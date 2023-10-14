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Боррель: Мир провалил решение по Ближнему Востоку

Сергей Ромашенко
14 октября 2023 г.

Мир не смог разрешить конфликт на основе принципа сосуществования двух государств, заявил глава европейской дипломатии. При этом Боррель признал, что этот вариант не поможет решить нынешний конфликт Израиля и ХАМАС.

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Жозеп Боррель и глава МИД КНР Ван И
Жозеп Боррель и глава МИД КНР Ван ИФото: Pedro Pardo/AFP

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обвинил мировое сообщество в совершении ошибок при поиске решения палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух суверенных государств - Палестины и Израиля. "Мировое сообщество плачевно продемонстрировало несостоятельность, 30 лет тому назад не удалось достичь успеха на основе этого решения", - сказал он в ходе визита в столицу КНР Пекин в субботу, 14 октября.

В то же время Боррель отметил, что хотя сосуществование двух отдельных государств для израильтян и палестинцев и является желаемой целью в будущем, оно не позволит урегулировать нынешний конфликт, разгоревшийся после масштабного террористического нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС  на Израиль.

Тяжелая гуманитарная ситуация в секторе Газа

На полях переговоров с главой МИД КНР Ван И Жозеп Боррель выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа. Он вновь заявил, что разделяет позицию ООН, которая официально дистанцировалась от требования израильской армии о массовой эвакуации гражданского населения из северной части сектора Газа.

"Столь большое количество людей не в состоянии уехать за столь короткое время, это невозможно", - подчеркнул Боррель. Израиль имеет право защищаться, но это право должно осуществляться на основе норм международного права, добавил он.

Позиция Китая на Ближнем Востоке

На вопрос о том, просил ли он Китай воспользоваться своим влиянием на Ближнем Востоке, Боррель ответил: "Конечно, мы говорили о том, что может сделать каждый из нас, чтобы попытаться урегулировать ситуацию".

Китай стремится сохранять нейтралитет и добрые отношения и с Израилем, и с палестинцами. Пекин до сих пор не осудил нападения ХАМАС на Израиль, выразив лишь сожаление о гибели гражданских лиц в результате конфликта.

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