 В Германии впервые приняли закон о пешеходах | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.02.2021

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Культура и стиль жизни

В Германии впервые приняли закон о пешеходах

Увеличить протяженность зеленых зон, установить больше скамеек, - вот лишь немногое из намеченного в Берлине. Новый закон был принят, чтобы пешеходам стало комфортнее на улицах города.

На одной из улиц Берлина

Впредь в Берлине для его жителей и гостей немецкой столицы будут создаваться условия для более безопасного и комфортного передвижения по городу пешком. Чтобы обеспечить такую возможность и мотивировать людей чаще ходить пешком как на короткие, так и на длинные расстояния, парламент федеральной земли Берлин принял в конце января первый в Германии закон для пешеходов (Fußgängergesetz). 

Он станет частью принятого в середине 2018 года закона о дорожном движении, названного берлинскими властями "Законом о мобильности" (Mobilitätsgesetz) и призванного больше учитывать интересы велосипедистов и побуждать людей к тому, чтобы для передвижения по городу они отдавали предпочтение не автомобилю, а велосипеду и местному общественному транспорту. И вот теперь, с внесением нового дополнения в этот закон, Берлин делает еще один шаг к этому. 

Больше общественных пространств для отдыха 

Одна из поставленных новым законом задач - при строительстве и реконструкции улиц и парков значительно улучшать их благоустройство, увеличивать протяженность зеленых общественных пространств и количества общественных скамеек.

Таккже намечено увеличение количества закрытых для автомобильного движения улиц и превращение их в детские игровые площадки и прогулочные пространства для семей с детьми. А еще в Берлине должно появиться больше площадей для встреч и общения. 

За безопасность и удобство пешеходных переходов 

"Каждый человек в Берлине должен иметь возможность добраться до места назначения по прямым и связанным между собой пешеходным дорожкам", - говорится в официальном документе. 

Помимо прочего, намечено в более быстрых, нежели раньше, темпах внедрять нерегулируемые пешеходные переходы "зебра", предоставляющие пешеходам преимущество при пересечении проезжей части по отношению к другим участникам дорожного движения. 

Светофор в Берлине

Планируется сделать максимум и для того, чтобы в Берлине у пешеходов, в том числе у маленьких детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья, была возможность перейти любую, даже широкую улицу - включая те, посередине которых есть "островки безопасности" - за одну фазу зеленого света светофора. 

Для удобства передвигающихся на инвалидных колясках людей на стыке тротуаров с пешеходными переходами через проезжую часть будут устанавливаться бордюрные съезды. А прямо рядом с таким бордюром будет находится бордюр лишь в несколько сантиметров высотой, который поможет сориентироваться слабовидящим и слепым людям. Для удобства тех, кто плохо или совсем не видит, к 2030 году по всему Берлину обычные светофоры полностью заменят звуковые и снабженные вибрационными кнопками. 

Забота о школьниках 

Особый акцент сделан на обеспечение безопасности и комфорта маршрутов, которыми пользуются школьники. Перед руководством различных районов немецкой столицы поставлена задача инициировать соответствующие проекты и меры. Возможно введение в определенные часы запретов на остановку перед школами автомобилей, поскольку родители, которые перед началом занятий подвозят своих детей прямо к школе, зачастую создают опасные ситуации, чего можно избежать. 

Девочка переходит проезжую часть

Закон о пешеходах усиливает ответственность за свою работу коммунальных служб, занимающихся техническим обслуживанием улиц, городских дорог и тротуаров и обязанных поддерживать их в состоянии, не представляющем угрозу для здоровья и жизни людей. 

Большой шаг к повышению качества жизни 

Наказания за нарушения правил дорожного движения, ставящие под угрозу безопасность пешеходов и велосипедистов, впредь предусмотрены более строгие, чем раньше. К слову, действующие в ФРГ меры по повышению безопасности дорожного движения работают: согласно данным "Доклада о предотвращении дорожно-транспортных происшествий за 2018/2019 годы" министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германииза период с 2000 года число погибших пешеходов сократилось в ФРГ почти на 60 процентов. 

В Берлине считают, что принятие этого закона - большой шаг впередкоторый способствует улучшению экологии, а также повышению комфорта и качества жизни в городе. Важным событием назвали новый закон и в Союзе пешеходов Германии. 

Смотреть также: 

  • Фотография обложки альбома группы Битлз Abbey Road

    Пешеходный переход по-немецки

    Самый известный в мире пешеходный переход находится, как принято считать, в Лондоне, на улице Эбби-Роуд. В 1969 году здесь сфотографировались для обложки своего последнего совместного студийного проекта музыканты группы "Битлз". Через два года альбому "Abbey Road" исполнится полвека, но мы так долго ждать не будем, а отметим другой пешеходно-переходный юбилей - 65-летие первой зебры в Германии.

  • На этой фотографии - гамбургские первоклашки 1963 года

    Пешеходный переход по-немецки

    Первая немецкая зебра (Zebrastreifen), сведения о которой сохранились в архивах, была нанесена на проезжую часть одной из улиц Мюнхена в 1952 году - двенадцать белых полосок. При этом думать о безопасности пешеходов в Германии начали намного раньше. Первый такой параграф появился в 1929 году - в правилах уличного движения Берлина, однако обозначали переходы тогда не зеброй, а другой разметкой.

  • Пешеходный переход в Мюнхенском аэропорту

    Пешеходный переход по-немецки

    Современные зебры, получившие распространение во всем мире, своим появлением обязаны международным соглашениям, подписанным странами-членами ООН в Женеве в 1949 году. В Германии правила поведения водителей, пешеходов и других участников движения на зебрах и перед ними закреплены в параграфе 25 ПДД (§ 25 StVO), а наказания для нарушителей определены в специальном штрафном каталоге.

  • Знак Пешеходный переход

    Пешеходный переход по-немецки

    Помимо разметки в виде белых полосок нерегулируемые пешеходные переходы дополнительно обозначаются такими информирующими квадратными знаками, а в опасных или плохо обозримых местах - предупреждающими треугольниками. Преимуществом на таких переходах пользуются пешеходы, а также лица на инвалидных колясках - простых или моторизированных. Велосипедисты преимуществ не имеют!

  • Штутгарт

    Пешеходный переход по-немецки

    Велосипедистам в Германии не запрещается ездить по зебре, но в таком случае они не являются пешеходами и несут ответственность случае ДТП - например, если вылетят на переход на полной скорости, не оценив ситуацию. В идеальном варианте велосипед по зебре нужно катить, то есть слезть с него или отталкиваться ногой, стоя на одной педали. Лишь в этом случае машины обязаны уступать им дорогу.

  • Знак Осторожно, пешеходный переход

    Пешеходный переход по-немецки

    Другое дело, когда параллельно зебре проезжую часть также пересекает велосипедная дорожка, то есть нанесена разметка и поставлены знаки, например, при круговом движении - тогда можно спокойно ехать, соблюдая, кончено же, осторожность. То же самое касается пешеходов. Зебра не означает, что вы можете идти по ней, уткнувшись в телефон. Сначала нужно посмотреть по сторонам. Многие об этом забывают.

  • ДТП на пешеходном переходе в Карлсруэ

    Пешеходный переход по-немецки

    Ежегодно в Германии на зебрах происходит около 5500 ДТП, в которых страдают люди. В 2016 году в результате таких происшествий тяжелые травмы получило более 900 человек, 25 человек погибло. Многих ДТП можно было бы избежать, если бы все участники движения соблюдали правила, были более внимательными и взаимовежливыми. Ведь лучше подождать, чем настаивать на своем преимуществе и пострадать.

  • Фрайбург

    Пешеходный переход по-немецки

    Перед зеброй водители (и велосипедисты, если двигаются по проезжей части или зебра нанесена на велосипедную дорожку) обязаны снизить скорость и пропустить пешехода, даже если тот еще только подходит к зебре, но очевидно собирается перейти дорогу. Подавать какие-то знаки пешеход не обязан. В таких местах нельзя обгонять, останавливаться ближе пяти метров до разметки, а также на самом переходе.

  • Штутгарт

    Пешеходный переход по-немецки

    За большинство нарушений § 25 ПДД водителям в Германии грозят штрафы от 80 до 120 евро плюс один балл в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Например, 80 евро и один балл, если не снизить скорость перед зеброй при наличии вблизи пешехода. Лишение прав происходит при восьми баллах. Сгорают они нескоро. По таким нарушениям - через 2,5 года.

  • На детском празднике в Берлине

    Пешеходный переход по-немецки

    Пешеходам перед выходом на зебру следует быть особенно внимательными в темное время суток и при плохой погоде, в условиях сниженной видимости. На этот счет есть соответствующие судебные решения, при грубом несоблюдении элементарной осторожности возлагающие частичную вину и на пешеходов.

  • Светофорные человечки гуляют по Кельну во время акции по безопасности движения

    Пешеходный переход по-немецки

    Где в Германии появляются зебры? Согласно правилам, такие пешеходные переходы могут оборудоваться в местах, где в часы с наиболее интенсивным движением дорогу переходит не менее 50 пешеходов и при этом проезжает не менее 200 машин. При более сильном трафике ставят пешеходные светофоры. При менее интенсивном - оборудуют островки безопасности между полосами проезжей части, но без зебры.

  • Франкфурт-на-Майне

    Пешеходный переход по-немецки

    Считается также, что слишком короткие расстояния между зебрами на дороге приводят к снижению желания и готовности водителей каждый раз сбавлять скорость перед ними, что приводит к росту числа ДТП. Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода (включая разметку, знаки, освещение и утопленные бордюры) обходится в Германии от 12 до 75 тысяч евро, в среднем - около 30 тысяч евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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