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В Германии нашли зубную щетку времен Фридриха Великого

Максим Нелюбин
11 октября 2023 г.

В ходе раскопок в Потсдаме найдены фундаменты трех водяных мельниц и разные предметы XVII-XIX веков.

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Потсдам
Место раскопок в центре Потсдама около Главного вокзалаФото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance

В столице Бранденбурга Потсдаме в ходе археологических раскопок обнаружены следы своего рода промышленной зоны Раннего Нового времени. Как сообщает информационное агентство dpa во вторник, 10 октября, речь идет о фундаментах и других частях трех водяных мельниц второй половины XVII - середины XIX веков.

Потсдам
Зубная щетка середины XVIII века, найденная в Потсдаме Фото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance

Мельницы принадлежали большому дворянскому поместью, на территории которого в 1838 году было возведено первое в Германии вагонное депо. Мастерские были созданы для облуживания подвижного состава на трассе между Берлином и Потсдамом - первой прусской железной дороге. Депо несколько раз расширялось. В результате в 1880 году площадь достигла 10 тысяч квадратных метров - примерно восемь футбольных полей.

Депо эксплуатировалось более полутора столетий и было закрыто в 1999 году, после чего участок был продан частным инвесторам. Раскопки проводятся на территории, отведенной под возведение инновационного центра.

По словам представителя земельного ведомства по охране памятников Кристофа Краускопфа (Christof Krauskopf), в архивах сохранилась карта 1863 года, на которой эти мельницы были отмечены. В ходе археологических работ, которые продолжатся до конца октября, также были найдены деревянные сваи мельничных плотин и другие части системы подачи воды из старого русла реки Нуте - одного из притоков Хафеля.

На месте раскопок таже обнаружены разные предметы, среди которых - фрагменты печных кафельных плиток с монограммами прусских королей Фридриха Вильгельма I (Friedrich Wilhelm I, 1688-1740) и Фридриха II Великого (Friedrich II, 1712-1786), осколки керамических и фарфоровых изделий, глиняных свистков, а также деревянная зубная щетка.

Раскопки в центре Потсдама. Фотографии

Юлия Эберт
Руководительница раскопок Юлия Эберт (Julia Ebert) демонстрирует одну из находок - осколок кафельной печиФото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance
Место раскопок в центре Потсдама
Глиняная чаша из ПомеранииФото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance
Место раскопок в центре Потсдама
Стеклянный стакан времен Фридриха Великого Фото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance
Место раскопок в центре Потсдама
Осколок керамической плиткиФото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance
Место раскопок в центре Потсдама
Фрагменты разбитых мельничных жернововФото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance
Место раскопок в центре Потсдама
Деревянные части мельничного фундамента Фото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance
Место раскопок в центре Потсдама
Деревянные балки, на которых крепилось колесо водяной мельницы Фото: Michael Bahlo/dpa/picture alliance

Достопримечательности Потсдама

Потсдам был гарнизонным городом и на протяжении нескольких столетий наряду с Берлином являлся городом-резиденцией правителей Пруссии . После воссоединения Германии стал столицей земли Бранденбург. Дворцы и парки Потсдама имеют статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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