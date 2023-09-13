  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

Античная "Мозаика Орфея" предстала во всей своей красе

Максим Нелюбин
13 сентября 2023 г.

В немецком Майнце завершили реконструкцию сенсационной археологической находки - римской мозаики, состоящей из 320 тысяч элементов.

https://p.dw.com/p/4WFMh
"Мозаики Орфея"
Центральная часть "Мозаики Орфея" из МайнцаФото: akg-images/picture alliance

Немецкий город Майнц входит в число десяти самых старых городов Германии, среди которых также находятся, в частности, ТрирКельн, Аугсбург и Шпайер. Сегодня Майнц является столицей федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Во времена древних римлян тогдашний Могонтиакум (Mogontiacum) на протяжении нескольких столетий был центром римской провинции Верхняя Германия.

От древнеримского Могонтиакума до немецкого Майнца

Здесь располагались большой военный лагерь на два легиона и возникшее по соседству гражданское поселение. Могонтиакум, основанный около стратегически важного места - там, где Майн впадает в Рейн, служил отправной точкой для военных походов по Германии.

Римские войска под предводительством Друза Старшего отвоевали эти земли у кельтов в двенадцатом году до нашей эры. Сегодня на территории Майнца можно увидеть остатки римского водовода - каменного акведука, так называемый Камень Друза - двадцатиметровую памятную колонну, останки самого большого римского театра севернее Альп, вмещавшего до 10 тысяч зрителей, а также другие достопримечательности античного периода.

Археологическая находка в Майнце

В сентябре 2023 года в Земельном музее Рейнланд-Пфальца (Landesmuseum Mainz) в Майнце впервые были представлены общественности результаты реставрации и реконструкции "каменного ковра" - античной напольной мозаики, найденной на территории города во время строительных работ почти тридцать лет назад - в 1995 году.

"Мозаика Орфея"
"Мозаика Орфея" - новый экспонат Земельного музея в Майнце Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Как говорится в сообщении музея, мозаика, созданная в III веке, украшала городскую виллу богатого римского гражданина. Во время археологических раскопок в 1995 году удалось обнаружить примерно треть этого уникального произведения античного искусства. В центре находится изображение героя древнегреческих мифов - легендарного певца, поэта и музыканта Орфея.

Античная "Мозаики Орфея"

Найденные фрагменты "Мозаики Орфея", общий размер которой составляет 5,76 на 5,35 метра, были отправлены в специальную реставрационную мастерскую в Трире для подробного изучения и консервационных работ. Почти половина стоимости реставрации мозаики - 40 тысяч немецких марок - на этом первом этапе была оплачена частным фондом Gerd und Margarethe Krämmer-Stiftung.

Из Трира отреставрированные оригинальные фрагменты были доставлены обратно в Майнц, где специалисты музея приступили к реконструкции недостающий частей. Многие удалось восстановить, руководствуясь принципом симметрии, то есть используя сохранившиеся изображения в качестве образцов. Также были изучены и проанализированы другие мозаики, посвященные Орфею, из разных мест Римской империи.

В середине сентября этого года реставрированная и реконструированная "Мозаика Орфея" стала частью постоянной экспозиции Земельного музея в Майнце. В своем полном виде она состоит из более чем 320 тысяч каменных фрагментов.

Майнц
Участники торжественной презентации нового экспоната - античного "каменного ковра"Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

"Великолепие римских мозаик"

Уже в ближайшие месяцы в музее намерены расширить этот раздел своей экспозиции под названием "Каменные ковры". Здесь будут выставлены другие античные мозаики или фрагменты мозаик - орнаментов и фигуративных изображений, найденных в разное время на территории региона и сейчас находящихся в процессе реставрации.

"Земельный музей в Майнце впервые показывает все великолепие римских мозаик - позволяет нам глубоко погрузиться в увлекательный мир римского искусства и историю римского Могонтиакума", - отметил присутствовавший на торжественной церемонии министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Михаэль Эблинг (Michael Ebling), ведомство которого  отвечает в этой земле за охрану культурных памятников.

По словам политика, мозаики дают захватывающее представление о римской истории и являются прекрасным примером римского наследия в Майнце - рисуют новую картину римского Могонтиакума и служат напоминанием об этих глубоких исторических корнях всего региона.

Смотрите также: 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кельн

Самые старые города Германии - от Андернаха до Шпайера

Самые старые города Германии - от Андернаха до Шпайера

Старейшие города на территории нынешней Германии были основаны древними римлянами. Многие из них уже отметили свои 2000-летние юбилеи. | 15 фотографий
Туризм26 сентября 2022 г.
Музей в Калькризе

В Германии представили сенсационный археологический пазл

В Германии представили сенсационный археологический пазл

Этот старейший в мире римский ленточный панцирь был найден на месте легендарной битвы в Тевтобургском Лесу.
Туризм13 июня 2023 г.
Археологические раскопки около Бад-Эмса

Немного промахнулись - как римляне не нашли 200 тонн серебра

Немного промахнулись - как римляне не нашли 200 тонн серебра

Две тысячи лет назад римляне искали серебро в долине немецкой реки Лан и не дошли до жилы всего лишь пару метров.
Туризм23 февраля 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Подводная лодка и два военных корабля на фоне порта Севастополь
Трансляция

Аннексированный Севастополь был атакован ракетами и дронами

Конфликты13 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент России Владимир говорит в микрофон у пульта, подняв вверх указательный палец: "Сейчас буду говорить цитатами… Записывайте!"

Речь Путина во Владивостоке, или Как войти в историю

Речь Путина во Владивостоке, или Как войти в историю

Политика12 сентября 2023 г.
"Мозаики Орфея"

Античная "Мозаика Орфея" предстала во всей своей красе

Античная "Мозаика Орфея" предстала во всей своей красе

Туризм13 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко во время встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпинем, 1 марта 2023 года

Как санкции против Беларуси влияют на ее отношения с Китаем

Как санкции против Беларуси влияют на ее отношения с Китаем

Экономика и бизнес13 сентября 2023 г.
Символ правосудия

Реальна ли экстрадиция из ФРГ украинских уклонистов от армии

Реальна ли экстрадиция из ФРГ украинских уклонистов от армии

Правосудие и закон12 сентября 2023 г.
Концерт The Killers в Грузии, 15 августа 2023 года

Концерты звезд в Грузии: власти пиарятся за счет бюджета?

Концерты звезд в Грузии: власти пиарятся за счет бюджета?

Политика12 сентября 2023 г.
Дискуссия на 21-м Минском форуме

Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?

Минский форум в Вильнюсе: как удержать внимание к Беларуси?

Политика12 сентября 2023 г.
На главную страницу