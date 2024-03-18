Где потомки саксов крестили королевских детей?

Во время раскопок в Кведлинбурге немецкие археологи нашли место, где в X веке крестили представителей Саксонской династии.

Археологам в Германии удалось найти место, где проходили обряды крещения представителей средневековой Саксонской династии - она же династия Оттонов или Людольфингов. Речь идет об углублении для баптистерия X века, находившегося в церкви Святого Серватия (Stiftskirche St. Servatius) на Замковой горе в Кведлинбурге.

Архитектурные памятники этого города в восточногерманской земле Саксония-Анхальт имеют статус Всемирного наследия. В 2024 году в Кведлинбурге отмечают 30-летие присвоения этого престижного статуса ЮНЕСКО здешним историческим достопримечательностям и многочисленным фахверковым зданиям.

Замковая гора в Кведлинбурге - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Roman Sigaev/Zoonar/picture alliance

Замок над Кведлинбургом, на месте которого позже был создан женский монастырь, принадлежал Генриху I Птицелову (Heinrich der Vogler) - первому германскому королю из Саксонской династии. Согласно легенде, в 919 году именно здесь тогдашнему герцогу Саксонии предложили корону Восточно-Франкского королевства - государства, предшествовавшего созданию Священной Римской империи.

Основателем империи в 962 году стал сын Генриха I Птицелова - Оттон I Великий (Otto I der Große). Следующими правителями из этой династии были Оттон II Рыжий (Otto II der Rote), Оттон III (Otto III) и Генрих II Святой (Heinrich II der Heilige), в начале XI века основавший Бамберг и Бамбергское епископство.

Сенсационная находка в Кведлинбурге

Как сообщает информационное агентство dpa, во время археологических раскопок в крипте храма Святого Серватия было обнаружено углубление примерно полуметровой глубины и двухметровой ширины, вырубленное в скале из песчаника, на которой возведена эта церковь.

Углубление имеет форму квадрифолия (нем. Vierpass) - комбинации квадрата и четырехлистника, которая имела широкое распространение в архитектуре романской и готической эпох. По мнению археологов, речь идет о следах самого старого баптистерия в виде квадрифолия севернее Альп.

Иллюстрации в форме квадрифолия из Евангелия начала XI века - времен правления императора Генриха II Фото: akg-images/picture alliance

"Сенсационным является то, что сейчас здесь было обнаружено единственное известное нам аутентичное место, где крестили членов немецкой династии Оттонов", - подчеркнул глава земельного археологического ведомства Саксонии-Анхальт Харальд Меллер (Harald Meller).

В частности, именно здесь была крещена дочь Оттона I Великого Матильда (Mathilde) - первая аббатиса монастыря на Замковой горе. Как подчеркнул Харальд Меллер, "Матильда, крещенная здесь, представляла императора Оттона III, когда он был в Италии со своей женой. Фактически Матильда была правительницей, а Кведлинбург был в тот момент центральным местом власти в империи".

Пресс-конференция на месте раскопок в марте 2024 года Фото: Matthias Bein/dpa/picture alliance

Немецкие ученые считают, что в этом углублении посреди храма во времена правления Оттонов находилась купель для крещения - баптистерий, выполненный из какого-то ценного материала. Позже купель по каким-то неизвестным причинам переместили в какое-то другое место в храме или подняли выше, закрыв углубление, вырубленное в скале.

Зал в церкви Святого Серватия, алтарная часть и вход в крипту между двумя лестницами Фото: Artcolor/picture alliance

Как проходили обряды крещения в X веке

Как отмечают историки, в X веке обряды крещения проводились для всех один раз в году - в Великую субботу на Страстной неделе перед Пасхой. Во время церемонии младенцев окунали в воду в трех направлениях - сначала на восток, затем на север и потом на юг. При этом произносилась тайносовершительная формула "Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа". Обряд проводился при свечах, сопровождался воскуриванием ладана, торжественными песнопениями и молитвами.

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