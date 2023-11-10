В Германии испытали подлодку-неваляшку

Продолжаем следить за уникальным транспортным проектом в Германии - доставкой списанной немецкой подлодки U17 в Технический музей Зинсхайм (Technikmuseum Sinsheim) в земле Баден-Вюртемберг.

Весной 2023 года 500-тонный подводный корабль сначала отбуксировали из порта на Балтийском море по Кильскому каналу в Нидерланды на Северном море. В Роттердаме лодку погрузили на понтон, который затем отправили в 600-километровый путь по Рейну до Шпайера, где находится филиал музея - Technikmuseum Speyer. Здесь лодку перегрузили на автомобильную платформу, чтобы доставить на территорию музейной мастерской, после чего первый этап был успешно завершен.

Понтон с подлодкой U17 на Среднем Рейне около замка Пфальцграфенштайн 15 мая 2023 года Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Второй этап должен состояться летом 2024 года, так как на подготовку требуется достаточно много времени. Когда этот момент наступит, лодку вновь погрузят на понтон, который затем проделает по Рейну примерно 25-километровый путь в обратном направлении до Мангейма, откуда продолжит путь по Неккару. По этой реке понтону нужно будет проплыть примерно 90 километров до Хасмерсхайма, откуда до Зинсхайма останется проделать примерно тридцать километров на автомобильной платформе.

Одна из сложностей этого этапа заключатся в том, что мосты на Неккаре ниже, чем на Рейне, поэтому понтон с подлодкой в вертикальном положении под ними не пройдет. Один из них - знаменитый каменный Старый мост в Гейдельберге . Этот момент, несомненно, соберет очень много зрителей в одном из самых популярных среди туристов со всего мира городов Германии.

Старый мост на реке Неккар в Гейдельберге Фото: Daniel Kalker/picture alliance

При подходе к таким мостам корабль придется класть на бок - поворачивать на понтоне примерно на 70-90 градусов, что является задачей нетривиальной, учитывая размеры и вес будущего музейного экспоната.

И все-таки она вертится!

Как сообщает информационное агентство dpa, на этой неделе в начале ноября в Шпайере провели успешное испытание технического решения этой проблемы - конструкции и системы, специально созданных, чтобы поворачивать подлодку. Для этого корпус пришлось укрепить дополнительными металлическими пластинами в местах, где он должен соприкасаться с валиками, которые приводятся в действие двумя электрическими моторами.

Чтобы уменьшить давление на корпус в этих местах, предварительно вес самой лодки довели до 350 тонн, для чего, в частности, демонтировали все аккумуляторные батареи - минус 120 тонн. Однако первую попытку испытаний несколько дней назад пришлось остановить, так как после начала движения на корпусе стала образовываться легкая вмятина. После этого защитный слой укрепили дополнительно.

Испытания в Шпайере. Фотографии

Подводная лодка U17 на территории музейной мастерской и один экспонатов музея в Шпайере - Boeing 747 "Люфтганзы" Фото: Technik Museen Sinsheim Speyer - Sebastian Schnepper

Феликс Баумгартнер во время испытаний Фото: Technik Museen Sinsheim Speyer - Sebastian Schnepper

58,86 градуса… наклон продолжается Фото: Technik Museen Sinsheim Speyer - Sebastian Schnepper

Один из валиков конструкции для наклона лодки Фото: Technik Museen Sinsheim Speyer - Sebastian Schnepper

Демонтаж аккумуляторных батарей Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Вес одних только снятых аккумуляторов составил 120 тонн Фото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Вторая попытка, как видно на фотографиях, закончилась успешно. Почетным участником испытаний, которому доверили нажать кнопку управления механической системой, стал австрийский парашютист и бейсджампер Феликс Баумгартнер (Felix Baumgartner), установивший множество мировых рекордов. По словам спортсмена, он уже более двадцати лет знаком с директором музея Херманом Лайером (Hermann Layher). При этом Баумгартнер, по специальности - механик, не только нажал на кнопку, но до этого участвовал в разработке системы.

Музеи в Шпайере и Зинсхайме

Музеи в Шпайере и Зинсхайме основаны и управляются обществом любителей технической истории Auto & Technik Museum и давно входят в число популярных туристических достопримечательностей своих регионов в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг.

В Шпайере находится, в частности, один из макетов советского космического корабля "Буран", использовавшийся для отработки посадки челнока на землю. В Зинсхайме можно увидеть и осмотреть изнутри сверхзвуковые пассажирские лайнеры Ту-144 и "Конкорд".

Подводная лодка U17. История и факты

Этот дизельный корабль класса 206 (206A) был передан ВМС ФРГ в 1972 году и использовался до 2010 года. Затем находился на хранении на одной из морских баз, ожидая утилизации. Всего в Германии было выпущено три десятка кораблей этого класса, на которых прошли службу несколько поколений немецких моряков.

Экипаж лодки составлял около двух десятков человек. Длина корабля - 48,6 метра, ширина корпуса - 4,6 метра. Максимальная глубина погружения под воду - 100 метров. Максимальная длительность похода - 30 дней. Максимальная скорость под водой - 17 узлов.

В 1997 году U17 стала одной из двух немецких подводных лодок, которые впервые после окончания Второй мировой войны пересекли Атлантический океан. U17 и U26 приняли тогда участие в международных морских учениях в Карибском море или около восточного побережья США.

Во время этого похода U17, посетив Балтимор, стала первой немецкой подводной лодкой, которая зашла в американский порт после 1916 года. Последней тогда была немецкая торговая подлодка "Дойчланд" ("Deutschland"), построенная во время Первой мировой войны для обхода британской блокады - осуществления морских грузовых перевозок между Германской империей и США.

Решение передать лодку в музей было принято в 2017 году тогдашним министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Было бы жаль, если бы она пошла на металлолом", - подчеркнул председатель музейного общества Херман Лайер. Особое одобрение это решение вызвало среди бывших моряков-подводников U17, ветеранский союз которых будет осуществлять шефство над экспонатом.

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