В Германии впервые приняли закон о пешеходах

Впредь в Берлине для его жителей и гостей немецкой столицы будут создаваться условия для более безопасного и комфортного передвижения по городу пешком. Чтобы обеспечить такую возможность и мотивировать людей чаще ходить пешком как на короткие, так и на длинные расстояния, парламент федеральной земли Берлин принял в конце января первый в Германии закон для пешеходов (Fußgängergesetz).

Он станет частью принятого в середине 2018 года закона о дорожном движении, названного берлинскими властями "Законом о мобильности" (Mobilitätsgesetz) и призванного больше учитывать интересы велосипедистов и побуждать людей к тому, чтобы для передвижения по городу они отдавали предпочтение не автомобилю, а велосипеду и местному общественному транспорту. И вот теперь, с внесением нового дополнения в этот закон, Берлин делает еще один шаг к этому.

Больше общественных пространств для отдыха

Одна из поставленных новым законом задач - при строительстве и реконструкции улиц и парков значительно улучшать их благоустройство, увеличивать протяженность зеленых общественных пространств и количества общественных скамеек.

Таккже намечено увеличение количества закрытых для автомобильного движения улиц и превращение их в детские игровые площадки и прогулочные пространства для семей с детьми. А еще в Берлине должно появиться больше площадей для встреч и общения.

За безопасность и удобство пешеходных переходов

"Каждый человек в Берлине должен иметь возможность добраться до места назначения по прямым и связанным между собой пешеходным дорожкам", - говорится в официальном документе.

Помимо прочего, намечено в более быстрых, нежели раньше, темпах внедрять нерегулируемые пешеходные переходы "зебра", предоставляющие пешеходам преимущество при пересечении проезжей части по отношению к другим участникам дорожного движения.

Планируется сделать максимум и для того, чтобы в Берлине у пешеходов, в том числе у маленьких детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья, была возможность перейти любую, даже широкую улицу - включая те, посередине которых есть "островки безопасности" - за одну фазу зеленого света светофора.

Для удобства передвигающихся на инвалидных колясках людей на стыке тротуаров с пешеходными переходами через проезжую часть будут устанавливаться бордюрные съезды. А прямо рядом с таким бордюром будет находится бордюр лишь в несколько сантиметров высотой, который поможет сориентироваться слабовидящим и слепым людям. Для удобства тех, кто плохо или совсем не видит, к 2030 году по всему Берлину обычные светофоры полностью заменят звуковые и снабженные вибрационными кнопками.

Забота о школьниках

Особый акцент сделан на обеспечение безопасности и комфорта маршрутов, которыми пользуются школьники. Перед руководством различных районов немецкой столицы поставлена задача инициировать соответствующие проекты и меры. Возможно введение в определенные часы запретов на остановку перед школами автомобилей, поскольку родители, которые перед началом занятий подвозят своих детей прямо к школе, зачастую создают опасные ситуации, чего можно избежать.

Закон о пешеходах усиливает ответственность за свою работу коммунальных служб, занимающихся техническим обслуживанием улиц, городских дорог и тротуаров и обязанных поддерживать их в состоянии, не представляющем угрозу для здоровья и жизни людей.

Большой шаг к повышению качества жизни

Наказания за нарушения правил дорожного движения, ставящие под угрозу безопасность пешеходов и велосипедистов, впредь предусмотрены более строгие, чем раньше. К слову, действующие в ФРГ меры по повышению безопасности дорожного движения работают: согласно данным "Доклада о предотвращении дорожно-транспортных происшествий за 2018/2019 годы" министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, за период с 2000 года число погибших пешеходов сократилось в ФРГ почти на 60 процентов.

В Берлине считают, что принятие этого закона - большой шаг вперед, который способствует улучшению экологии, а также повышению комфорта и качества жизни в городе. Важным событием назвали новый закон и в Союзе пешеходов Германии.

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