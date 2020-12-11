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Фото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance
Достопримечательности Эрфурта
Публикации по теме
Эрфурт - столица восточногерманской земли Тюрингия.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Где находится самая старая синагога Европы
Где находится самая старая синагога Европы
Средневековые еврейские памятники Эрфурта уже скоро могут получить статус Всемирного наследия.
Туризм
01.09.2023
1 сентября 2023 г.
По местам Гёте, Шиллера и Баха в Тюрингии
По местам Гёте, Шиллера и Баха в Тюрингии
Дорога классиков проходит через Айзенах, Эрфурт и другие города Тюрингии. | 17 фотографий
Туризм
20.07.2022
20 июля 2022 г.
10 причин любить Тюрингию
10 причин любить Тюрингию
Достопримечательности Тюрингии - в нашей серии о немецких землях. | 11 фотографий
Туризм
13.07.2022
13 июля 2022 г.
Эрфурт превратился в город-сад
Эрфурт превратился в город-сад
В столице Тюрингии Эрфурте открывается Федеральная садово-парковая выставка - BUGA 2021.
Туризм
23.04.2021
23 апреля 2021 г.
Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие
Еврейские памятники Эрфурта на пути во Всемирное наследие
Германия передала заявку на внесение еврейских памятников Эрфурта в список Всемирного наследия.
Религия
01.02.2021
1 февраля 2021 г.
В Германии родился носорог
В Германии родился носорог
Тюрингский зоопарк в Эрфурте впервые показал маленького белого носорога, родившегося здесь в конце ноября.
Туризм
11.12.2020
11 декабря 2020 г.
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