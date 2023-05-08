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Deutschland | U-Boot Unterseeboot U17 für Technik-Museum Sinsheim in Kiel verladen
Фото: Frank Molter/dpa/picture alliance
ТуризмГермания

С 12 мая немецкая подлодка U17 будет плыть по Германии

Максим Нелюбин
56 мин. назад

В середине мая жители регионов Германии вдоль Рейна смогут стать свидетелями уникального транспортного проекта.

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В пятницу, 12 мая, немецкая подводная лодка U17 пересечет границу между Нидерландами и Германией, проходящую на отрезке Рейна между городами Неймеген и Эммерих. Баржа, на которую поместили для перевозки этот будущий экспонат Музея техники в Зинсхайме (Technik-Museum Sinsheim), проделает примерно 600-километровый путь по реке до города Шпайер в земле Рейнланд-Пфальц. В Шпайере завершится водный этап этого необычного путешествия, подробности которого можно прочитать по этой ссылке: Военная подлодка на Рейне - возможно ли такое?

Дизельный подводный корабль U17 класса 206 (206A) был передан ВМС ФРГ в 1972 году и использовался до 2010 года. Затем находился на хранении на одной из немецких морских баз, ожидая утилизации. Решение передать лодку в музей было принято руководством министерства обороны ФРГ в 2017 году. 

Подводная лодка U17. Фотографии

Подводная лодка U17
Погрузка подводной лодки U17 на морской понтон в Киле 28 апреля 2023 годаФото: Frank Molter/dpa/picture alliance
Киль, 28 апреля 2023 года
Первый этап из Киля проходил по 100-километровому судоходному Кильскому каналу, проложенному между Балтийским и Северным морями Фото: Frank Molter/dpa/picture alliance
Киль, 28 апреля 2023 года
Экипаж лодки составлял около двух десятков человек. Длинна корабля - 48,6 метра, ширина корпуса - 4,6 метра. Максимальная глубина погружения под воду - 100 метров. Максимальная длительность похода - 30 дней. Максимальная скорость под водой - 17 узловФото: Frank Molter/dpa/picture alliance

Где и кода можно будет увидеть подлодку U17

Уникальный транспортный проект заранее вызвал большой интерес в Германии. По пути следования баржи, согласно информации на сайте проекта, намечено несколько остановок для отдыха экипажа буксира-толкача и группы сопровождения.

12 мая около шести часов вечера баржа должна пришвартоваться на ночевку в Дуйсбурге - немецком промышленном городе в Рурской области, где находится самый большой в мире внутренний речной порт.

13 мая подводную лодку смогут увидеть, в частности, жители Дюссельдорфа, но остановку на ночь баржа сделает в Кельне, куда должна прибыть около пяти-шести часов вечера.

14 мая U17 продолжит путь по Рейну мимо Бонна и Кобленца до небольшого города Ланштайн. Ожидаемое время прибытия - 19 часов.

15 мая большая часть этапа будет проходить по романтическому Среднему Рейну - мимо живописных замков и средневековых руин. Около пяти часов вечера лодку ожидают увидеть в Майнце - столице земли Рейнланд-Пфальц.

16 мая должен начаться предпоследний этап, целью которого станет город Мангейм. Ожидаемое время прибытия - около семи часов вечера.

17 мая баржа должна прибыть в Шпайер. В здешнем Музее техники (Technik-Museum Speyer) 500-тонную лодку подготовят для дальнейшей транспортировки в Зинсхайм на специальной автомобильной платформе для особо тяжелых грузов. Этот финальный этап, протяженностью примерно в четыре десятка километров, находится в стадии подготовки и планирования. Точные сроки пока неизвестны.

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