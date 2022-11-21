  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Современный танец
Современный танец стал нематриальным культурным наследиемФото: H. Nolte/VisualEyze/United Archives/picture alliance
КультураГермания

Танец стал культурным наследием человечества

Марина Борисова
2 ч. назад

ЮНЕСКО дала официальный статус современному танцу. На включение в Список всемирного нематериального культурного наследия в 2022 году претендует еще одна заявка из Германии.

https://p.dw.com/p/4JjCL

В среду, 30 ноября, современный танец был включен в список всемирного нематериального культурного наследия. Это была одна из заявок, которую в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) направила Германия.

Современный танец

Почему современный танец? При этом, если честно, он уже не такой уж и современный. Речь идет не о хип-хопе или брейк-дансе. Современный танец, претендующий на включение в Список культурного наследия, - это стиль, возникший в 20-е годы прошлого века, ставший воплощением эмансипации и раскрепощения тела и души.

Мэри Вигман
Мэри ВигманФото: picture-alliance/akg-images/G. Schuetz

"Пионером современного танца" называют легендарную немецкую танцовщицу и хореографа Мэри Вигман (Mary Wigman, 1886-1973). Ее девизом было: "Нет танца без экстаза!". Номинирование современного танца "придало уверенности, вызвало подъем в профессиональной среде и еще раз показало, что танец обладает выдающейся силой объединять людей", подчеркнул Михаэль Фройндт (Michael Freundt), глава Немецкого танцевального объединения.

Наряду с экспрессивным танцем на звание всемирного нематериального наследия претендует довольно старое ремесло - лесосплав. "Золотые" годы лесосплава в Европе пришлись на период от Средневековья до второй половины прошлого века. Как вид транспортировки леса по воде он применялся на переправах, водоемах и реках. Заявку Германия подала совместно с Латвией, Австрией, Польшей, Испанией и Чехией. Мартин Шпренг (Martin Spreng), председатель Немецкого объединения лесосплавных предприятий рад номинации и обмену опытом, который возник между участниками совместной заявки. 

Список нематериального культурного наследия пополняется

Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, которую ратифицировали уже 180 стран, ЮНЕСКО приняла в 2003 году. Список объектов, подлежащих защите на основе этого документа, иллюстрирует разнообразие культурного наследия человечества и указывает на значение традиций, подчеркивая также опасность их полного исчезновения. Германия ратифицировала конвенцию в 2013 году. Списки нематериального культурного наследия включают уже более 600 элементов из 140 стран. Среди них, например, - азербайджанский национальный женский головной убор кялагаи, навыки изготовления киргизской и казахской юрт, бразильское национальное боевое искусство капоэйра, армянский лаваш и японская традиция производства бумаги.

Решения о включении в Список нематериального культурного наследия принимаются на заседании ЮНЕСКО, которое проходит с 28 ноября по 3 декабря в столице Марокко Рабате. 30 ноября наряду с современным танцем ЮНЕСКО включил французский багет в этот список.

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Театр Пины Бауш

Женщина-революция: Пина Бауш и танцевальный авангард

Женщина-революция: Пина Бауш и танцевальный авангард

Она не просто преобразовала современный танец, но и создала новый жанр: танцевальный театр. Пина Бауш была больше, чем хореограф. Она была театр! 27 июля ей исполнилось бы 80 лет.
Культура27 июля 2020 г.
Beijing Dance Theater

От хореографии до йоги: Movimentos в Вольфсбурге

От хореографии до йоги: Movimentos в Вольфсбурге

Главное культурное событие года в "автограде": с апреля по май продолжается международный фестиваль современного перформативного искусства на родине автомобиля "Фольксваген".
10 апреля 2015 г.

Памятники архитектуры из винных пробок

Памятники архитектуры из винных пробок

Дитер Кёллен до мельчайших деталей воссоздаёт древние сооружения в миниатюре.
2 января 2015 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Европейский эксперт по расследованию военных преступлений в Бородянке под Киевом (фото из архива)

В Украине зафиксировано 40 тысяч военных преступлений

Конфликты17 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ЕС хочет конфисковать активы РФ. DW Шоу

ЕС хочет конфисковать активы РФ. DW Шоу

Политика16 ч. назад55:10 мин.
Логистический центр DHL в Кёльне со множеством посылок

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Как немцы экономят из-за инфляции и на что тратят деньги

Экономика и бизнес6 ч. назад
Мобильное тестирование на ВИЧ в России, Екатеринбург

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Как эпидемия ВИЧ стала проблемой для женщин в России

Здоровье6 ч. назад
Мария Колесникова в зале суда (06.09.2021)

Мария Колесникова в больнице: что известно родным

Мария Колесникова в больнице: что известно родным

Права человека17 ч. назад
На Берлинской конференции по безопасности, 30 ноября 2022 года

BCS форум в Берлине: Россия не рискнет атаковать НАТО

BCS форум в Берлине: Россия не рискнет атаковать НАТО

Политика20 ч. назад
Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв Голодомора

Почему ФРГ назовет Голодомор геноцидом украинского народа

Почему ФРГ назовет Голодомор геноцидом украинского народа

Политика23 ч. назад
На главную страницу