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Эрфурт
Фото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Достопримечательности Эрфурта

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Эрфурт - столица восточногерманской земли Тюрингия.

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Контекст

Старая синагога в Эрфурте

Где находится самая старая синагога Европы

Где находится самая старая синагога Европы

Средневековые еврейские памятники Эрфурта уже скоро могут получить статус Всемирного наследия.
Туризм1 сентября 2023 г.
Веймар

По местам Гёте, Шиллера и Баха в Тюрингии

По местам Гёте, Шиллера и Баха в Тюрингии

Дорога классиков проходит через Айзенах, Эрфурт и другие города Тюрингии. | 17 фотографий
Туризм20 июля 2022 г.
Эрфурт

10 причин любить Тюрингию

10 причин любить Тюрингию

Достопримечательности Тюрингии - в нашей серии о немецких землях. | 11 фотографий
Туризм13 июля 2022 г.
Кролик-садовод в Эрфурте

Эрфурт превратился в город-сад

Эрфурт превратился в город-сад

В столице Тюрингии Эрфурте открывается Федеральная садово-парковая выставка - BUGA 2021.
Туризм23 апреля 2021 г.
Старая синагога в Эрфурте

Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие

Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие

Германия передала заявку на внесение еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
Религия1 февраля 2021 г.
Носороги в Тюрингском зоопарке в Эрфурте

В Германии родился носорог

В Германии родился носорог

Тюрингский зоопарк в Эрфурте впервые показал маленького белого носорога, родившегося здесь в конце ноября.
Туризм11 декабря 2020 г.
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