На стройплощадке Intel в Германии нашли древнее поселение

Археологи обнаружили около Магдебурга основания почти полусотни домов поселения, существовавшего 4500-3500 лет назад. Число может увеличиться до двухсот. Что уже известно?

Следы большого поселения, возраст которого оценивается в 4500-3500 лет, обнаружены в Германии на территории будущей строительной площадки фабрики по производству компьютерных чипов американской компании Intel около Магдебурга.

Как сообщает немецкое информационное агентство dpa во вторник, 12 сентября, сейчас на месте проводятся предусмотренные правилами плановые раскопки и на сроках осуществления этого крупного инвестиционного проекта археологические работы отразиться не должны. Предположительно, они будут завершены до конца года.

Основания большой постройки и так называемого земляного дома Фото: Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

На данный момент сотрудники Земельного археологического ведомства Саксонии-Анхальт обнаружили следы около пятидесяти домов. Особый интерес ученых вызвала необычная для данного региона вытянутая овальная форма основания построек, которая была распространена в данный период в северной части нынешней Германии и на Скандинавском полуострове.

Как отметила руководитель раскопок Сюзанне Фридерих (Susanne Friederich), на территории Саксонии-Анхальт следы домов такого типа впервые были обнаружены около города Хальденслебен и позже в районе Бёрде.

В начале раскопок только на этом участке найдены следы около пятидесяти построек Фото: Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

Размер большинства домов составлял примерно 10 метров на 4 метра, одного - 15 метров на 5 метров. Около этого большого здания также находился так называемый ямный или земляной дом (Grubenhaus), использовавшийся в этом поселении, предположительно, для ремесленных работ.

При строительстве таких заглубленных сооружений сначала выкапывался котлован примерно двухметровой глубины, над которым затем возводили крышу. Земляные хижины, предназначавшиеся для самых разных целей, встречаются в культурах по всему миру. Самые старые относятся к периоду позднего палеолита.

В этом месте недалеко от столицы немецкой земли Саксония-Анхальт будет возведена новая фабрика компании Intel Фото: Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

На месте будущей фабрики компании Intel также найдено небольшое могильное поле, на окраине которого была обнаружена могила времен Великого переселения народов, возраст которой оценивается примерно в 1300 лет.

Как отметила Сюзанне Фридерих, рост погребенного здесь человека составлял 1,65 метра, что намного больше среднего роста людей этого времени. В этой могиле были обнаружены нож, металлический наконечник ножен меча, пряжка для ремня и фрагменты бронзовой заколки для одежды.

Раскопки находятся на начальном этапе, поэтому археологи пока не могут сообщить много дополнительных фактов и подробностей, однако предполагают, что в ближайшие месяцы здесь будут найдены основания других построек. Общее число может возрасти в несколько раз - до ста или даже до двухсот. Площадь ареала, на котором проводятся археологические работы, составит почти 300 гектаров.

Проект Intel в Саксонии-Анхальт

Общая стоимость проекта по возведению новой фабрики Intel около Магдебурга оценивается в 30 миллиардов евро, из них почти 10 миллиардов евро составят субсидии из бюджетных средств. Соответствующее соглашение было подписано в присутствии федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) в июне 2023 года.

В возведении комплекса будет участвовать около 7000 строителей. Затем на предприятии по производству компьютерных чипов будет создано как минимум 3000 рабочих мест. В регионе также будут размещены производства различных фирм-поставщиков.

Смотрите также: