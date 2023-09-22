Первые ангары появились на этом на летном поле в 1923 году. В 1930-х годах центральный аэропорт Берлин-Темпельхоф (Flughafen Berlin-Tempelhof) был расширен - здесь возвели аэровокзал, ставший на тот момент самым крупным зданием в мире. Эксплуатировался до 2008 года.