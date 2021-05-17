Закалиться, подлечиться, похудеть - по методу Себастьяна Кнейппа

Пять вещей необходимы для здоровья человеку: правильное питание, физическая активность, душевное равновесие, а также лечебная сила воды и растений. Так, во всяком случае, считают адепты "превентивной" медицины и фанаты велнеса по Кнейппу. В середине позапрошолого века немецкий католический священник Себастьян Кнейпп (Sebastian Kneipp, 1821-1897) опробовал свою оздоровительную систему водолечения на себе, а затем стал лечить по этой методике и других.

Себастьян Кнейпп

Вода творит чудеса

Кнейпп открыл для себя лечебную силу воды поневоле. Заболев в молодости туберкулезом в тяжелой форме, он был признан безнадежным больным. Но тут ему в руки попалась книга "Лечебная сила свежей воды" Йохана Зигмунда Хана (Johann Siegmund Hahn). В зимние морозы Кнейпп ежедневно окунался в холодные воды Дуная, а затем тепло укутывался и отлеживался в кровати, старясь пропотеть. Именно эти процедуры и спасли его от практически неизлечимой тогда болезни.



В 1855 году Себастьян Кнейпп поселился в местечке Вëрисхофен. Слава о священнике, творящем буквально чудеса благодаря водолечению, быстро разнеслась по Германии. Летом туда приезжали тысячи пациентов. И по сегодняшний день Бад-Вëрисхофен (Bad Wörishofen) в Баварии считается одним из самых известных в Европе курортов.

Еще при жизни у Кнейппа появилось много последователей. Сегодня в Германии насчитывается около 600 Обществ Кнейппа, в которых состоят 160 тысяч членов. И интерес к оздоровительной гидротерапии по методу Кнейппа постоянно растет. Причем интересуются велнесом по Кнейппу не только люди зрелого и пожилого возраста, для которых вопрос поддержания здоровья наиболее актуален.

Принципы Кнейппа - для всех возрастов

В Объединении обществ Кнейппа (Kneipp-Bund) существует специальное отделение для молодежи и подростков - Kneipp-Jugend. Есть даже детские сады, в которых детей закаливают с помощью водных процедур. Малыши бодро топают по воде, смешно поднимая ноги и повторяя за воспитательницей стишки о том, что "укусит рачок, если будешь стоять на месте". И, между прочим, не вытираются полотенцем, а отряхивают воду с ног руками, как это рекомендовал Кнейпп.

Оздоровительные процедуры в одном из бранденбургских детских садов

Обливания, ванны для рук и ног, ходьба по воде - не единственный, но очень важный элемент гидротерапии по Кнейппу. Вода, подчеркивал он, служит раздражителем, который вызывает оздоровительную реакцию тела. При этом Кнейпп придерживался принципа: холодные водные процедуры можно применять, только предварительно разогревшись. То есть следует походить, побегать, посидеть в сауне, а уж потом - под холодную воду.



Еще один принцип Кнейппа - умеренность. Слабые "водные раздражители" пробуждают жизненные силы, умеренные укрепляют их, а чрезмерные только вредят организму. Процедуры не надо делать слишком часто, важно заниматься ими регулярно, если хочешь добиться заметных результатов.

Иллюстрация 1901 года

Альтернативное дополнение

Разумеется, методика Кнейппа - не панацея от всех болезней. И она ни в коем случае не конкурирует с традиционными методами лечения, а лишь дополняет их, подчеркивает Роберт Бахман (Robert Bachmann), терапевт и эксперт по нетрадиционной медицине из Бад-Вëрисхофена. В течение многих лет он проанализировал данные более 2000 пациентов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, нарушениями пищеварения и обмена веществ, а также головной болью и расстройствами сна.

По словам Бахмана, после курса терапии по Кнейппу 58 процентов из них смогли уменьшить дозу принимаемых химико-синтетических лекарственных препаратов или даже вовсе отказаться от них без ущерба здоровью. Считается, что водолечение по Кнейппу помогает и в борьбе с лишними килограммами, причем его можно комбинировать с самыми разными диетами.

"Мое водолечение" в России

В России имя Себастьяна Кнейппа стало известно еще в XIX веке, когда вышла в переводе на русский язык его знаменитая книга "Мое водолечение". В одном из вариантов ее название - "Чудесное водолечение". Многие адепты "натуропатии", лечения "естественными", "природными" средствами и способами считают Кнейппа мессией. Они утверждают, что его методика избавляет от десятков заболеваний, как инфекционных, так и хронических: ревматизма и одышки, ожирения и язвы желудка, простатита, малокровия, мочекаменной болезни и подагры...

Памятник Себастьяну Кнейппу в Бад-Вëрисхофене

Есть, правда, и скептики, которые придерживаются иного мнения. Некоторые даже заявляют, что Кнейпп - просто шарлатан. Как бы там ни было, но в Германии практически в каждом приличном велнес-центре с бассейном и почти в каждом курортном центре под открытым небом вы обязательно найдете заполненные холодной водой "дорожки Кнейппа", по которым шагают, высоко задирая коленки, серьезные взрослые люди.

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