В Германии нашли средневековый протез руки

Во время раскопок средневекового захоронения около баварского Фрайзинга археологи обнаружили скелет с протезом руки из железа и цветного металла.

Баварские археологи сообщили подробности редкой находки - железной руки времен позднего Средневековья или начала Нового времени. Протез был найден два года назад во время работ по ремонту подземных коммуникаций недалеко от приходской церкви Святого Георгия в баварском городе Фрайзинг. Для дальнейшего изучения и консервации находку, извлеченную из захоронения, доставили в специальную мастерскую в Мюнхене.

Основной фрагмент протеза в реставрационной мастерской Фото: BLfD

Как говорится в сообщении Земельного ведомства по охране памятников (BLfD), опубликованном в конце октября, протез находился в могиле взрослого мужчины, скончавшегося между 1450 и 1620 годами, о чем свидетельствуют данные радиометрического датирования.

Фото: BLfD

Железная рука из Фрайзинга

Полый внутри неподвижный протез был изготовлен для левой руки, на которой отсутствовали четыре пальца - указательный, средний, безымянный и мизинец. В качестве креплений использовались, предположительно, кожаные ремни.

По всей видимости, протез был обтянут кожей, а также имел прокладку из мягкой ткани в месте крепления. Помимо железа для производства протеза использовалcя один из цветных металлов, из листов которого изготовлены полусогнутые пальцы.

Как отмечается в сообщении ведомства, до сих пор в Центральной Европе сохранилось или было обнаружено в общей сложности около пятидесяти разных протезов этого исторического периода. Некоторые из них - простые и неподвижные, некоторые оснащены разного рода механизмами для изменения положения отдельных пальцев или других частей.

Изготовление таких протезов свидетельствуют о стремлении врачей Позднего Средневековья - начала Нового времени облегчить жизнь людей, потерявших конечности. На этот период в истории Европы приходится множество разрушительных кровавых конфликтов - в частости, Тридцатилетняя война 1618-1648 годов.

Вид сверху Фото: BLfD

Средневековые протезы

Самая известная и сложная в техническом отношении железная протезная рука этих времен была изготовлена около 1530 года для Гёца фон Берлихингена (Gottfried "Götz" von Berlichingen zu Hornberg, 1480-1562). Швабский рыцарь потерял свою правую конечность во время осады Ландсхута в результате пушечного обстрела в 1504 году - во время Войны за ландсхутское наследство.

История этого участника Крестьянской войны в Германии (1524-1525) легла в основу пьесы "Гёц фон Берлихинген" - первого значительного произведения Иоганна Вольфганга фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe).

Железная рука Гёца фон Берлихингена Фото: akg-images/picture-alliance

Первый простой протез был изготовлен для Берлихингена в период между 1504 и 1510 годами, второй и более сложный - примерно через двадцать лет. Обе эти железные руки сохранились и сейчас выставлены в родовом замке семьи Берлихингенов - Ягстхаузен (Burg Jagsthausen) в Баден-Вюртемберге.

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