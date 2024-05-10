Плавучий маяк в Бремерхафене - памятник морской истории

Огненное, светящееся, сигнальное… судно (Feuerschiff) - так на немецком языке называют плавучие маяки. В прошлом такие специальные суда ставили на якорь, например, для обозначения опасных мест в открытом море, около портов, перед устьями рек, входами в фарватеры. Первый в мире плавучий маяк разместили в устье Темзы еще в начале 1730-х годов.

Для чего были нужны плавучие маяки?

В Германии за всю историю в разное время существовало около тридцати точек постоянного размещения таких сигнальных судов. Постепенно необходимость в них отпала в результате развития технологий и появления других возможностей. В некоторых местах плавучие маяки заменили стационарными маяками на гидротехническом основании - там, где позволяла глубина и другие условия.

Плавучий маяк "Эльба 3" во время ремонта в сухом доке в Бремерхафене Фото: Annica Müllenberg/DSM

В Германии последние плавучие маяки, уже давно работавшие в автоматическом режиме, были выведены из эксплуатации в 1988 году. Некоторые сохранились в качестве туристических достопримечательностей - находятся в портах Куксхафена, Эмдена, Вильгельмсхафена и некоторых других местах.

В начале мая этого года на место своей вечной стоянки в старой рыбацкой гавани Бремерхафена вернулся трехмачтовый плавучий маяк "Эльба 3" ("Elbe 3") - один из экспонатов здешнего национального Немецкого музея судоходства Института морской истории Ассоциации Лейбница (Deutsche Schifffahrtsmuseum ).

Памятник морского наследия

Как сообщает информационное агентство dpa, около года это историческое судно находилось в сухом доке бремерхафенской верфи Bredo-Werft, где были заменены части корпуса, обновлены лестницы и некоторые другие элементы конструкции, а также была осуществлена очистка и покраска корпуса.

На этом предприятии ежегодно ремонтируют около полутора сотен разных судов - от больших круизных лайнеров до военных фрегатов и контейнеровозов, однако этот проект был особенным, так как речь идет о плавучем маяке, построенном 115 лет назад еще во времена кайзеровской Германии - памятнике морского наследия.

Буксиры проводят плавучий маяк "Эльба 3" к месту стоянки в Бремерхафене мимо разведенного пешеходного моста Фото: Focke Strangmann/dpa/picture alliance

Работы на верфи обошлись примерно в 3,2 миллиона евро. Начало ремонта, который откладывался почти десять лет из-за отсутствия средств, стало возможным благодаря частичному финансированию из бюджета Германии - средств федерального уполномоченного по вопросам культуры и СМИ. Дополнительные расходы были оплачены Вольным ганзейским городом Бременом, вместе с которым портовый Бремерхафен образуют одну из шестнадцати федеральных земель Германии. Также были использованы частные средства из крупного наследства, завещанного музею.

Этот плавучий маяк был заказан Королевской инспекцией гидротехники в начале прошлого века для установки в устье реки Айдер, часть которой была использована для прокладки Кильского канала между Северным морем и Балтикой .

Три названия одного маяка

"Eider" - таким было первое название, данное этому судну во время реализации проекта в 1908-1909 годах. Экипаж плавучего маяка составлял шестнадцать человек. На судне не было двигателя. Для транспортировки использовались буксиры. На случай непогоды плавучий маяк был оснащен специальными штормовыми парусами.

Для подачи световых сигналов сначала служили керосиновые лампы, которые после модернизации заменили электрическими, установив на борту генератор и аккумуляторные батареи. В качестве акустического средства туманной сигнализации на первых порах использовали ручную сирену, затем перешли на электрическую модель. Корпус яркого огненно-красного цвета также выполнял сигнальную функцию.

"Эльба 3" на пути к месту стоянки в музейном порту Бремерхафена Фото: Focke Strangmann/dpa/picture alliance

Во время Первой мировой войны этот плавучий маяк использовался в Северном море для обозначения минных полей, затем вернулся обратно на прежнее место. В 1927 году был перевезен в Гамбург, где под новым названием "Бургомистр Абендрот" ("Bürgermeister Abendroth". Amandus Augustus Abendroth - один из бургомистров Гамбурга в середине XIX века) был установлен в устье Эльбы.

Во время Второй мировой войны судно использовалось в качестве наблюдательной станции в Балтийском море. После войны оно вернулось в Гамбург, где до 1966 года эксплуатировалось в качестве маяка и лоцманской станции на позиции "Эльба 3".

Музей судоходства - одна из достопримечательностей Бремерхафена Фото: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

Немецкий музей судоходства в Бремерхафене

Сразу после списания плавучий маяк был поставлен на вечную стоянку в историческом рыбацком порту Бремерхафена. Примерно в это же время здесь приступили к созданию морского музея, открытие которого состоялось в сентябре 1975 года.

Разработчиком проекта музейного здания был родившийся в Бремене Ганс Шарун (Hans Scharoun, 1893-1972) - один из ведущих представителей Нового строительства и органической архитектуры, архитектор здания Берлинской филармонии.

"Бременский когг" 1380 года в экспозиции Немецкого музея судоходства в Бремерхафене Фото: Carmen Jaspersen/dpa/picture alliance

Главным экспонатом музея сейчас является так называемый "Бременский когг" - найденные в 1962-1965 годах хорошо сохранившиеся останки ганзейского торгового корабля XIV века. Реконструкция, начатая в 1972 году, заняла почти два десятилетия.

Спасательный буксир 1924 года "Seefalke" в Бремерхафене Фото: Jochen Tack/picture alliance

Под открытым небом около причалов или на соседней территории расположено около десяти разных судов. Помимо плавучего маяка здесь находятся, в частности, спасательный буксир 1924 года "Зеефальке" ("Seefalke" - "Морской сокол"), китобойное судно "Рау IX" ("Rau IX") 1939 года и железобетонное судно "Пауль Коссель" ("Paul Kossel") - буксир 1920 года.

Маяк для праздников

Как говорится в сообщении музея, плавучий маяк можно будет осмотреть во время специальных экскурсий, но на борту еще нужно завершить реставрацию и провести разные подготовительные работы, чтобы использовать судно для специальных выставок, проведения разных мероприятий и внеклассных занятий для школьников.

В Бремерхафене также планируют отремонтировать, собственно, сам сигнал маяка, чтобы он светился здесь во время праздников и по другим особым поводам.