Где жили императоры в средневековой Германии

В Средние века германские короли и императоры обычно не задерживались долго в одном месте - объезжали земли со свитой, останавливаясь, например, в разных имперских монастырях или особых замках-резиденциях - королевских пфальцах. Постоянного столичного города во времена Каролингской империи девятого столетия и основанной в середине десятого столетия Священной Римской империи вообще не существовало. Самые известные и важные средневековые немецкие пфальцы располагались, например, в Ахене, Шпайере, Вормсе и Нюрнберге. Бывшие резиденции в Госларе и Кведлинбурге имеют сейчас статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Империя без столицы

Обычно королевские пфальцы находились примерно в тридцати километрах друг от друга, то есть на расстоянии одного дня поездки на лошадях. Если больших резиденций на территории современной Германии в Средние века насчитывалось несколько десятков, то общее количество таких мест, использовавшихся в качестве королевских пфальцев за всю историю, превышает три с половиной сотни. Об этом свидетельствуют данные исследований историков немецкого Общества Макса Планка.

Место раскопок на месте королевского пфальца Хельфта около города Айслебен Фото: Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

Многие такие пфальцы бесследно исчезли, сведения о точном месте расположения утрачены, хотя о существовании имеются исторические свидетельства. В 2009 году следы такого забытого королевского пфальца Хельфта (Königspfalz Helfta, также - Гельфта) были обнаружены около восточногерманского Айслебена в земле Саксония-Анхальт - города, в котором в 1483 году родился немецкий церковный реформатор Мартин Лютер (Martin Luther). Первые письменные свидетельства о существовании королевского пфальца в этих местах датированы концом девятого века и связаны с правителями из Саксонской династии - Оттонами.

Королевский пфальц Хельфта

В 2020 году археологи приступили к раскопкам около Айслебена - недалеко от основанного в начале XIII века женского монастыря Хельфта (Kloster Helfta). За несколько лет в ходе этих работ здесь были обнаружены хорошо сохранившиеся фундаменты и остатки разных зданий - большой церкви Святой Радегунды, королевского дворца, предзамковых укреплений и нескольких земляных домов, а также могилы и разные предметы, в том числе, фрагмент церковного колокола, бронзовое распятие XIII века, изображенное на первой фотографии, монеты, застежки для одежды, черепки глиняной посуды, шило и так далее.

Храм Святой Радегунды

Радегунда желает уйти в монастырь. Иллюстрация XI века Фото: gemeinfrei

Принцесса Радегунда (Radegunde von Thüringen), родившаяся в 519 году, была дочерью короля Тюрингии Бертахара (Berthachar) и племянницей крестителя франков Хлодвига (Chlodwig I). Став королевой франков, она проявляла заботу о больных, создавала приюты, ухаживала за прокаженными.

Позже Радегунда приняла монашество и потратила свои средства на создание монастыря около французского города Пуатье. Уже в 587 году вскоре после смерти была причислена к лику святых. В честь святой Радегунды было возведено несколько храмов, но многие были разрушены - в частности, протестантами во время борьбы с католической церковью, в том числе, храм около Айслебена.

Здешняя церковь, заложенная в 968 году императором Оттоном Великим (Otto der Große), за свою историю несколько раз расширялась и перестраивалась. Это здание использовалось в качестве церкви до начала Реформации, в ходе которой было разобрано еще в XVI веке. После исчезновения храма сведения о точном месте расположения королевского пфальца Хельфта были утрачены.

Необычное захоронение

Захоронение мужчины и женщины, живших в IX веке Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

В целом во время раскопок на территории королевского пфальца Хельфта было найдено более семидесяти захоронений разных периодов Средневековья. Особое внимание экспертов привлекла двойная могила IX века - эпохи Каролингов, в которой были обнаружены останки мужчины и женщины, вероятно, супругов. Знатный, по всей видимости, мужчина был похоронен, как полагалось согласно высокому статусу, о чем свидетельствуют разные погребальные дары - нож, ремень и наконечник жезла. Последнее может указывать на то, что он являлся королевским чиновником.

В женском захоронении дары отсутствуют, как и лицевые кости черепа. Так как речь идет о захоронении на небольшой глубине, останки могли быть повреждены плугом во время полевых работ или каким-то другим образом за более чем тысячу лет. Отсутствие даров может быть следствием разграбления могилы или свидетельствовать о принадлежности женщины к христианству и соблюдении погребальных традиций этой религии, продолжавшей свое распространение в землях франков.

Археологические раскопки около Айслебена. Фотографии

Остатки фундамента главной башни замка Хельфта Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Застежка для одежды, найденная археологами Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Friederike Hertel

Фрагменты кладки печи земляного дома на территории предзамкового укрепления Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Каменный детский саркофаг, обнаруженный среди нескольких десятков захоронений на месте раскопок в пфальце Хельфта Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Костяное шило, найденное во время раскопок Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Как сообщает информационное агентство dpa, раскопки на месте бывшего королевского пфальца Хельфта далеки от завершения и продолжатся еще несколько лет. Однако уже сейчас, весной 2024 года, власти федеральной земли Саксония-Анхальт приняли решение создать здесь археологический музей под открытым небом. На реализацию проекта будет выделено около восьми миллионов евро из фонда по развитию региональной инфраструктуры.

Археологический музей Хельфта

До 2028 года здесь должны появиться посетительский центр с выставочными помещениями и кинозалом, смотровая вышка, сцена под открытым небом, игровая площадка, учебный полигон для раскопок, поляна для пикников и так далее. Также в ходе проекта будет разработана и реализована интерактивная трехмерная модель, которая позволит посетителям увидеть, как когда-то выглядела эта королевская резиденция. Смотровую площадку построят на месте, где раньше возвышалась главная башня здешнего замка XII века. Поднявшись наверх, можно будет увидеть место раскопок и средневековые фундаменты.

Уникальность этого места состоит в том, что после исчезновения пфальца, когда здания были разобраны в разное время и по разным причинам, эта территория больше никогда не застраивалась и позже использовалась в качестве сельскохозяйственных угодий. Таким образом сложились наиболее благоприятные условия для сохранения фундаментов и других археологических памятников.

Отметим, что одним из самых популярных таких археологических парков в Германии является музей под открытым небом в Ксантене, созданный на месте раскопок древнеримского поселения на Нижнем Рейне. Исследования в этой местности также продолжаются. В прошлом году около Ксантена были обнаружены фундаменты дворца римского наместника.

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