Где находился самый старый лес на планете?6 сентября 2024 г.
Где находился самый старый лес на планете, то есть где были обнаружены самые древние окаменелости первых деревьев?
Возраст таких фоссилий, найденных в разное время в нынешнем веке в Германии и Англии, оценивается в 390 миллионов лет. В то время регионы, где располагались эти леса, были соседями в географическом плане, что объясняет одинаковый возраст находок, пояснили DW в Бергском музее граувакки (Bergisches Grauwacke-Museum Lindlar) в Линдларе, сославшись на авторов открытий. Следы еще одного такого ископаемого леса девонского периода, однако моложе на несколько миллионов лет, были обнаружены в американском штате Нью-Йорк около города Гильбоа.
Когда на Земле появились первые деревья?
Фоссилии, найденные в Германии, выставлены в Линдларе в новой экспозиции, открытой в 2024 году. Музей расположен в Северном Рейне - Вестфалии в регионе Бергишес-Ланд, который в позапрошлом столетии прозвали "Прусской Сибирью" - такими дикими и суровыми казались здешние места жителям других немецких земель.
390 миллионов лет назад в эйфельском веке среднего девонского периода в этих местах простиралось мелкое и теплое море. Деревья, части которых стали окаменелостями, по всей видимости, росли на небольшом пологом острове и были смыты во время сильного цунами. На дне растительные фрагменты смешались с осадочными породами и были таким образом законсервированы, превратившись в фоссилии, которые обнаружили во время добычи граувакки.
90 процентов этого леса состояло из первых папоротниковидных растений - так называемых кладоксилопсидов, которые считаются вымершими. При этом они тесно связаны как с папоротниками, так и с хвощами. Высота этих ископаемых деревьев, внешне похожих на пальмы, составляла от двух до четырех метров.
Граувакка - строительный камень
Серая вакка - особо твердая порода песчаника, которая традиционно используется в Германии в качестве строительного материала. Любители тяжелого рока, услышав слово вакка, непременно вспомнят металлический музыкальный фестиваль в Ваккене в земле Шлезвиг-Гольштейн. Что оно означает или означало?
Первое письменное упоминание самого названия граувакка датировано 1780 годом - в немецком регионе Гарц. Устаревшее немецкое слово Wacke изначально использовалось для обозначения речной гальки, а также валунов или булыжников посреди полей. Позже слово Grauwacke стало общим торговым названием строительных материалов из такого твердого песчаника разного цвета - от серого и серо-коричневого до желто-коричневого и даже зеленоватого оттенков.
Из граувакки, в частности, делали и делают булыжники для мостовых, производят щебень для железнодорожных насыпей. Каменные блоки и плиты используют для строительства зданий, облицовки стен водохранилищ и многих других целях, включая возведение памятников - например, так называемых Башен Бисмарка .
Добывать этот строительный материал в регионе Бергишес-Ланд начали около четырех столетий назад. Долгое время делали это на многочисленных небольших каменоломнях вручную, но во времена индустриализации масштабы добычи сильно увеличились, как и спрос на этот вид песчаника, который был очень востребован на стройках бурно развивавшейся соседней Рурской области - важнейшего тогда центра угледобывающей и сталелитейной промышленности в Германии.
Достопримечательности региона Бергишес-Ланд
Из Кельна или Дюссельдорфа в Бергишес-Ланд, чтобы посетить музей и пройти по тематическому прогулочному маршруту в окрестностях Линдлара, можно доехать примерно за один час на автомобиле.
Здесь, в частности, протекает река Вуппер, расположено много живописных водохранилищ, готический Альтенбергский собор, замок Бург, самый высокий железнодорожный мост Германии - Мюнгстенер-брюкке и много разных других достопримечательностей. В самом Линдларе особый интерес представляет здешний музей под открытым небом, который можно особо рекомендовать для посещения с детьми.
Отметим также, что по территории Бергишес-Ланд мимо Линдлара проходит многодневный 260-километовый туристический маршрут Bergischer Weg , названный лучшим в Германии по итогам голосования среди любителей пешего туризма в 2024 году.