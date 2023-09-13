Античная "Мозаика Орфея" предстала во всей своей красе

Немецкий город Майнц входит в число десяти самых старых городов Германии, среди которых также находятся, в частности, Трир, Кельн, Аугсбург и Шпайер. Сегодня Майнц является столицей федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Во времена древних римлян тогдашний Могонтиакум (Mogontiacum) на протяжении нескольких столетий был центром римской провинции Верхняя Германия.

От древнеримского Могонтиакума до немецкого Майнца

Здесь располагались большой военный лагерь на два легиона и возникшее по соседству гражданское поселение. Могонтиакум, основанный около стратегически важного места - там, где Майн впадает в Рейн, служил отправной точкой для военных походов по Германии.

Римские войска под предводительством Друза Старшего отвоевали эти земли у кельтов в двенадцатом году до нашей эры. Сегодня на территории Майнца можно увидеть остатки римского водовода - каменного акведука, так называемый Камень Друза - двадцатиметровую памятную колонну, останки самого большого римского театра севернее Альп, вмещавшего до 10 тысяч зрителей, а также другие достопримечательности античного периода.

Археологическая находка в Майнце

В сентябре 2023 года в Земельном музее Рейнланд-Пфальца (Landesmuseum Mainz ) в Майнце впервые были представлены общественности результаты реставрации и реконструкции "каменного ковра" - античной напольной мозаики, найденной на территории города во время строительных работ почти тридцать лет назад - в 1995 году.

"Мозаика Орфея" - новый экспонат Земельного музея в Майнце Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Как говорится в сообщении музея, мозаика, созданная в III веке, украшала городскую виллу богатого римского гражданина. Во время археологических раскопок в 1995 году удалось обнаружить примерно треть этого уникального произведения античного искусства. В центре находится изображение героя древнегреческих мифов - легендарного певца, поэта и музыканта Орфея.

Античная "Мозаики Орфея"

Найденные фрагменты "Мозаики Орфея", общий размер которой составляет 5,76 на 5,35 метра, были отправлены в специальную реставрационную мастерскую в Трире для подробного изучения и консервационных работ. Почти половина стоимости реставрации мозаики - 40 тысяч немецких марок - на этом первом этапе была оплачена частным фондом Gerd und Margarethe Krämmer-Stiftung.

Из Трира отреставрированные оригинальные фрагменты были доставлены обратно в Майнц, где специалисты музея приступили к реконструкции недостающий частей. Многие удалось восстановить, руководствуясь принципом симметрии, то есть используя сохранившиеся изображения в качестве образцов. Также были изучены и проанализированы другие мозаики, посвященные Орфею, из разных мест Римской империи.

В середине сентября этого года реставрированная и реконструированная "Мозаика Орфея" стала частью постоянной экспозиции Земельного музея в Майнце. В своем полном виде она состоит из более чем 320 тысяч каменных фрагментов.

Участники торжественной презентации нового экспоната - античного "каменного ковра" Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

"Великолепие римских мозаик"

Уже в ближайшие месяцы в музее намерены расширить этот раздел своей экспозиции под названием "Каменные ковры". Здесь будут выставлены другие античные мозаики или фрагменты мозаик - орнаментов и фигуративных изображений, найденных в разное время на территории региона и сейчас находящихся в процессе реставрации.

"Земельный музей в Майнце впервые показывает все великолепие римских мозаик - позволяет нам глубоко погрузиться в увлекательный мир римского искусства и историю римского Могонтиакума", - отметил присутствовавший на торжественной церемонии министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Михаэль Эблинг (Michael Ebling), ведомство которого отвечает в этой земле за охрану культурных памятников.

По словам политика, мозаики дают захватывающее представление о римской истории и являются прекрасным примером римского наследия в Майнце - рисуют новую картину римского Могонтиакума и служат напоминанием об этих глубоких исторических корнях всего региона.

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