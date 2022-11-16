Пресли, Маркс, Бетховен и другие светофорные человечки

Приглядимся к светофорам в Германии - нас ожидает много всего интересного и необычного. | 24 фотографии

Светофорный человечек (Ampelmännchen, Ampelmann) - так в Германии называют изображения на пешеходных светофорах. В мире таких человечков существует огромное количество - самых разных, но появились они не сразу. Сначала пешеходные светофоры были просто уменьшенными копиями автомобильных. Первые установили в 1930-х годах в Копенгагене, затем через пару лет - в Берлине.

В начале 1950-х годов в Нью-Йорке пешеходные светофоры снабдили надписями "Walk" и "Don't Walk". Вскоре этот опыт попытались перенять в Германии, используя надписи "Gehen" и "Warten", но такие сигналы не привлекали должного внимания пешеходов, поэтому здесь и в других странах Европы постепенно сделали выбор в пользу красного и зеленого сигналов с символическими изображениями идущего и стоящего участника уличного движения - мужского рода.

Пешеходный светофор около Бранденбургских ворот в Берлине Фото: Norbert Michalke/imageBROKER/picture alliance

В Германии во время раздела страны западные и восточные человечки выглядели по-разному. В ГДР они носили шляпы - в отличие от своих простоволосых западногерманских коллег. Первый пешеходный светофор с мужчиной в головном уборе был установлен в Восточном Берлине в 1969 году на улице Фридрихштрассе, чему предшествовал многолетний процесс разных обсуждений и согласований.

Западногерманский светофорный человечек в Брауншвейге Фото: picture-alliance/dpa

После объединения страны в новых федеральных землях приступили к постепенной замене этих светофоров на сигналы западногерманского образца, но через несколько лет общественность начала выражать недовольство - люди, привыкшие к симпатичному человечку в шляпе, требовали вернуть этот силуэт обратно на переходы.

Обращения граждан получили поддержку среди политиков. Через некоторое время восточногерманский вариант был вновь официально разрешен для установки на улицах - его внесли в список сигналов правил дорожного движения. Сейчас такие светофоры можно увидеть не только на востоке страны, но и в некоторых городах западногерманских земель.

Начало плюрализму на немецких регулируемых переходах было положено. Двумя основными вариантами дело давно уже не ограничивается. В 1996 году в Германии придумали светофорную фрау (Ampelfrau, она же - Ampelmädchen или Ampelweibchen).

Cветофорная фрау в кельнском районе Эренфельд Фото: picture-alliance/dpa/R. Goldmann

В последние годы список альтернативных светофорных человеков, несущих службу на перекрестках в разных немецких городах, значительно пополнился и продолжает расширяться. Где-то это было приурочено к очередным юбилеям, где-то произошло по инициативе общественности без особых значимых дат. Если есть достойные кандидаты, повод найдется. Конечно, переделывать все светофоры в городе нет необходимости - достаточно заменить пару-тройку в наиболее оживленных местах.

Необычные светофоры являются своего рода памятниками разным реальным личностям, сказочным героям и прочим особенным персонажам, а также используются для туристического маркетинга. Если на светофоре где-то в Германии танцует Элвис Пресли, значит, он не только здесь был, но и оставил свой след в этих местах. Если где-то вас заставляет ждать красный Карл Маркс, значит, на смену этому сигналу на родине основоположника научного коммунизма обязательно придет Маркс зеленый…

Решения об установке принимают местные власти. При проверке эксперты должны убедиться, что альтернативные изображения подходят для использования, то есть, например, не будут вводить пешеходов в заблуждение, не будут создавать опасности для возникновения ДТП и так далее. Появление необычных светофоров всегда вызывает внимание прессы и общественности, так что найти многочисленные примеры не составило особого труда.

Элвис Пресли во Фридберге

Фото: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

В гессенском Фридберге движение пешеходов регулирует Элвис Пресли. В 1958-1960 годах американский певец проходил в этих местах срочную военную службу на здешней военной базе США.

Майнцские человечки

Фото: picture-alliance/dpa/A. Arnold

Такие силуэты можно увидеть на некоторых переходах в городе Майнц, где находится штаб-квартира немецкого телеканала ZDF. Майнцские человечки (Mainzelmännchen) - веселые ребята Антон, Берт, Конни, Эди, Фрицхен и Дет, развлекающие зрителей ZDF в анимационных клипах между передачами, рекламными блоками или перед прогнозами погоды. В свободное от основной работы время телевизионные человечки выступают в роли человечков светофорных - например, Дет.

Карл Маркс в Трире

Фото: picture-alliance/dpa/H. Tittel

Пешеходные светофоры с Карлом Марксом появились на родине немецкого философа в Трире по случаю 200-летнего юбилея со дня рождения, отмечавшегося в 2018 году.

Фридрих Энгельс в Вуппертале

Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Соавтор Карла Маркса тоже без своего светофора по случаю собственного 200-летия не остался. Фридриха Энгельса в роли светофорного человечка можно увидеть перед Домом-музеем Энгельса в городе Вупперталь, где он родился в районе Бармен в 1820 году.

Мартин Лютер в Вормсе

Фото: Kristina Schaefer/epd

Основоположник Реформации Мартин Лютер за свою долгую жизнь много путешествовал по Германии. Одно из ключевых событий в биографии Лютера произошло в Вормсе в 1521 году. Он был вызван туда на рейхстаг, где должен был отречься от своих идей, но отказался делать это, заявив императору и собравшимся: "На том стою и не могу иначе"… Такие светофоры появились в Вормсе по случаю 500-летия Реформации.

Горняки в Дуйсбурге

Фото: picture-alliance/dpa/C. Gateau

Город Дуйсбург - один из индустриальных центров Рурской области. Последнюю шахту по добыче каменного угля в этом промышленном регионе закрыли в 2015 году, но продолжают бережно хранить традиции и помнить историю. Горняки с лампами в качестве светофорных человечков - лишь один из многочисленных примеров.

Однополые пары в Ганновере

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Сердечко и сразу два светофорных человечка, держащихся за руку. Эта фотография сделана в Ганновере, но такие светофоры есть также в других немецких городах, где проводятся ежегодные гей-парады - в частности, в Мюнхене и Кельне. На переходах обычно устанавливают сигналы нескольких вариантов, символически изображающие разные однополые пары - мужские и женские. Первые светофоры в поддержку прав ЛГБТ появились в столице Австрии Вене. В Германии они сначала были временными акциями в рамках парадов, но потом стали постоянными.

Святой Бонифаций в Фульде

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Светофорный человечек с епископским посохом, вернее - Святой Бонифаций, которого называют Апостолом всех немцев, несет службу на улицах Фульды. В этом гессенском городе традиционно проходят весенние и осенние конференции католических епископов Германии. Здешнее аббатство, существовавшее в 774-1802 годах, было одним из самых богатых и влиятельных в немецких землях. Город остается важным религиозным и теологическим центром Германии.

Отец Себастьян Кнейпп в Бад-Наухайме

Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

В 2021 году исполнилось 200 лет со дня рождения Себастьяна Кнейппа - католического священника, разработавшего популярную и эффективную методику водолечения. Власти немецкого курорта Бад-Наухайм решили отметить юбилей отца Кнейппа, установив в городе такой светофор. Более полувека назад в Бад-Наухайме было основано Общество Кнейппа, в этом городе проходят ежегодные конференции немецких курортов, применяющих методику водолечения.

Виноградарь в Бад-Дюркхайме

Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

В Германии много традиционных винодельческих регионов. Один из них - Пфальц, где в городе Бад-Дюркхайм проводится самый большой в мире винный праздник - Колбасный рынок (Dürkheimer Wurstmarkt), который посещает около 650 тысяч человек. Переходить дорогу гостям города в качестве светофорных человечков помогают виноградари с корзинами для сбора урожая.

Винная королева в Нойштадте

Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Совсем недалеко от Бад-Дюркхайма в этом же регионе находится еще один известный и популярный среди туристов винодельческий город - Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе, где установили пешеходные светофоры с винными королевами. Винных королев и принцесс выбирают в Германии в самых разных местах. На общественных началах они выполняют представительские функции во время праздников и мероприятий, связанных с виноделием.

Стрелок в Нойсе

Фото: picture-alliance/dpa/D. Young

Кто этот человек с ружьем в немецком Нойсе? В этом городе на Рейне проходит одно из самых больших в Германии шествий стрелков - традиционных немецких объединений и обществ стрелков, которое даже транслируют по телевидению. В шествии участвует более девяти тысяч человек - в том числе около полутора тысяч музыкантов.

Крысолов в Гамельне

Фото: picture alliance/dpa/P. Steffen

Если на светофоре вас приветствует дудочник в шляпе, значит, вы находитесь в Гамельне - городе на реке Везер, где происходит действие знаменитой на весь мир легенды о Гамельнском крысолове.

Бременские музыканты

Фото: picture-alliance/dpa/C. Jaspersen

В Бремене светофорными человечками работают... животные - осел, собака, кот и петух, то есть Бременские музыканты. Этот пример особых пояснений не требует. В центре города установлено двенадцать таких светофоров - правда, силуэты музыкантов используются только на зеленых сигналах, красные оставили в стандартном виде.

Людвиг ван Бетховен в Бонне

Фото: Imago/Steinach

Все другие светофорные человечки в нашей подборке отвечают за пешеходные переходы, но на этой фотографии - зеленый сигнал для водителей в Бонне, где таким образом решили отметить значение для этого города Людвига ван Бетховена по случаю 250-летнего юбилея композитора, родившегося здесь в 1770 году.

Отто Валькес в Эмдене

Фото: Stefan Ziese/ imageBROKER/picture alliance

Стать светофорным человечком еще при жизни? Такой чести в Германии удостоился культовый актер и не только актер Отто Валькес - комик, карикатурист, музыкант, режиссер, родившийся на севере страны в Эмдене в 1948 году. Несколько лет назад здесь оборудовали четыре, так сказать, персональных пешеходных светофора. На зеленых сигналах - характерный силуэт, изображающий хорошо узнаваемую прыгающую походку Отто - собственно, одного из самых известных персонажей Отто Валькеса. На красном сигнале Отто просто стоит в своих фирменных подтяжках, хотя представить героев Валькеса просто стоящими на месте - очень трудно, практически невозможно.

Ландграф Людвиг IX в Пирмазенсе

Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Человек со шпагой в камзоле? Так в городе Пирмазенс в земле Рейнланд-Пфальц решили выразить благодарность и почтение Людвигу IX - ландграфу Гессен-Дармштадтскому, основавшему этот город во второй половине XVIII века. Отметим, что дочь Людвига IX Вильгельмина Луиза была первой супругой российского великого князя Павла Петровича, впоследствии - императора Павла I. Сам ландграф после свадьбы дочери получил чин генерал-фельдмаршала российской армии, а также стал кавалером орденов Святого апостола Андрея Первозванного и Святого Александра Невского.

Теодор Фонтане в Нойруппине

Фото: picture-alliance/N. Bachmann

Теодор Фонтане - один из самых известных немецких литераторов XIX века. Этот писатель и поэт родился в 1819 году в бранденбургском Нойруппине. По случаю 200-летнего юбилея в городе около памятника Теодору Фонтане появился такой необычный светофор. Помимо романов, повестей и рассказов Фонтане был автором многочисленных путевых заметок, поэтому на сигналах разместили силуэты идущего и стоящего путешественника с дорожным посохом и в широкополой шляпе.

Каспер в Аугсбурге

Фото: picture-alliance/dpa/S. Puchner

Летом 2017 года ряды нетрадиционных регулировщиков пешеходных перекрестков в Германии пополнил немецкий Петрушка, то есть Каспер - персонаж знаменитого театра марионеток в Аугсбурге - Augsburger Puppenkiste. Касперу, правда, доверили распоряжаться лишь зеленым сигналом. Красный, руководствуясь соображениями безопасности, решили на откуп не отдавать. Шут его знает... Аугсбургский кукольный театр получил широкую известность в Германии в 1960-х годах, когда его спектакли для детей и взрослых стали показывать по телевидению.

Мальчик на коньке в Оснабрюке

Фото: Swaantje Hehmann/dpa/picture alliance

Скакать на палке - известная детская забава. В немецком городе Оснабрюк в начале 1950-х годов появилась традиция устраивать такие заезды школьников к зданию ратуши - по случаю годовщин заключения Вестфальского мира. В 1648 году этот договор положил конец Тридцатилетней войне в Европе. Переговоры проходили в двух соседних городах - Оснабрюке и Мюнстере, депеши между которыми доставляли специальные гонцы, позже прозванные всадниками мира.

В апреле 1649 года в Нюрнберге начался конгресс для разъяснения вопросов и условий Вестфальского мира. В день окончания конгресса в июле 1650 года около дома, в котором жил представитель императора Фердинанда III - герцог Оттавио Пикколомини, собралось около тысячи детей, прискакавших на игрушечных лошадках и хотевших получить что-нибудь на память о мире. После этого впечатленный герцог распорядился отчеканить специальные квадратные монеты с мальчиком-всадником на коньке - памятные серебряные и золотые клиппы. В 1875 году история была опубликована в одной из детских книг, но место действия авторы перенесли из Нюрнберга в Оснабрюк, после чего здесь и зародилась нынешняя традиция.