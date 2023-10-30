Байден призвал Нетаньяху увеличить объем помощи жителям Газы

Президент США обсудил с премьером Израиля ситуацию на Ближнем Востоке и усилия по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе американских.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул необходимость "немедленно и в значительной степени увеличить поток гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в воскресенье, 29 октября.

В ходе беседы Байден в очередной раз указал на право Израиля защищать своих граждан от терроризма, подчеркнув необходимость делать это способом, соответствующим международному праву и делающим приоритетом безопасность мирного населения, говорится в документе. Другой темой обсуждения стали усилия по поиску и освобождению заложников, в том числе граждан США, удерживаемых в секторе Газа террористической организацией ХАМАС.

Число заложников ХАМАС в секторе Газа

По данным израильских военных на вечер 29 октября, подтвержденное число заложников, захваченных террористической организацией ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, составляет 239 человек.

28 октября израильская сторона сообщила, что среди заложников 138 человек имеют иностранное гражданство. Кроме прочего, речь идет о 54 людях, имеющих гражданство Тайланда, 15 имеющих гражданство Аргентины, 12 - США, 12 - Германии, а также по 6 человек с французскими и российскими паспортами.

Прокурор МУС Хан: Препятствование поставкам гуманитарной помощи может быть военным преступлением

Ранее в тот же день, 29 октября, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан после посещения КПП Рафах на границе Египта с сектором Газа заявил, что препятствование поставкам гуманитарной помощи может являться военным преступлением.

"Препятствование поставкам помощи, как это предусмотрено Женевскими конвенциями, может представлять собой преступление, подпадающее под юрисдикцию (Международного уголовного. - Ред.) суда", - цитирует Хана агентство AFP. По словам прокурора МУС, обращаясь к Израилю, он хотел бы подчеркнуть необходимость без промедления приложить усилия к тому, чтобы мирное население в секторе Газа получало основные продукты питания и медикаменты.

"Я видел грузовики с гуманитарной помощью, застрявшие там, где они никому не нужны, застрявшие в Египте, застрявшие в Рафахе", - рассказал Хан.

Ранее СМИ в Израиле сообщили , что американский миллиардер Илон Маск связался с главой израильской Службы общей безопасности (ШАБАК) Роненом Баром и сказал ему, что готов после тщательной проверки американскими и израильскими службами безопасности предоставить возможность спутниковой связи через терминалы Starlink для проверенных гуманитарных организаций, работающих в секторе Газа.

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