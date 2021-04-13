Немецкий кардиолог: Здоровье - дело эмоциональное

Чувствам и эмоциям при составлении анамнеза обследуемого пациента современная медицина особого внимания не уделяет. А решения медики принимают, руководствуясь исключительно научными достижениями и подтвержденными фактами. Именно так долгое время поступал и немецкий врач-кардиолог с многолетним опытом Альбрехт Хемпель (Albrecht Hempel) из Дрездена.

Альбрехт Хемпель

Но случаи из практики заставили профессора Хемпеля пересмотреть свое отношение к эмоциональному миру своих пациентов. Молодого мужчину, попавшего в клинику с обширным инфарктом и закупоренными сосудами сердца, врачи поставили на ноги. Но уже четыре дня спустя Альбрехт Хемпель встретил его у входа в больницу с сигаретой. С подобным диагнозом у врача побывал и другой, пожилой уже мужчина, ничем не злоупотреблявший, но многое переживший в своей жизни.

Чисто "медицинского ремонта" физического тела обоих пациентов для их долгосрочного выздоровления оказалось недостаточно. "Наши чувства открывают нам дверь в полноценную и здоровую жизнь", - утверждает врач в своей книге "Здоровье - дело чувствительное"("Gesundheit ist auch Gefühlssache") и дает практические советы.

О чувствах - сложных, понятных и непонятных…

Чувств много? Да, но Альбрехт Хемпель говорит о шести основных чувствах: это любовь, счастье, злость (а порою и ярость), печаль, ревность и страх. Их мы ощущаем, что называется, "всем телом". По эмоциональному восприятию чувства мы обычно делим на приятные (например, любовь, надежда, уверенность, счастье) и на негативные (злость, печаль, ревность, зависть, страх). Однако не все так однозначно, считает профессор отделения интегративной медицины в Высшей школе имени Штайнбайса.

Обложка книги Альбрехта Хемпеля

По его мнению, плохих чувств не существует. "Приятные или неприятные, все они - послания, открывающие дверь в нашу жизнь, мост, соединяющий нас с настоящим", - поясняет врач. Негативные чувства Хемпель называет "сложными" или "проблематичными". Так, малоприятные ощущения могут ассоциироваться с определенными (и вполне положительными) ситуациями или понятиями: воспоминания о любви, например, могут причинять боль, о дружбе - страдания, а слово "праздник" и вовсе вызывать печаль. Все дело в индивидуальном "каталоге чувств".

Именно "сложные" чувства настораживают, предупреждают нас о том, что необходимо действовать, что-то менять. Их не следует подавлять или пытаться не замечать. Если чувства, как и связанные с ними эмоции, игнорировать, они могут нам отомстить. Ревность, обида, стыд, угрызения совести, печаль или необузданный страх способны отнимать у нас почти 70 процентов жизненной энергии, снижая иммунитет, утверждает профессор Хемпель. Гораздо лучше попытаться эти чувства понять и направить в другое, более конструктивное русло.

Счастье, заходи!

Как показывает опыт кардиолога Хемпеля, многие пациенты ощущают себя жертвой обстоятельств, виновниками печальных событий или собственной несостоятельности. Другие склонны во всех бедах обвинять весь мир. Жить прошлым, прежними ошибками - значит не жить вовсе, уверен врач. Такую жизненную установку он сравнивает с экипажем, запряженным лошадьми с обеих сторон. Передняя упряжка (приятные чувства) пытается нас сдвинуть вперед, в будущее, а задняя упряжка (сложные чувства) с таким же упорством тянет назад, в печальное (а иногда и счастливое) прошлое. Что из этого выйдет - догадаться несложно. В лучшем случае - стагнация, заставляющая нас топтаться на месте, в худшем - рано или поздно "сложные чувства" приводят к развитию серьезного заболевания, уверен автор книги.

Но при умелом обращении с собственными чувствами можно прожить долго и счастливо, сохранив крепкое здоровье. Все в наших руках, обнадеживает врач и предлагает активно приступить к делу.

У каждого чувства есть свой антипод: у злости, например, это жизнерадостность, чувство, которое развивается у детей обычно с 3 до 12 лет. Именно в этот период им многое запрещают. При малейшем намеке на "запрет" у взрослого человека срабатывает эффект "скороварки" - вот-вот взорвется от злости. Предотвратить это может только замена негативной картинки, заложенной в детстве или в неприятной ситуации, на позитивную - ощущение свободы действия и радости.

Позитивные чувства - залог здоровья

Научиться осознанно обращаться с собственными чувствами помогают определенные упражнения. Профессор Хемпель предлагает регулярно анализировать прожитые ситуации, испытанные чувства. Каждый член семьи, например, рассказывает вечером о своих ощущениях за день (выслушивают каждого и не перебивают!), на работе сотрудники могут таким образом подводить итоги недели. В индивидуальном порядке можно ежедневно "собирать" чувства (например, в виде марблов, шариков из стекла, глины) в банку - их количеству вы обязательно удивитесь, гарантирует немецкий врач.

Дневник чувств

И напоследок - пять вопросов для "Дневника чувств", который опытный врач и приверженец интегративной (приветствующей синтез традиционных и новых медицинских подходов) медицины, советует вести каждому:

Что я сегодня чувствовал/а?

Были ли у меня сегодня "сложные" чувства?

Если "да": сделал/а бы я в подобной ситуации что-либо иначе?

Если бы я поступил/а по-другому, нужно было бы мне перед кем-нибудь извиниться?

Если бы я ничего не стал/а бы менять, как мне лучше дистанцироваться от подобного и переключиться на себя?

"Празднуя счастье - мы прославляем жизнь и укрепляем собственное здоровье", - утверждает профессор Хемпель в своей книге.

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