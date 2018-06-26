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Окаменелости и фоссилии в Германии.
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Контекст
В Штутгарте появился редкий рыбоящер
В Штутгарте появился редкий рыбоящер
Всемирно известную коллекцию окаменелостей в штутгартском Музее естествознания пополнил новый уникальный экземпляр.
Туризм
12.08.2021
12 августа 2021 г.
Что ели мухи 50 млн лет назад
Что ели мухи 50 млн лет назад
Немецкий карьер Мессель в очередной раз порадовал любителей окаменелостей и удивил ученых.
Наука
12.03.2021
12 марта 2021 г.
Карьер Мессель и фоссилии эпохи эоцена
Карьер Мессель и фоссилии эпохи эоцена
25 лет назад, 8 декабря 1995 года, карьер Мессель получил статус памятника Всемирного наследия.
Туризм
08.12.2020
8 декабря 2020 г.
В Германии нашли окаменевший след парейазавра
В Германии нашли окаменевший след парейазавра
Парейазавры жили в конце палеозойской эры и были тогда самыми тяжелыми наземными позвоночными животными.
Наука
21.09.2020
21 сентября 2020 г.
Самая большая черепаха Юрского периода
Самая большая черепаха Юрского периода
Эту окаменелость нашли примерно полтора года назад во время раскопок около города Бамберга в Германии.
Наука
20.02.2020
20 февраля 2020 г.
На рыбалку за окаменелостями
На рыбалку за окаменелостями
Этого окаменелого предка современных скалозубовых рыб нашли во время раскопок в Баварии.
Туризм
26.06.2018
26 июня 2018 г.
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