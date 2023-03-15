Фотография 1846 года - самый старый снимок Франкфурта

Институт истории Франкфурта приобрел самую старую фотографию этого города. Кто и откуда сделал этот снимок?

Самое старое из до сих пор известных фотографических изображений Франкфурта-на-Майне пополнило коллекцию Института городской истории (Institut für Stadtgeschichte). Снимок был сделан в октябре 1846 года из окна тогдашнего "Русского подворья" - отеля "Russischer Hof", на месте которого в центре Франкфурта сейчас находится крупный торговый комплекс "My Zeil".

Уильям Тальбот - пионер фотографии

Автором снимка является один из пионеров фотографии Уильям Генри Фокс Тальбот (1800-1877) - английский физик и химик, создавший негативно-позитивную технологию получения изображения и разработавший процесс тиражирования снимков на бумаге.

Уильям Генри Фокс Тальбот Фото: The Print Collector/HIP/picture-alliance

Тальбот фактически заложил основы современной фотографии и является одним из создателей фотографии наравне с Луи Дагером (1787-1851) и Жозефом Нисефором Ньепсом (1765-1833). Дагеротипия, использовавшаяся до появления технологии Тальбота, позволяла получать позитивное изображение только в одном экземпляре.

"Улица во Франкфурте, пасмурный день"

В 1846 году Тальбот отправился в поездку по Рейну, живописные средневековые замки и руины вдоль которого как раз набирали популярность среди тогдашних состоятельных путешественников - туристов эпохи романтизма.

Как предполагают франкфуртские историки, в этот город, расположенный на одном из рейнских притоков - Майне, Тальбот заехал, чтобы навестить своего дядю - бригадного генерала Томаса Фокса Странгвэйса (1790-1854), занимавшего должность британского посланника при заседавшем в этом городе Союзном сейме - бундестаге тогдашнего Германского союза.

Фотография была сделана в пасмурный день из гостиничного номера. В качестве подставки для камеры Тальбот, вероятно, использовал подоконник. На готовом снимке отмечено время выдержки - 35 минут и добавлено: "Street at Frankfurt, Gloomy Day".

"Улица во Франкфурте, пасмурный день". Уильям Генри Фокс Тальбот, 1846 год Фото: Henry Fox Talbot/Stadt Frankfurt am Main

На исторической фотографии изображен участок улицы Цайль (Zeil) до Либфрауэнштрассе (Liebfrauenstraße) с многоэтажными домами в стиле классицизма. Эти репрезентативные здания особо часто упоминались в разных путевых заметках и отчетах того времени - были своего рода современной архитектурной достопримечательностью.

Слева на снимке видна колокольня лютеранской церкви Святой Екатерины (Katharinenkirche), возведенной в конце XVII века и ставшей позже местом, где прошла церемония крещения немецкого писателя и поэта Иоганна Вольфганга фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832). Храм находится на центральной площади города - Хауптвахе (Hauptwache), где сохранилось здание главного караула - франкфуртской Гауптвахты, построенное в 1729 году в стиле барокко. На фотографии оно расположено немного правее от центра.

Сегодня франкфуртская улица Цайль входит в число самых посещаемых торговых улиц Германии. В среднем по этой пешеходной зоне проходит более 11 тысяч человек в час. Эта часть города была почти полностью разрушена в результате бомбардировок во время Второй мировой войны.

Барочный храм Святой Екатерины сильно пострадал в ходе пожара 22 марта 1944 года - выгорел почти полностью. Часы на башне остановились и затем более десяти лет показывали одно и то же время - 22 часа и 43 минуты. Церковь была восстановлена в 1950-1954 годах.

Вид на центральную площадь Франкфурта - Хауптвахе и торговую улицу Цайль со смотровой площадки на высотном здании Main Tower Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance

В Институте истории Франкфурта (www.stadtgeschichte-ffm.de ) подчеркнули очень хорошее состояние и качество фотографии, сделанной почти 180 лет назад. Снимок был приобретен из частной коллекции по "дружеской цене". Конкретную сумму стороны договорились не разглашать, но она намного ниже той, которую могла бы принести продажа этого уникального документа городской истории на аукционе. Фотографический архив института насчитывает в общей сложности более трех миллионов изображений Франкфурта, начиная с XIX века и до наших дней.

Фотографии Тальбота

Виндзорский замок в Англии. Уильям Генри Фокс Тальбот, 1841 год Фото: William Henry Fox Talbot/Heritage Art/Heritage Images/picture alliance

Парижский бульвар. Уильям Генри Фокс Тальбот, 1843 год Фото: William Henry Fox Talbot/Liszt Collection/picture alliance

Мост Георга V через Луару в Орлеане. Уильям Генри Фокс Тальбот, 1843 год Фото: William Henry Fox Talbot/Heritage Art/Heritage Images/picture alliance

В институте рады приобретению и гордятся возможностью сделать столь важный документ городской истории достоянием общественности. 3 июля в 18.00 все желающие смогут посетить специальную лекцию, посвященную Уильяму Тальботу и ранним снимкам Франкфурта, сделанным разными фотографами.

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