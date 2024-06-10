"Чилийский дом" в Гамбурге - шедевр кирпичного экспрессионизма
Это здание - "Чилехаус", похожее на большой океанский пароход, было построено 100 лет назад. Сейчас имеет статус памятника Всемирного наследия.
В самом сердце Гамбурга - там, где когда-то находились кварталы Старого города, уже целую вечность, вернее - ровно сто лет, куда-то движется, хотя и стоит на месте, этот кирпичный пароход - "Чилийский дом" или "Чилехаус" (Chilehaus), иногда также "Чилихаус".
Элегантное здание, ставшее одним из символов города, было возведено около таможенных складов Шпайхерштадта в 1922-1924 годах на средства Генриха Сломона (1848-1931) - уехавшего молодым человеком в Чили и разбогатевшего на поставках в Европу селитры.
Около 1910 года Генрих Сломон вернулся из Чили и задумался о наследии, захотел внести свой вклад в развитие Гамбурга - ганзейского города, порт которого находился на третьем месте в мире после Лондона и Нью-Йорка.
"Чилехаус" является знаковым памятником кирпичного экспрессионизма - стиля начала XX века, популярного в Северной Германии, Рейнской и Рурской областях - немецких регионах, переживавших экономический бум, а также в соседних Нидерландах.
Конторские дома (Kontorhaus) - такие офисные здания на американский манер строили в период бурной индустриализации и роста мировой торговли во многих здешних портовых городах. "Чилехаус" стал самым большим в Германии.
Территория - более 5 тысяч квадратных метров, площадь помещений - более 30 тысяч квадратных метров. 10 этажей, 2800 окон… 4,8 миллиона кирпичей и 740 вагонов цемента! Богатейший житель Гамбурга потратил одну шестую часть своего состояния.
Здание возведено на двух участках, находившихся по разные стороны улочки Фишертвите. Сейчас она проходит через внутренний двор. Именно особенностями территории клиновидной формы была продиктована столь необычная форма здания, включая знаменитый острый нос.
Старая фотография одной из аркад "Чилийского дома", на которой можно рассмотреть характерные для кирпичного экспрессионизма детали декора - узоры из кирпичей и резные фигуры и орнаменты из камня.
В 1920-х годах здесь возвели еще три многоэтажных здания для бюро и контор - Месбергхоф, Мирамар-Хаус и Моленхоф. В результате возник первый на европейском континенте чисто офисный квартал - Конторхаусфиртель.
В 2015 году "Чилийский дом" и весь этот квартал, а также Шпайхерштадт получили статус Всемирного наследия. В бывших складских зданиях Шпайхерштадта сейчас находятся офисы, оборудованы квартиры, работают кафе, рестораны и "Миниатюрная страна чудес".
Работая над проектом, архитектор Фриц Хёгер придал "Чилехаусу" очертания большого океанского судна. Плавные формы, характерный нос… Угол в 45 градусов - самый острый угол фасада здания в Европе. Он почти сразу же сделал этот дом знаменитым на весь мир.
Архитектору пришлось проявить настойчивость, чтобы добиться реализации проекта в том виде, как он задумывался - в частности, получить разрешение возвестит комплекс над улицей, разделявшей этот район. В общей сложности для согласования было подано более пятнадцати заявок.
Чтобы менять планировку этажей в зависимости от потребностей арендаторов, в здании отказались от внутренних несущих стен, роль которых выполняют бетонные колонны. Для отделки помещений использовали высокоценные материалы, в частности, красное дерево.
Ступенчатые верхние этажи напоминают судовые палубы... В 1983 году "Чилехаус" был взят под архитектурную охрану. Через десять лет это здание приобрел инвестиционный фонд сберегательных банков Union Investment. Почти все площади сданы в аренду.
Статус памятника ЮНЕСКО накладывает определенные обязательства, но и является для владельца большой честью. Фонд ежегодно тратит на модернизацию и ремонт "Чилехауса" до 250 тысяч евро.
К 100-летнему юбилею в Гамбурге было подготовлено специальное издание "Chilehaus Story", посвященное, в частности, разным арендаторам, снимавшим здесь помещения.
Неповторимый, репрезентативный, легендарный - такие эпитеты используют нынешние владельцы этого объекта Всемирного наследия. И в этом нет никакого преувеличения…
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