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Окаменелости

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Окаменелости и фоссилии в Германии.

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Контекст

Музей естествознания в Штутгарте

В Штутгарте появился редкий рыбоящер

В Штутгарте появился редкий рыбоящер

Всемирно известную коллекцию окаменелостей в штутгартском Музее естествознания пополнил новый уникальный экземпляр.
Туризм12 августа 2021 г.
Окаменелость мухи из семейства длиннохоботницы

Что ели мухи 50 млн лет назад

Что ели мухи 50 млн лет назад

Немецкий карьер Мессель в очередной раз порадовал любителей окаменелостей и удивил ученых.
Наука12 марта 2021 г.
Окаменелый жук, найденный в карьере Мессель около Дармштадта

Карьер Мессель и фоссилии эпохи эоцена

Карьер Мессель и фоссилии эпохи эоцена

25 лет назад, 8 декабря 1995 года, карьер Мессель получил статус памятника Всемирного наследия.
Туризм8 декабря 2020 г.
Этот след был оставлен парейазавом около 255 миллионов лет назад

В Германии нашли окаменевший след парейазавра

В Германии нашли окаменевший след парейазавра

Парейазавры жили в конце палеозойской эры и были тогда самыми тяжелыми наземными позвоночными животными.
Наука21 сентября 2020 г.
Черепаха Юрского периода - новый экспонат Музея естествознания в Бамберге

Самая большая черепаха Юрского периода

Самая большая черепаха Юрского периода

Эту окаменелость нашли примерно полтора года назад во время раскопок около города Бамберга в Германии.
Наука20 февраля 2020 г.
Бавария, Ватендорф

На рыбалку за окаменелостями

На рыбалку за окаменелостями

Этого окаменелого предка современных скалозубовых рыб нашли во время раскопок в Баварии.
Туризм26 июня 2018 г.