В Берлине наши золотое кольцо XIV века

Кольцо находилось на дне засыпанного трехметрового колодца и было найдено во время раскопок около Красной ратуши в центре Берлина.

Берлинские археологи в середине сентября представили самую редкую и необычную находку, сделанную в ходе раскопок в районе старейшего городского рынка - исторической площади Молькенмаркт (Molkenmarkt). Работы ведутся уже около четырех лет в рамках подготовки к возведению нового квартала - на месте разрушенного во время Второй мировой войны.

Раскопки, в которых участвует восемнадцать специалистов, планируют завершить в 2025 году. Затем на осуществление строительного проекта потребуется, предположительно, десять лет.

Фотография квартала, разрушенного во время Второй мировой войны Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Что уже найдено около Красной ратуши?

До сих пор в районе Молькенмаркта уже обнаружено около 300 тысяч артефактов разных периодов - от кремниевых изделий среднего каменного века (8-10 тысяч лет назад) до многочисленных предметов Средних веков.

Особое внимание, в частности, привлек бревенчатый настил XIII столетия, который оказался самой старой улицей Берлина. Среди других - останки паровой электрической станции 1889 года и фрагменты декора фасада находящейся по соседству Красной ратуши - осколки времен войны.

В 2022 году, на месте большой выгребной ямы, которая, вероятно, долгое время использовалась в качестве общественного отхожего места, в ходе раскопок было найдено множество кожаных и других предметов середины XIV века - в частности, остатки обуви и одежды, украшенный серебром пояс, изразцы, монеты, игральные кости и двести килограммов оконного стекла.

Раскопки на площади Молькенмаркт. Фотогалерея

"Берлинское кольцо"

Сенсационная находка, о которой сейчас говорится в сообщении городского археологического ведомства, находилась примерно на трехметровой глубине на дне засыпанного колодца. Речь идет о золотом кольце около XIV века, украшенном пиропом. Этот темно-красный богемский гранат размерами 0,7 сантиметра на один сантиметр имеет форму кабошона - выпуклую отполированную поверхность без граней.

По бокам на кольце расположено два элемента в виде золотых цветков, в одном из них сохранился светлый камень, точный вид которого пока не определен. Во втором цветке камень отсутствует.

Научный руководитель раскопок Эберхард Фёлькер (Eberhard Völker) считает эту находку уникальной, так как до сих пор в Берлине столь старых колец не обнаруживали. В следующем году "Берлинское кольцо" (Berliner Ring), такое название оно получило, станет частью специальной экспозиции в Археологическом доме на площади Петриплац (Archäologisches Haus Petriplatz).

Археолог Эберхард Фёлькер на месте раскопок Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Определить возраст этого средневекового украшения XIII-XIV веками помогли обнаруженные рядом в этом же слое керамические осколки, а также сравнения со средневековыми кольцами, найденными ранее в других местах Германии - в частности, в Эрфурте и Дортмунде. Такого рода ценные украшения во времена Позднего Средневековья являлись символами высокого статуса - например, принадлежали епископам или другим очень состоятельным людям.

Являлось ли это кольцо обручальным - на этот вопрос эксперты окончательного ответа дать не могут, однако обычно на обручальных кольцах этого времени изображались две руки, держащиеся друг за друга. На этом украшении такой элемент отсутствует.

Как кольцо могло оказаться на дне? На этот счет имеется две гипотезы. Согласно основной, оно могли просто соскочить с пальца во время зачерпывания воды из ведра. Однако не исключено, что от него избавились после супружеской измены как от злого омена - выбросили в глубокий колодец.

Вид на площадь Молькенмаркт в Берлине из окна Красной ратуши в 1998 году Фото: Florian Profitlich/akg-images/picture alliance

Молькенмаркт

"Сывороточный рынок" - Молькенмаркт является старейшей площадью Берлина . История этого места, с которого начиналось заселение городской территории около реки Шпрее, насчитывает около восьми столетий.

Район вокруг площади был разрушен во время Второй мировой войны. После войны территория была расчищена и использовалась в качестве проезжей части.

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