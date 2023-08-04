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Премия Ханны Арендт присуждена писательнице Маше Гессен

Павел Мыльников
46 мин. назад

Российско-американская писательница помогает понять мир в условиях стремительных изменений, заявили в Фонде имени Генриха Бёлля.

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Писательница Маша Гессен
Маша ГессенФото: STAR-MEDIA/IMAGO

Премия Ханны Арендт (Hannah-Arendt-Preis) за политическую мысль в нынешнем году присуждена российской и американской журналистке и писательнице Маше Гессен. Свое решение соучредитель награды фонд имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) огласил в четверг, 3 августа. Деятельность Гессен "открывает новые перспективы, которые помогают понять мир в условиях стремительных изменений", подчеркнули представители организации.

"Аналитик упадка и надежды"

Гессен на протяжении нескольких лет описывает политические течения и конфликты как в американском, так и российском обществе, отметило жюри. В фонде называют писательницу "аналитиком упадка и надежды", подчеркивая, что она затрагивает в своих работах темы борьбы за власть, тоталитарных тенденций, гражданского неповиновения и любви к свободе. "Во времена авторитарной эрозии в США, готового к войне тоталитаризма в России и серьезных конфликтов между великими державами понимание становится гражданским долгом", - указали в фонде имени Бёлля.

Церемония вручения состоится 15 декабря в ратуше Бремена. На следующий день в городе пройдет круглый стол с участием лауреата.

Кто получал премию Ханны Арендт

Премия имени немецко-американского философа Ханны Арендт была учреждена фондом имени Генриха Бёлля и властями Бремена в 1994 году. Денежный эквивалент награды составляет 10 тысяч евро. Среди прежних лауреатов из России - правозащитница Елена Боннэр (2000 год), историк и социолог Виктор Заславский (2008 год), активистки арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Надежда Толоконникова (2014 год). В 2022 году премия была присуждена украинскому поэту и прозаику Сергею Жадану.

Маша Гессен в 2017 году получила Национальную книжную премию США, в 2018-м - премию Хелен Бернштейн в области журналистики, а годом позднее - премию Лейпцигской книжной ярмарки "За вклад в европейское взаимопонимание". Среди книг писательницы  - "Совершенная строгость" о российском математике Григории Перельмане, "Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина", "Будущее - это история. Как тоталитаризм вновь завоевал Россию".

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