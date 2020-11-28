Фридрих Энгельс: подробности личной жизни

28 ноября 2020 года исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (Friedrich Engels) - соратника Карла Маркса (Karl Marx), вместе с которым он написал “Манифест коммунистической партии”, начинающийся известными словами “Призрак бродит по Европе - призрак коммунизма” и заканчивающийся не менее знаменитой фразой “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”

Год рождения Фридриха Энгельса отмечают в его родном городе Вуппертале (Wuppertal) выставкой “Фридрих Энгельс - призрак бродит по Европе” (“Friedrich Engels – Ein Gespenst geht um in Europa”) в выставочном зале Barmen и целым рядом других мероприятий. Конечно, большинство пришлось из-за пандемии коронавируса отменить, а экспозиция сейчас закрыта. Жаль, потому что она рисует вовсе не канонический портрет Энгельса, к которому привыкли в бывших соцстранах, - портрет политического деятеля и крупного предпринимателя, борца за дело рабочего класса и бонвивана.

Коммунист, революционер, предприниматель

Фридрих Энгельсродился в семье крупного текстильного фабриканта и был старшим из девяти детей, то есть должен был унаследовать фирму. За год до окончания гимназии он оставил учебу по желанию отца, который хотел, чтобы Фридрих получил профессию коммерсанта. В 19-летнем возрасте молодой человек начал свою публицистическую деятельность, написав под псевдонимом “Письма из Вупперталя”, в которых шла речь о нищете рабочих и лицемерии жителей его родного города.

В 1841 году Фридрих Энгельс закончил обучение, после чего добровольно пошел на военную службу. Служил он в Берлине. Служба была необременительной. Во всяком случае, Энгельс мог посещать лекции по философии, филологии и финансовому делу. В 1842 году он познакомился с Карлом Марксом.

Год спустя, после воинской службы, Фридрих Энгельс отправился в Манчестер для ознакомления с работой одной из хлопкопрядильной фабрик отца. Там он познакомился с фабричной работницей Мэри Бëрнс, с которой в последствии прожил вместе много лет. Их связывали не только любовные отношения. Благодаря Мэри Энгельс многое узнал о жизни рабочих в Великобритании. Эти сведения легли в основу его первого крупного труда “Положение рабочего класса в Англии”.

Изображение этой "святой троицы основоположников" - Маркса, Энгельса, Ленина - было во времена СССР везде

В политических собраниях коммунистов Фридрих Энгельс начал участвовать в 1845 году. Позже написал вместе с Марксом “Коммунистический манифест”. После поражения революции 1848-1849 годов в Германии бежал в Швейцарию, затем в Англию. Через какое-то время стал совладельцем отцовской фирмы в Манчестере. Доходы от предпринимательской деятельности не только обеспечивали ему безбедную жизнь, но и позволяли оказывать финансовую поддержку Карлу Марксу. Энгельс пережилв своего друга на 12 лет. Он умер от рака гортани в Лондоне в 1895 году.

Две женщины в жизни Фридриха Энгельса

Каким был Фридрих Энгельс в частной жизни? Этот вопрос, как отмечает Марина Мор (Marina Mohr) в своей статье в выпущенном по случаю выставки сборнике материалов о Фридрихе Энгельсе, тоже небезыинтересен для понимания его личности. Известно, что Энгельс любил похвастаться в кругу друзей своими любовными похождениями. Наверняка, у него было много любовниц, подруг, мимолетных связей. Но историкам известны две женщины, которые состояли в романтической связи с Энгельсом на протяжении долгих лет. Это сестры Мэри и Лидия (которую называли Лиззи) Бëрнс.

Мэри и Лидия, родом из Ирландии, были простыми работницами. Старшую сестру, Мэри, современники описывали как добрую и остроумную, самостоятельную и политически мыслящую женщину. Жениться на ней Энгельс не мог: его бы лишили наследства. Но в своих письмах к друзьям он представлял Мэри как “миссис Энгельс”.

Далеко не все в окружении Фридриха Энгельса приветствовали эту связь. Один из соратников Энгельса, Штефан Борн (Stephan Born) сомневался в том, что сожительство Фридриха и Мэри являются новой коммунистической моделью отношений между мужчиной и женщиной, указывая на то, что связи сыновей фабрикантов с молодыми работницами являются распространенным явлением и формой эксплуатации. На самом деле Мэри всю жизнь зависела от Фридриха Энгельса материально, не имея, в то же время, никаких прав на его состояние.

Во время жизни в Манчестере с 1850 по 1870 год Фридрих Энгельс содержал несколько квартир, В одной он принимал членов семьи и партнеров по бизнесу, а в другой, где он очень часто бывал, жили Мэри и ее сестра. В 1863 году Мэри умерла в возрасте 41 года. Фридрих Энгельс не долго оставался в одиночестве. У него начался роман с Лиззи Бëрнс. Детей с Лиззи, как и с Мэри, у Энгельса не было. В 1878 году Фридрих Энгельс официально сочетался браком с Лиззи, лежащей при смерти, за несколько часов до ее кончины.

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