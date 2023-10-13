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Раскладной стул VI века - подробности находки

Максим Нелюбин
13 октября 2023 г.

Немецкие археологи завершили изучение редчайшей находки - раскладного стула, пролежавшего в земле более 1400 лет. Он был найден в 2022 году около баварского Ротенбурга.

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Pressebild | Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege | Klappstuhl aus dem 6. Jahrhundert
Фото: BLfD

Этот железный складной стул времен Раннего Средневековья был найден в августе 2022 года около баварского города Ротенбург-об-дер-Таубер - одного из самых красивых мест на популярном туристическом маршруте Романтическая дорога в Германии.

Плановые археологические раскопки проводились в районе небольшого озера Эндзе на месте будущей строительной площадки промышленного парка. Само это озеро, около которого пролегали важные торговые пути, впервые письменно упоминается в 798 году.

"Находка века"

Могила женщины, скончавшейся в возрасте от 40 до 50 лет, была датирована специалистами VI веком, то есть стул, являвшийся одним из погребальных даров, пролежал в земле более 1400 лет.

Чтобы избежать повреждений, сенсационный артефакт извлекли блоком и доставили для дальнейших исследований в мастерскую Баварского земельного ведомства по охране памятников в Мюнхене.

"Находка века", как говорится в сообщении ведомства, вызвала широкий интерес в Германии и за рубежом. Работы по очистке и консервации заняли около года. В середине октября баварские ученые опубликовали отчет о результатах своих исследований, а также фотографии стула и деталей орнаментов.

Средневековый стул из женской могилы. Фотогалерея

До сих пор в Европе было обнаружено всего лишь около тридцати раннесредневековых захоронений с такого рода предметами мебели в качестве погребальных даров, однако лишь шесть из них были сделаны из металла. От деревянных сохранились лишь отдельные фрагменты. Каркас ротенбургского стула прекрасно сохранился - так, что реставраторы даже смогли показать эту находку в раскрытом виде.

Подробности из отчета 

Перед началом работ в реставрационной мастерской блок, в котором находился стул, изучили с помощью компьютерного томографа. На этих изображениях особый восторг ученых вызвали декоративные насечки - инкрустации, сохранившиеся на латунных вставках. Они выполнены в виде спиралей, ромбов и зигзагов.

Анализ грунта, в котором находится стул, показал, что в качестве материала для сиденья была, вероятно, использована шкура какого-то животного, о чем свидетельствует характерные минеральные остатки. Для крепления сиденья в вертикальных планках каркаса проделаны длинные узкие отверстия.

Наличие такого погребального дара свидетельствует о высоком статусе. Во время раскопок в этой женской могиле также были обнаружены, в частности, разноцветные стеклянные бусы, пояс, металлические застежки - фибулы, большая жемчужина, каменная брошь. Рядом была расположена могила мужчины, в которой находились копье, щит и другие предметы.

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