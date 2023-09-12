В Ахене нашли водопровод времен Карла Великого

По этому подземному каналу вода из ручья Паубах поступала в императорскую резиденцию в Ахене - любимый дворец Карла Великого.

В Германии сохранилось относительно немного архитектурных памятников времен правления императора Карла Великого (Karl der Große, 747-814) и других представителей династии Каролингов (751-987). Важнейшими являются Ахенский собор, Аббатство Корвей и Имперское аббатство в Лорше , имеющие статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Ахене долгое время также находился так называемый пфальц - одна из резиденций германских королей и императоров в Средние века. Другие важнейшие пфальцы располагались, в частности, в Госларе, Шпайере, Майнце и Кведлинбурге.

Королевские пфальцы в Германии

Правители Каролингской империи и позже Священной Римской империи останавливались в этих местах для проведения королевских советов - гофтагов, имперских сеймов - рейхстагов, празднования главных религиозных праздников и во время поездок по другим делам.

Столичного города в этот период немецкой истории не существовало, однако часто императоры отдавали какой-то из этих резиденций особое предпочтение. Для Карла Великого таким местом был Ахен.

Часть новой модели резиденции Карла Великого в Ахене в масштабе 1:50 во время презентации в Городском музее в 2014 году Фото: Marius Becker/dpa/picture alliance

Первые письменные свидетельства о существовании здесь небольшого королевского пфальца относятся еще ко временам правления отца Карла Великого - первого короля франков из династии Каролингов Пипина Короткого (Pippin der Jüngere, 714-768). Заложен он был, вероятно, еще раньше.

В годы Карла Великого в этом городе была обустроена грандиозная резиденция - возведены Ахенский дворец и дворцовая часовня-усыпальница, которая сейчас является старейшей частью Ахенского собора.

Старейшая часть Ахенского собора - памятник эпохи Каролингов Фото: Peter Schickert/picture alliance

Ахен - город Карла Великого

Карл Великий предпочитал проводить в Ахене зимние месяцы и особо ценил целебные свойства здешних термальных источников, известных еще со времен древних римлян.

От самого дворца до наших дней дошла лишь башня бывшего Королевского зала - 20-метровая башня Грануса (Granusturm). В середине XIV века на месте этого зала, который находился тогда в полуразрушенном состоянии, была возведена городская ратуша.

Башня Грануса в Ахене Фото: Andreas Hermanspann/vizualeasy/picture alliance

В сентябре 2023 года городское археологическое ведомство Ахена сообщило о важной находке, относящейся ко временам обустройства здешнего пфальца. В ходе реконструкции подземных коммуникаций в городе удалось обнаружить части средневекового канала - подземного акведука, возведенного для снабжения королевского пфальца водой из ручья Паубах.

Место раскопок на улице Штромгассе Фото: Andreas Schaub/Stadt Aachen

Первые части этого водопровода были найдены еще в начале прошлого века, однако до недавнего времени ученые не могли точно определить ни время строительства, ни предназначение.

Высказывалась даже гипотеза о том, что обнаруженные ранее участки канала относились ко временам древних римлян и не имели прямого отношения к резиденции Карла Великого. Это вполне было возможно, так как в регионе осталось много следов пребывания древних римлян - в частности, начинавшийся примерно в пятидесяти километров от Ахена так называемый Айфельский акведук. Этот почти 100-километровый римский водопровод был проложен древними римлянами около 80 года нашей эры для снабжения своей колонии Colonia Claudia Ara Agrippinensium, то есть нынешнего Кельна, чистой водой из горных источников.

Сейчас историкам и археологам в Ахене на основе новых фактов удалось ответить на вопросы, до сих пор остававшиеся открытыми. Римляне к строительству этого акведука отношения не имели.

Водопровод эпохи Каролингов

"Этот канал имел ключевое значение для снабжения королевского пфальца водой", - подчеркнул руководитель городского археологического ведомства Андреас Штауб (Andreas Staub).

Нa основе новых данных ученым под руководством Донаты Кириц (Dr. Donata Kyritz) удалось определить время прокладки канала периодом между 661 и 772 годами. То есть водопровод был завершен незадолго до восхождения Карла Великого на королевский престол в 768 году - еще во времена правления Пипина Короткого.

Как подчеркивает Андреас Штауб, эти факты говорят о том, что канал начали прокладывать одновременно со строительством первого ахенского пфальца. Это сооружение являлось одним из важнейших элементов инфраструктуры королевской резиденции.

Как говорится в сообщении городской администрации Ахена, археологические раскопки на улице Штромгассе (Stromgasse) и документирование этого участка сейчас уже почти завершены. Вскоре останки водопровода каролингской эпохи будут засыпаны, чтобы завершить реконструкцию системы водоснабжения соседних домов, трубы которой проходят в этом месте.

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