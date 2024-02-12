Где жил в изгнании последний немецкий кайзер

Небольшой городок Дорн в Нидерландах лежит в стороне от излюбленных туристических маршрутов, и большого потока фланирующих туристов здесь, как правило, не увидишь. Но регулярно сюда приезжают те, кого интересует история европейских и, в частности, немецких монархов. В Дорне, в собственном доме, в изгнании, вместе с супругой прожил остаток жизни последний император Германии - кайзер Вильгельм II, отношение к которому у немцев неоднозначное. Здесь же, рядом с домом находится мавзолей, где он был похоронен.

Как Вильгельм II оказался в Нидерландах

После поражения в Первой мировой войне и вспыхнувшей в Германии Ноябрьской революции немецкий кайзер Вильгельм II в 1918 году бежал из бельгийского города Спа в Нидерланды, где он окончательно отрекся от престола.Так закончились 30 лет его правления - этот период в истории называют вильгельминизмом или или вильгельмовской эпохой. В это время наряду с индустриализацией в Германии происходили значительные политические события, которые в итоге привели к краху монархии.

Вначале Вильгельм II жил в Амеронгене, у приютившего его нидерландского графа, а затем, в 1920 году, он приобрел в Дорне замок на воде, где и прожил до самой смерти в 1941 году. Сейчас поместье Дорн является музеем, принадлежащим государству Нидерланды . Практически все здесь сохранилось в том виде, в каком было при жизни Вильгельма II.

Последний германский кайзер и его жены

Кайзер Вильгельм II из немецкой династии Гогенцоллернов родился 27 января 1859 года в Берлине. Он был старшим сыном Фридриха IIl и его супруги Виктории Саксен-Кобург-Готской, дочери британской королевы Виктории. В историю Вильгельм II вошел как последний германский император и король Пруссии.

В изгнании вместе со своим супругом до самой смерти жила и императрица Августа Виктория. Она была первой женой кайзера Вильгельма II и последней немецкой императрицей. Вильгельм II женился на принцессе Августе Виктории Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Августенбургской, будущей императрице Августе Виктории, в 1881 году. У них было семеро детей: шестеро сыновей и дочь. Когда в 1918 году императрица бежала в Нидерланды, она была уже больна. В 1921 году она умерла в Дорне в возрасте 62 лет.

Портреты членов императорской семьи Фото: Daniela Posdnjakova/DW

Второй женой императора в 1922 году после смерти Августы Виктории стала принцесса Гермина Рейсс-Грейцская. Официально она так и не стала императрицей. После смерти Вильгельма II Гермина из Дорна вернулась в свое поместье. После Второй мировой войны была интернирована во Франкфурт-на-Одере, где умерла в бедности, и была похоронена в Потсдаме - там же, где и первая жена Вильгельма II.

Как жил император в изгнании

Всего в трехэтажном здании в Дорне 18 комнат. В каждой из них предметы быта, произведения искусства и семейные реликвии кайзера Вильгельма II и его первой супруги. Поместье Дорн считается одним из памятников европейской дворцовой культуры - при жизни императорская семья воссоздала здесь почти точную копию дворца, где жила до изгнания.

Одним из условий отречения от престола со стороны Вильгельма было сохранение за ним прав на все имущество его семьи, которое последний германский император вывез из своих дворцов в Берлине и Потсдаме в 64 вагонах грузового поезда в Нидерланды. Мебель, картины, книги, ковры, фарфор... Про фарфор стоит сказать отдельно - он был особой гордостью немецких монархов. Династия Гогенцоллернов, у которой в Германии было 28 дворцов и замков, основала в 1763 году в Берлине собственную королевскую фарфоровую мануфактуру, известную сегодня по абревиатуре KPM.

Императорский фарфор из Дорна Фото: Daniela Posdnjakova/DW

Кайзер Вильгельм II любил роскошь, интересовался техническими новинками и очень следил за своей внешностью, уделяя особое внимание гигиене. В поместье Дорн у него даже был ватерклозет (редкость в те времена) и ванна. В отдельной комнате находится коллекция костюмов кайзера. Вильгельм II был известен своей страстью к многократной смене костюмов в течение одного дня. Он мог менять одежду по шесть раз в день, представая перед поддаными, в том числе, и в исторических образах. Эту особенность биографы и историки кайзера объясняли его желанием компенсировать физический изъян.

Любопытные факты из биографии Вильгельма II

У Вильгельма II с детства была частично парализована левая рука, которая была короче правой. Маленькому Вильгельму приходилось терпеть постоянные боли от того, что мать заставляла его разрабатывать руку, вытягивать ее специальными аппаратами и приглашала для этого всевозможных докторов. Но это оказалось безуспешным. Впрочем, физические недостатки не мешали Вильгельму хорошо держаться в седле, стрелять и охотиться.

Бюст Вильгельма II в его комнате в Дорне Фото: Daniela Posdnjakova/DW

В течение жизни он занимал высокие военные посты и мечтал сделать Германию мировой державой с помощью военного флота - самого большого его увлечения кайзера. Хотя о талантах военачальника историки и биографы последнего немецкого кайзера отзывались очень негативно. Вильгельм II, по их оценкам, был плохим и недальновидным стратегом, к тому же нерешительным, не выносившим критику, и часто впадал в депрессию. Поэтому часто его подчиненные не докладывали ему об истинном положении дел, а от приступов меланхолии его спасала жена, которая в такие минуты никого к нему не допускала.

Однако его стремления легли в основу колониальной политики Германии, за которую, кроме всего прочего, осуждали последнего немецкого монарха. Склонность Вильгельма к милитаризму и подражание его предку и кумиру Фридриху Великому привели ко многим трагическим моментам в истории. Одним из примеров является жестокое подавление восстания в Китае войсками, которые отправил туда кайзер Вильгельм II .

У Вильгельма II было хорошее светское образование - он окончил гимназию в Касселе, а затем университет в Бонне, где изучал историю и право. Он также интересовался искусством и любил окружать себя предметами роскоши. В Дорне находится крупнейшее собрание картин и объектов прикладного искусства немецких художников и скульпторов - более 30 тысяч работ. Вильгельм ll не был поклонником современного искусства, но очень ценил барокко, как и его предок Фридрих Великий. В этом стиле специально была сделана серебряная "императорская вилка", которой Вильгельм мог пользоваться несмотря на больную руку.

Книги из библиотеки кайзера Вильгельма II в Дорне Фото: Daniela Posdnjakova/DW

В поместье Дорн находится историческая библиотека, состоящая из более 2000 книг, а также собрание газет тех лет, свыше 12 тысяч фотографий и документов, которые напоминают о Первой мировой войне и роли в ней последнего немецкого императора. Музей в Дорне является еще и национальным центром изучения Первой мировой войны.

Мрачная роль в истории последнего немецкого монарха

В 1919 году страны Антанты хотели судить Вильгельма II как военного преступника: в качестве одного главных виновников Первой мировой войны он должен был предстать перед международным трибуналом. Объявив 1 августа 1914 года войну России, кайзер Германии выступил против собственного кузена, российского императора Николая II. Однако Нидерланды, куда бежал Вильгельм II, отказались его выдать. Сегодня многие историки говорят о том, что даже если бы он пошел навстречу Николаю II и поддержал бы его стремление предотвратить войну, не исключено, что сработал бы механизм соблюдения обязательств перед союзниками, так что Первая мировая была неизбежна.

С 1920 года, когда семья изгнанного императора обосновалась в Дорне, экс-император Вильгельм II не переставал мечтать о том, чтобы вернуться на трон и вновь поселиться в Германии. С приходом к власти национал-социалистов сам Вильгельм и некоторые члены его семьи связывали с ними надежды на восстановление монархии. Сам Вильгельм II посылал восторженные телеграммы "фюреру" и после победы над Францией с гордостью заявил: "Блестящие генералы, которые вели эту военную кампанию, вышли из моей школы!".

В 1940 году Великобритания предложила кайзеру в изгнании политическое убежище, но тот отказался. По приказу Гитлера имущество Гогенцоллернов в Нидерландах было национализировано, а Вильгельм был помещен под домашний арест. Многие историки пишут об открытом антисемитизме Вильгельма II. Исходя из всего этого, для большинства немцев последний немецкий кайзер Вильгельм II - монарх, сыгравший мрачную роль в истории.

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