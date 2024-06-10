В самом сердце Гамбурга - там, где когда-то находились кварталы Старого города, уже целую вечность, вернее - ровно сто лет, куда-то движется, хотя и стоит на месте, этот кирпичный пароход - "Чилийский дом" или "Чилехаус" (Chilehaus), иногда также "Чилихаус".