зоопарках, в которых, среди прочего, осуществляются научные исследования и программы по сохранению редких видов животных, то таких в Германии работает около шестидесяти. Общее количество зоологических и ботанических садов, а также природных парков, взимающих плату за вход, достигает почти двух сотен.

Согласно данным статистического портала Statista, хотя бы раз в год в немецких зоопарках бывает около 20 миллионов жителей страны. В первую пятерку по количеству посетителей входят Зоологический сад Берлина - один из двух столичных зоопарков, а также зоопарки в Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Кельне - от 3,6 миллиона до 1,2 миллиона в год.

Рейтинг немецких зоопарков

В апреле 2024 года туристический портал holidu.de опубликовал рейтинг немецких зоопарков, составленный на основе разных критериев. Авторы исследования собрали сведения о стоимости билетов для взрослых и детей, количестве видов животных, оценках и отзывах посетителей. Также было учтено наличие аквариумов и возможности погладить или покормить некоторых животных, то есть наличие отдельных контактных мини-парков для детей.

Как распределились места в этом рейтинге - смотрите в фотогалерее DW:

По данным исследования, разброс цен на билеты для взрослых составил от 8,50 евро в Дортмунде до 30 евро в Оснабрюке. Для детей - от бесплатного входа в Магдебурге и 1,70 евро в Вуппертале до 19 евро в Гамбурге и 20,50 евро в Оснабрюке.

Тем, кто захочет подкрепиться жареной колбаской и картошкой фри, меньше всего за одну порцию придется заплатить в Эберсвальде (5,90 евро), Вуппертале (6,20 евро) и Лейпциге (6,20 евро). Дороже всего это популярное блюдо стоит в Гамбурге (9,50 евро), Нойвиде (9,50 евро) и берлинском парке Фридрихсфельде (9,40 евро). В Зоологическом саду Берлина - 8,50 евро.

По количеству видов животных лидируют Зоологический сад Берлина (1200), штутгартский зоопарк Вильгельма (1190) и Кельнский зоопарк (850). В относительно небольших зоопарках Саарбрюккена, Эрфурта и Эберсвальде это число не превышает полутора сотен.

Список лучших зоопарков Германии

1. Зоологический сад Берлина (Zoologischer Garten Berlin)

2. Зоопарк Берлин-Фридрихсфельде (Tierpark Berlin)

3. Дортмундский зоопарк (Zoo Dortmund)

4. Дрезденский зоопарк (Zoo Dresden)

5. Дуйсбургский зоопарк (Zoo Duisburg)

6. Зоопарк Эберсвальде (Zoo Eberswalde)

7. Тюрингский зоопарк в Эрфурте (Thüringer Zoopark)

8. Франкфуртский зоопарк (Zoo Frankfurt)

9. Зоопарк Хагенбека в Гамбурге (Tierpark Hagenbeck)

10. Зоопарк Ганновера (Erlebnis Zoo Hannover)

11. Зоопарк Карлсруэ (Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe)

12. Кельнский зоопарк (Kölner Zoo)

13. Зоопарк Крефельда (Zoo Krefeld)

14. Зоопарк Опеля в Кронберге (Opel-Zoo Kronberg)

15. Лейпцигский зоопарк (Zoo Leipzig)

16. Магдебургский зоопарк (Zoologischer Garten Magdeburg)

17. Зоопарк Хеллабрунн в Мюнхене (Tierpark Hellabrunn München)

18. Всепогодный зоопарк в Мюнстере (Allwetterzoo Münster)

19. Зоопарк Нойвида (Zoo Neuwied)

20. Зоологический сад Нюрнберга (Tiergarten Nürnberg)

21. Зоопарк Оснабрюка (Zoo Osnabrück)

22. Зоопарк Ростока (Zoo Rostock)

23. Зоопарк Саарбрюккена (Saarbrücker Zoo)

24. Зоопарк Вильгельма в Штутгарте (Wilhelma Stuttgart)

25. Зеленый зоопарк в Вуппертале (Der Grüne Zoo Wuppertal)