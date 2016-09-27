Как не стать жертвой карманников?

Особую бдительность следует проявлять в людных местах - например, на вокзалах или в ноябре-декабре - также на многочисленных рождественских рынках.

В 2017 году в Германии было зарегистрировано, в общей сложности, около 127 тысяч карманных краж. Показатель снизился примерно на сорок тысяч и почти вернулся на уровень шестилетней давности. Судя по всему, сказались меры, принятые полицией в местах, особенно популярных у карманников, а также разъяснительные кампании (они проводились, чтобы повысить бдительность граждан). Часто такие кражи совершаются на вокзалах, а также на рождественских рынках, которые как раз открылись сейчас в Германии, так что самое время напомнить рекомендации экспертов. Следить за своими карманами и сумками, конечно, нужно круглый год, но лучше лишний раз напомнить себе, что собственная беспечность может существенно подпортить праздничное настроение.

В крупных немецких городах около популярных рождественских рынков нередко можно увидеть мобильные полицейские участки в специально оборудованных автобусах. Уже само их присутствие напоминает о необходимости следить за своими карманами, а в случае совершения кражи жертвы могут прямо на месте подать соответствующее заявление в правоохранительные органы. Перед этими мобильными пунктами установлены столики с листовками и брошюрами, в которых с немецкой точностью описываются приемы преступников и даются практические советы.

Полиция предупреждает

В Берлине такая памятка переведена и на русский язык. Некоторые из воровских приемов кажутся придуманными для какого-то фильма: их трудно представить в жизни, столь очевидными кажутся приемы карманников-трюкачей. Но если немецкая полиция о них предупреждает, значит, у нее есть на это веские основания. Многие трюки построены с использованием психологических эффектов и момента неожиданности, а осуществляются преступниками, хорошо умеющими выбрать подходящую жертву.

Исходя из всего этого, немецкая полиция настоятельно НЕ рекомендует носить ценные вещи, документы и ключи в наружных карманах одежды, сумок и рюкзаков. Лучше внутренние карманы, поясные сумочки, передние карманы брюк и т. п. Сумки и рюкзаки всегда должны быть закрыты, а носить их в людных местах следует, по возможности, впереди или под мышкой. От сумок через плечо в таких местах вообще стоит отказаться.

Особую бдительность следует проявлять при возникновении каких-то необычных ситуаций, например, если вас чем-то испачкали или отвлекают вопросами. Не пересчитывайте деньги в людных местах, а также соблюдайте особую осторожность после снятия наличных в банкомате. В случае карманной кражи обязательно обращайтесь в полицию, а также заблокируйте украденные кредитные карточки и номер похищенного мобильного телефона.

Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала Фото: picture-alliance/dpa

12 трюков, которыми пользуются карманники

1. Прием толкания

Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

2. Прием теснения

В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

3. Прием с планом города

Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

4. Прием с разменом денег

Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым

Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

6. Ресторанный прием

Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

7. Прием в супермаркете

Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

8. Прием отвлечения внимания

Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая аналогичный сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

9. Прием с цветами

Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

10. "Услуга носильщика"

В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

Дискотека в баре Фото: Getty Images

11. Прием поднятия

Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

12. Подтанцовка на улице

Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.