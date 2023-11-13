Из-за боев прервана работа крупнейшей больницы сектора Газа

По данным ВОЗ, уже три дня в клинике "Аль-Шифа" нет воды и электричества. "Врачи без границ" заявили о катастрофической ситуации. ЦАХАЛ указал, что боевики ХАМАС не позволили доставить топливо для генераторов.

В результате ожесточенных боев между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа больше невозможна работа крупнейшей больницы прибрежной полосы "Аль-Шифа". Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В клинике уже три дня нет электричества и воды, ситуация на месте опасная, заявил глава ВОЗ Адханом Гебрейесус.

По его данным, число летальных исходов среди пациентов резко возросло. Между фронтами оказались зажаты сотни больных, а также тысячи людей, искавших убежища на территории больницы. Больничный комплекс подвергался неоднократным обстрелам в течение последних дней. Благотворительная организация "Врачи без границ" назвала ситуацию в клинике "катастрофической".

ЦАХАЛ: Террористы не допустили доставку топлива клинике

Между тем израильские военные сообщили, что минувшей ночью доставили к больнице 300 литров топлива для аварийного генератора, питающего инкубаторы для недоношенных детей, предварительно скоординировав эти действия с представителями клиники, но ХАМАС не позволил больнице получить топливо.

Еще одна больница в секторе Газа - "Аль-Кудс" - была вынуждена приостановить работу из-за отсутствия топлива для генераторов, сообщил Палестинский Красный Полумесяц. Ранее израильские военные сообщили, что они предоставили возможность эвакуировать находящихся в больницах пациентов и врачей. Кроме того, ЦАХАЛ отвергает обвинения в атаках на клинику "Аль-Шифа" и указывает, что в ее зданиях и туннелях под ними прячутся боевики ХАМАС. Утром 13 ноября представители ХАМАС заявили, что все больницы на севере сектора Газа "не работают".

Нетаньяху не исключил сделку по освобождению заложников ХАМАС

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал на возможность заключения сделки по освобождению хотя бы части захваченных ХАМАС заложников. В эфире американского телеканала NBC он высказался за переговоры в этой связи, отказавшись говорить о деталях возможного соглашения. "Чем меньше я высказываюсь по этому вопросу, тем более я увеличиваю шансы на то, что это станет реальностью", - отметил он.

В свою очередь, ЕС обвинил ХАМАС в использовании больниц и гражданского населения сектора Газа в качестве "живого щита". В опубликованном вечером 12 ноября заявлении глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также призвал Израиль к "максимально возможной сдержанности" ради защиты жизней мирных жителей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг требования о более длительном прекращении огня со стороны Израиля и выступил за гуманитарные паузы, чтобы помощь могла дойти до сектора Газа, а иностранные граждане могли покинуть страну. "Я не считаю правильным требование немедленного прекращения огня или длительной паузы, - подчеркнул он 12 ноября. - Ведь это означает, что Израиль должен позволить ХАМАС восстановиться".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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