 Закалиться, подлечиться, похудеть - по методу Себастьяна Кнейппа | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Закалиться, подлечиться, похудеть - по методу Себастьяна Кнейппа

17 мая 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Себастьяна Кнейппа - создателя оздоровительной системы водолечения, не теряющей своей популярности до сих пор.

Водные процедуры по Кнейппу в 1930-х годах

Водные процедуры по Кнейппу в 1930-х годах

Пять вещей необходимы для здоровья человеку: правильное питание, физическая активность, душевное равновесие, а также лечебная сила воды и растений. Так, во всяком случае, считают адепты "превентивной" медицины и фанаты велнеса по Кнейппу. В середине позапрошолого века немецкий католический священник Себастьян Кнейпп (Sebastian Kneipp, 1821-1897) опробовал свою оздоровительную систему водолечения на себе, а затем стал лечить по этой методике и других. 

Себастьян Кнейпп (Sebastian Kneipp, 1821-1897)

Себастьян Кнейпп

Вода творит чудеса

Кнейпп открыл для себя лечебную силу воды поневоле. Заболев в молодости туберкулезом в тяжелой форме, он был признан безнадежным больным. Но тут ему в руки попалась книга "Лечебная сила свежей воды" Йохана Зигмунда Хана (Johann Siegmund Hahn). В зимние морозы Кнейпп ежедневно окунался в холодные воды Дуная, а затем тепло укутывался и отлеживался в кровати, старясь пропотеть. Именно эти процедуры и спасли его от практически неизлечимой тогда болезни.

В 1855 году Себастьян Кнейпп поселился в местечке Вëрисхофен. Слава о священнике, творящем буквально чудеса благодаря водолечению, быстро разнеслась по Германии. Летом туда приезжали тысячи пациентов. И по сегодняшний день Бад-Вëрисхофен (Bad Wörishofen) в Баварии считается одним из самых известных в Европе курортов.

Еще при жизни у Кнейппа появилось много последователей. Сегодня в Германии насчитывается около 600 Обществ Кнейппа, в которых состоят 160 тысяч членов. И интерес к оздоровительной гидротерапии по методу Кнейппа постоянно растет. Причем интересуются велнесом по Кнейппу не только люди зрелого и пожилого возраста, для которых вопрос поддержания здоровья наиболее актуален.

Принципы Кнейппа - для всех возрастов

В Объединении обществ Кнейппа (Kneipp-Bund) существует специальное отделение для молодежи и подростков - Kneipp-Jugend. Есть даже детские сады, в которых детей закаливают с помощью водных процедур. Малыши бодро топают по воде, смешно поднимая ноги и повторяя за воспитательницей стишки о том, что "укусит рачок, если будешь стоять на месте". И, между прочим, не вытираются полотенцем, а отряхивают воду с ног руками, как это рекомендовал Кнейпп.

Бранденбург

Оздоровительные процедуры в одном из бранденбургских детских садов

Обливания, ванны для рук и ног, ходьба по воде - не единственный, но очень важный элемент гидротерапии по Кнейппу. Вода, подчеркивал он, служит раздражителем, который вызывает оздоровительную реакцию тела. При этом Кнейпп придерживался принципа: холодные водные процедуры можно применять, только предварительно разогревшись. То есть следует походить, побегать, посидеть в сауне, а уж потом - под холодную воду.

Еще один принцип Кнейппа - умеренность. Слабые "водные раздражители" пробуждают жизненные силы, умеренные укрепляют их, а чрезмерные только вредят организму. Процедуры не надо делать слишком часто, важно заниматься ими регулярно, если хочешь добиться заметных результатов.

Иллюстрация 1901 года

Иллюстрация 1901 года

Альтернативное дополнение

Разумеется, методика Кнейппа - не панацея от всех болезней. И она ни в коем случае не конкурирует с традиционными методами лечения, а лишь дополняет их, подчеркивает Роберт Бахман (Robert Bachmann), терапевт и эксперт по нетрадиционной медицине из Бад-Вëрисхофена. В течение многих лет он проанализировал данные более 2000 пациентов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, нарушениями пищеварения и обмена веществ, а также головной болью и расстройствами сна.

По словам Бахмана, после курса терапии по Кнейппу 58 процентов из них смогли уменьшить дозу принимаемых химико-синтетических лекарственных препаратов или даже вовсе отказаться от них без ущерба здоровью. Считается, что водолечение по Кнейппу помогает и в борьбе с лишними килограммами, причем его можно комбинировать с самыми разными диетами.

"Мое водолечение" в России

В России имя Себастьяна Кнейппа стало известно еще в XIX веке, когда вышла в переводе на русский язык его знаменитая книга "Мое водолечение". В одном из вариантов ее название - "Чудесное водолечение". Многие адепты "натуропатии", лечения "естественными", "природными" средствами и способами считают Кнейппа мессией. Они утверждают, что его методика избавляет от десятков заболеваний, как инфекционных, так и хронических: ревматизма и одышки, ожирения и язвы желудка, простатита, малокровия, мочекаменной болезни и подагры...

Памятник Себастьяну Кнейппу в Бад-Вëрисхофене

Памятник Себастьяну Кнейппу в Бад-Вëрисхофене

Есть, правда, и скептики, которые придерживаются иного мнения. Некоторые даже заявляют, что Кнейпп - просто шарлатан. Как бы там ни было, но в Германии практически в каждом приличном велнес-центре с бассейном и почти в каждом курортном центре под открытым небом вы обязательно найдете заполненные холодной водой "дорожки Кнейппа", по которым шагают, высоко задирая коленки, серьезные взрослые люди.

Смотрите также: 

  • Чай

    Как немцы избавляются от недугов

    Чай

    Прежде чем решить, что делать с той или иной болезнью, неплохо выпить чашку травяного чаю. Его в Германии можно купить не только в аптеке, но и в любом магазине. Чаи из целебных трав оказывают благоприятное действие. Кроме того, они прекрасно поднимают общий тонус и помогают расслабиться.

  • Лакрица

    Как немцы избавляются от недугов

    Лакрица

    Известное средство от кашля - корень солодки, лакричника или лакрицы (лат. Glycyrrhiza glabra), является основой любимого у немцев "тягучего" лакомства. Независимо от формы и степени сладости, лакричные конфеты способны творить и другие чудеса. Паста из измельченных лакричных пастилок и вазелина помогает избавить ноги от мозолей и ороговевшей кожи.

  • Горчица

    Как немцы избавляются от недугов

    Горчица

    О пользе горчичников в Германии сегодня мало кто знает. Также редко немцы парят ноги с горчичным порошком. Горчица известна здесь больше, как средство от… изжоги! Звучит парадоксально, но чайная ложка острой горчицы, "принятая" после еды, успокаивает желудок. Содержащееся в горчице горчичное масло улучшают работу желчного пузыря и печени, предупреждая возникновение изжоги.

  • Имбирь

    Как немцы избавляются от недугов

    Имбирь

    В эпоху Средневековья к известным в Германии средствам "от всех болезней" - чесноку и корню хрена - присоединился завезенный из дальних стран имбирь (лат. Zingiber officinаle). Богатый витаминами и важными аминокислотами чудо-корень улучшает пищеварение и кровоснабжение. А имбирный чай с лимоном и медом - универсальное жаропонижающее и противовоспалительное средство.

  • Водка

    Как немцы избавляются от недугов

    Водка

    То, что в меру "принятый" напиток не только согревает, но и избавляет от различных недугов, известно давным-давно. Приверженцы народной медицины в Германии применяют водку, как средство от… повышенной потливости ног и рук. Чтобы избавиться от такой неприятности, рекомендуется дважды в день протирать руки и ноги смоченной в водке марлей.

  • Тирольский шпик

    Как немцы избавляются от недугов

    Сало по-немецки

    Ломтик копченого сала или "шпека", как его называют немцы, способен спасти от зубной боли! Во всяком случае, утихомирить ее на время, пока вы доберетесь до зубного врача. Не торопитесь съесть сразу весь кусочек - оставьте его за щекой, там, где болит зуб, и минут через 15-20 вам станет легче. Соль мяса "вытягивает" жидкость из опухшей десны и действует как легкое обезболивающее средство.

  • Оливковое масло

    Как немцы избавляются от недугов

    Оливковое масло

    Благодаря высокому содержанию олеиновой (мононенасыщенной) кислоты, оливковое масло считается просто чудодейственным. Оно обладает целительными свойствами. Например: для устранения экземы тщательно втирают масло в покрасневшие участки кожи. Отличное профилактическое средство против кожных воспалений - ванна с добавлением 100 мл масла и 500 мл молока.

  • Капуста

    Как немцы избавляются от недугов

    Капуста

    О пользе белокочанной капусты можно слагать легенды. В Германии она считается средством от мигрени. Особенно полезен сок как свежей, так и квашеной капусты, утверждают народные целители. Помогает и наложенный на лоб компресс из мелко порубленных листьев капусты, завернутых в хлопчатобумажное полотенце.

  • Творог

    Как немцы избавляются от недугов

    Творог

    Вместо горчичников в Германии чаще используют творог. Творожный компресс помогает избавиться от назойливого кашля. Для этого нагретую (не горячую!) творожную массу выкладывают на полотенце и кладут поочередно на грудь и спину, накрыв больного шерстяным одеялом.

  • Черный перец

    Как немцы избавляются от недугов

    Черный перец

    Как известно, клин клином вышибают, а икоту - перцем! Опасной эту физиологическую реакцию организма не назовешь, обычно она проходит сама собой. Но иногда икота может быть мучительно продолжительной. В таком случае рекомендуется понюхать молотый черный перец. Содержащийся в нем алкалоид пиперин вызовет "защитную реакцию", и икающий, чихнув, избавится от икоты.

  • Сода

    Как немцы избавляются от недугов

    Пекарский порошок

    Искусственный разрыхлитель теста или просто сода - к этому "подручному" средству немцы прибегают в срочном порядке при воспалении мочевого пузыря. Щепотка соды или пекарского порошка, растворенная в стакане воды, нейтрализует кислотную среду, столь благоприятную для размножения бактерий и превращает ее в щелочную.

  • Укрепляющий бульон

    Как немцы избавляются от недугов

    Бульон

    При упадке сил, гриппе и прочих недомоганиях список "целительных" блюд в Германии возглавляет куриный бульон, приготовленный на медленном огне. В бульон добавляются пряности: гвоздика, перец-горошек, лавровый лист, коренья петрушки, луковица, по желанию - небольшой кусочек имбиря. Излюбленный немецкий суп из куриного бульона - с тонкой, домашней лапшой.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Немецкий кардиолог: Здоровье - дело эмоциональное

Могут ли такие чувства, как гнев, презрение или надежда, уверенность в завтрашнем дне, любовь, как-то влиять на наше здоровье? Немецкий врач разъясняет в своей книге.  

Принять "лесную ванну" и помолодеть

В последнее время в Германии большую популярность обрели оздоравливающие "лесные ванны". Но ошибается тот, кто думает, что для такого "купания" понадобятся мыло и полотенце…  

Почему мужчины хуже переносят простуду?

Почему во время простуды мужчины страдают больше женщин? Или они только делают вид, что им так плохо, потому что хотят, чтобы за ними поухаживали?  

В Германию - на воды! Путеводитель по немецким термам

Когда-то такой отдых был привилегией знатных и богатых. Сегодня термы стали более доступными.  

Особенности немецкой бани: где греют кости жители Германии

В Германии насчитывается более двухсот комплексов, в которых можно искупаться в бассейнах с термальной водой и попариться в саунах. Представляем некоторые из них.  

Курортный сбор в Германии: сколько, где и на что

Госдума решила ввести в ряде регионов России плату за пользование курортной инфраструктурой. А как обстоят дела с этим налогом в немецких здравницах?  

Вся правда о минеральной воде, которую пьют немцы

Этот напиток по популярности опережает даже пиво. Какую минералку больше всего любят немцы?  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Германии заработали открытые бассейны  

Термальные бассейны Баден-Бадена  

Вюнсдорфский бассейн - от солдат кайзера до советской армии  

Реклама