Россия представила в Совбезе ООН проект резолюции по Израилю

В тексте резолюции РФ по конфликту на Ближнем Востоке зафиксировано требование обеспечить мирным жителям доступ к гуманитарной помощи, но не названо напрямую движение ХАМАС.

Россия и Бразилия представили в Совбезе ООН два разных проекта резолюции по конфликту на Ближнем Востоке, где Израиль ведет ответную военную операцию против исламистского движения ХАМАС. Как сообщает агентство dpa ранним утром в субботу, 14 октября, со ссылкой на источники в дипломатических кругах, в российском документе речь идет прежде всего о "прекращении огня по гуманитарным соображениям", а также об освобождении захваченных ХАМАС заложников.

При этом движение ХАМАС, признанное рядом государств террористической организацией, не названо напрямую, указывает радиостанция Deutschlandfunk .

Резолюция Бразилии по Израилю

Свою резолюцию по палестино-израильскому конфликту представила и Бразилия, которая сейчас возглавляет Совбез ООН. От российской ее отличает тот факт, что, помимо призыва обеспечить населению Газы доступ к гуманитарной помощи, в документе зафиксировано адресованное к Израилю требование отозвать предписание для мирных жителей покинуть за сутки северные районы сектора Газа.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш назвал невозможным требование Израиля осуществить эвакуацию гражданского населения с густонаселенной территории сектора Газа за 24 часа. В ООН считают, что последствия настаивания на таком шаге могут обернуться гуманитарной катастрофой.

Как подчеркивает dpa, принятие одной из этих резолюций является весьма маловероятным, учитывая, что США как постоянный член Совбеза ООН с правом вето в прошлом уже не раз препятствовали принятию резолюций, против которых выступал их союзник Израиль.

Резолюция считается принятой на Совбезе ООН, если за нее проголосовали как минимум 9 из 15 его членов и ни одно государство не наложило вето. В прошлый выходные, 7 и 8 октября, экстренное заседание Совбеза ООН, созванное после масштабной атаки ХАМАС на Израиль, завершилось без однозначного осуждения действий палестинских боевиков.

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