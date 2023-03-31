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Памятная монета "1275 лет Карлу Великому" - национальная и общая европейская стороны
Памятная монета "1275 лет Карлу Великому"
ИсторияГермания

В Германии отчеканили евро в честь Карла Великого

Максим Нелюбин
14 мин. назад

В 2023 году исполняется 1275 лет со дня рождения Карла Великого - монарха, которого называют "Отцом Европы".

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Новая памятная монета достоинством в два евро, посвященная 1275-летию со дня рождения "Отца Европы" - императора Карла Великого (Karl der Große, 748 - 814), отчеканена и выпущена в обращение в Германии. Об этом сообщило федеральное министерство финансов за несколько дней до предполагаемой даты рождения этого средневекового монарха - короля франков и императора Запада, внесшего выдающийся вклад в историю европейского континента. Днем рождения Карла Великого историки считают 2 апреля, однако по поводу года существуют расхождения - 742, 747 или 748.

Карл Великий
Изображение Карла Великого из сокровищницы Ахенского собораФото: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Карл Великий первым после падения Римской империи смог объединить большую часть Западной и Центральной Европы, став основателем империи Каролингов (800-887) и положив начало Каролингскому возрождению - периоду развития и расцвета литературы, архитектуры, изобразительного искусства, накопления и распространения знаний в монастырях, при которых создавались библиотеки и школы.

Ахенский собор
Центральная часть Ахенского собораФото: DW/Muhammad Mostafigur Rahman

Оформление юбилейной монеты - октагон и монограмма

В Германии главным архитектурным памятником этой эпохи является Ахенский собор - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Схематическое изображение восьмиугольника, в форме которого возведена часовня-усыпальница Карла Великого в Ахене - старейшая часть собора, было использовано для эскиза национальной стороны новой монеты.

Вторым элементом оформления стала личная монограмма императора. Здесь же указан год выпуска, справа от которого находятся буква "D" (Deutschland - Германия) и буква, которой обозначают один из пяти монетных дворов в Германии ("A", "D", "F", "G" или "J").

На ребре монеты, помимо первых слов из гимна ФРГ "Einigkeit und Recht und Freiheit" ("Единство, право и свобода"), также указаны инициалы автора эскиза - берлинского художника Тобиаса Виннена (Tobias Winnen).

На европейской стороне отчеканено стандартное изображение - карта Европейского союза без внутренних границ. Общей тираж юбилейной монеты, официального платежного средства на территории всей еврозоны, составит 20 миллионов экземпляров.

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