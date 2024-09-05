Возраст самого старого в мире ископаемого леса оценивается в 390 миллионов лет.

Где находился самый старый лес на планете, то есть где были обнаружены самые древние окаменелости первых деревьев?

Возраст таких фоссилий, найденных в разное время в нынешнем веке в Германии и Англии, оценивается в 390 миллионов лет. В то время регионы, где располагались эти леса, были соседями в географическом плане, что объясняет одинаковый возраст находок, пояснили DW в Бергском музее граувакки (Bergisches Grauwacke-Museum Lindlar ) в Линдларе, сославшись на авторов открытий. Следы еще одного такого ископаемого леса девонского периода, однако моложе на несколько миллионов лет, были обнаружены в американском штате Нью-Йорк около города Гильбоа.

Старая каменоломня в Линдларе на тематическом прогулочном маршруте - "Тропе каменщиков" (Steinhauerpfad) Фото: R. Goldmann/picture alliance

Когда на Земле появились первые деревья?

Фоссилии, найденные в Германии, выставлены в Линдларе в новой экспозиции, открытой в 2024 году. Музей расположен в Северном Рейне - Вестфалии в регионе Бергишес-Ланд, который в позапрошлом столетии прозвали "Прусской Сибирью" - такими дикими и суровыми казались здешние места жителям других немецких земель.

390 миллионов лет назад в эйфельском веке среднего девонского периода в этих местах простиралось мелкое и теплое море. Деревья, части которых стали окаменелостями, по всей видимости, росли на небольшом пологом острове и были смыты во время сильного цунами. На дне растительные фрагменты смешались с осадочными породами и были таким образом законсервированы, превратившись в фоссилии, которые обнаружили во время добычи граувакки.

Самая большая фоссилия из каменоломни в Линдларе и иллюстрация, показывающая, как выглядел лес в этих местах 390 миллионов лет назад Фото: Olaf Nickel

Исторические фотографии каменоломен около Линдлара Фото: Olaf Nickel

Граувакка из региона Бергишес-Ланд - строительный материал в музейной экспозиции Фото: Olaf Nickel

90 процентов этого леса состояло из первых папоротниковидных растений - так называемых кладоксилопсидов, которые считаются вымершими. При этом они тесно связаны как с папоротниками, так и с хвощами. Высота этих ископаемых деревьев, внешне похожих на пальмы, составляла от двух до четырех метров.

Граувакка - строительный камень

Серая вакка - особо твердая порода песчаника, которая традиционно используется в Германии в качестве строительного материала. Любители тяжелого рока, услышав слово вакка, непременно вспомнят металлический музыкальный фестиваль в Ваккене в земле Шлезвиг-Гольштейн. Что оно означает или означало?

Первое письменное упоминание самого названия граувакка датировано 1780 годом - в немецком регионе Гарц. Устаревшее немецкое слово Wacke изначально использовалось для обозначения речной гальки, а также валунов или булыжников посреди полей. Позже слово Grauwacke стало общим торговым названием строительных материалов из такого твердого песчаника разного цвета - от серого и серо-коричневого до желто-коричневого и даже зеленоватого оттенков.

Из граувакки, в частности, делали и делают булыжники для мостовых, производят щебень для железнодорожных насыпей. Каменные блоки и плиты используют для строительства зданий, облицовки стен водохранилищ и многих других целях, включая возведение памятников - например, так называемых Башен Бисмарка .

Серая граувакка - одна из разновидностей песчаника Фото: Elke Hötzel/Zoonar/IMAGO

Добывать этот строительный материал в регионе Бергишес-Ланд начали около четырех столетий назад. Долгое время делали это на многочисленных небольших каменоломнях вручную, но во времена индустриализации масштабы добычи сильно увеличились, как и спрос на этот вид песчаника, который был очень востребован на стройках бурно развивавшейся соседней Рурской области - важнейшего тогда центра угледобывающей и сталелитейной промышленности в Германии.

Достопримечательности региона Бергишес-Ланд

Из Кельна или Дюссельдорфа в Бергишес-Ланд, чтобы посетить музей и пройти по тематическому прогулочному маршруту в окрестностях Линдлара, можно доехать примерно за один час на автомобиле.

Здесь, в частности, протекает река Вуппер, расположено много живописных водохранилищ, готический Альтенбергский собор, замок Бург, самый высокий железнодорожный мост Германии - Мюнгстенер-брюкке и много разных других достопримечательностей. В самом Линдларе особый интерес представляет здешний музей под открытым небом, который можно особо рекомендовать для посещения с детьми.

Отметим также, что по территории Бергишес-Ланд мимо Линдлара проходит многодневный 260-километовый туристический маршрут Bergischer Weg , названный лучшим в Германии по итогам голосования среди любителей пешего туризма в 2024 году.