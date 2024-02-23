В Германии нашли огромное чумное кладбище

Немецкие археологи обнаружили в Нюрнберге, вероятно, самое большое чумное кладбище Германии, которое также может оказаться вторым по масштабам таким массовым захоронением в Европе - после чумного кладбища в австрийском Санкт-Пёльтене.

Как сообщает информационное агентство dpa, во время чумы 1632-1633 годов в Нюрнберге погибло более 15 тысяч человек. На обнаруженном сейчас кладбище, как предполагают ученые, покоятся останки до полутора тысяч жертв этой эпидемии. Раскопки проводятся на месте для возведения нового дома престарелых в нюрнбергском районе Святого Иоанна. Следы захоронений были найдены в августе прошлого года во время подготовки строительной площадки.

Место раскопок в феврале 2024 года Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

"Черная смерть" в Нюрнберге

На данный момент археологи исследуют третий из восьми участков этого кладбища, захоронения на котором осуществлялись во время эпидемии в несколько слоев. Ученые находят сохранившиеся фрагменты одежды, в которой людей опускали в общие могилы, некоторые были завернуты в саваны. Часть скелетов имеют следы повреждений в результате разрыва бомбы, попавшей здесь в землю во время Второй мировой войны.

На этом чумном кладбище было похоронено до полутора тысяч человек Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Массовые захоронения во время таких эпидемий обычно осуществлялись за пределами городов. Сведений о местах, где они находились, сохранилось немного. Специальное кладбище в Нюрнберге было создано и использовалось во время эпидемии "черной смерти". Ученые также предполагают, что в XIX веке на этом же участке хоронили жителей Нюрнберга, скончавшихся от холеры. Рядом находится одно из приходских городских кладбищ - кладбище Святого Иоанна, на котором похоронен немецкий художник эпохи Ренессанса Альбрехт Дюрер (Albrecht Dürer, 1471-1528).

Смотрите также: