Археологи нашли в кукурузном поле церковь императора Оттона Великого

Археологи в ходе раскопок в германской земле Саксония-Анхальт обнаружили фундамент церкви святой Радегунды, игравшей важную роль в эпоху первого правителя Священной Римской империи - Оттона I Великого. Строение находилось на территории нынешней Хельфты, части города Айслебена. Руководитель проекта Феликс Бирман (Felix Biermann) описал здание как стоящий на возвышенности "собор в миниатюре" - более 30 метров в длину и 20 метров в ширину, с тремя нефами и трансептом (поперечным нефом).

Первый камень в основание был заложен до 968 года, как свидетельствуют документы той эпохи. В X веке этот храм также выполнял функции императорского дворца - одной из резиденций или королевских пфальцей. Документально подтверждено, что там останавливались император Оттон I и его сын - император Оттон II.

Раскопки на месте церкви святой Радегунды. Фотографии

Среди находок - эта застежка для одежды

Вид на раскопки сверху

На кладбище найдено более семидесяти захоронений, среди них - кирпичные и каменные гробницы X-XV столетий

Очистка каменного саркофага

Череп в одной из могил

Раскопки займут несколько лет

Снос в Реформацию и пять столетий забвения

Крестообразная базилика простояла на холме около 500 лет, из них последние два столетия являлась местом паломничества. Здание было снесено во время Реформации, в отличие от расположенного по соседству цистерцианского монастыря XIII столетия.

Эмалированное бронзовое распятие XIII века

На месте церкви появилась пашня. С тех пор местонахождение величественного здания на протяжении веков оставалось неизвестным. Отыскать его - в неприметном кукурузном поле на территории нынешней епархии Магдебурга - удалось лишь в 2009 году благодаря геофизическим исследованиям.

Раскопки под руководством земельного ведомства по охране памятников начались несколько недель назад. Их основным объектом является церковь. Теперь в истории региона закрыт важный пробел, заявил премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff), посетивший это место.

Монеты, фрагмент колокола, бронзовое распятие и другие находки

Археологи уже отыскали около фундамента храма множество могил. Специалисты подчеркивают очень хорошую сохранность костей. Обнаружены и остатки прежнего убранства церкви, а также большой фрагмент церковного колокола. Среди находок - эмалированное бронзовое распятие, изготовленное в XIII веке в городе Лимож на юго-западе Франции, монеты, застежки для одежды, традиционные костюмы, черепки глиняной посуды и иные предметы.

Раскопки около Айслебена проходят до сентября и будут продолжены в следующие годы.

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