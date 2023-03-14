"Малый с кренделем" - новый светофорный человечек в Германии

Брецель - название этого традиционного немецкого кренделя, ставшего в Германии символом пекарей, вошло во многие языки мира в разных вариантах: pretzel, bretzel, brezel… Право считаться родиной брецеля оспаривают разные города и регионы Германии. Традиции выпечки этих кренделей берут свое начало еще во времена Средневековья. Свои варианты есть в Баварии, Бадене и других местах. В баден-вюртембергском городе Эрдманнхаузен даже работает Музей брецеля (Brezel Museum).

По одной из версий, название брецелей произошло от латинского слова brachium - рука. Согласно этой легенде, брецель изобрели монахи, придав кренделю форму рук, скрещенных на груди в молитве Фото: Ingrid Balabanova/Zoonar/picture alliance

"Крендельфоры" в Шпайере

Право считаться родной брецелей давно отстаивают в городе Шпайер на Рейне. Здесь уже более сотни лет даже проходит народный праздник - Ярмарка брецелей (Speyerer Brezelfest ), впервые состоявшаяся в 1910 году. Символом этого праздника, который посещает около 300 тысяч человек, является "Малый с кренделем" или "Парень с брецелем" ("Brezelbu").

"Малый с кренделем" - эскиз для светофора Фото: Roland Brönner Mediengestalterei

В 2023 году ярмарка откроется 6 июля и продлится до 11 июля. На этот раз посетителей ожидает сюрприз. В центре города до начала праздника появятся шесть пешеходных светофоров, на которых обязанности светофорного человечка будет исполнять "Брецельбу". Решение об этом принял городской совет, поддержавший предложение общественности и выделивший на переоборудование шесть тысяч евро. Отметим, что свои особенные пешеходные светофоры есть во многих немецких городах. На них изображены, в частности, Карл Маркс, Элвис Пресли и Мартин Лютер.